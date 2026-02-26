Perú

Stephanie Cayo podría ir al concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima

La actriz peruana ha sido vista en primera fila y en zonas exclusivas durante la gira sudamericana del cantante español y Lima no sería la excepción

Stephanie Cayo podría ir al
Stephanie Cayo podría ir al concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima.

La expectativa en Lima es máxima. Los conciertos de Alejandro Sanz este 25 y 26 de febrero ha generado no solo entusiasmo entre los fanáticos peruanos, sino también una ola de especulaciones en torno a la posible presencia de Stephanie Cayo.

La actriz y cantante peruana se encuentría en Lima, como lo demuestran sus publicaciones frente a la sede de su escuela Performing Arts, y los rumores de un romance con el artista español no dejan de crecer.

Stephanie Cayo en Lima: agenda de talleres y rumores de romance

En sus redes sociales, Stephanie compartió imágenes recientes en Lima, promocionando los nuevos talleres intensivos de actuación, canto, baile e improvisación de su escuela Performing Arts.

Las inscripciones para los seminarios inician el 6 de abril, lo que confirma su estadía en la capital peruana en las fechas clave del show de Alejandro Sanz.

La coincidencia no ha pasado desapercibida para la prensa de espectáculos ni para los seguidores, que esperan ver a la actriz presente en el Estadio Nacional, ya sea entre el público o, quien sabe, en el propio escenario.

Stephanie Cayo se encuentra en
Stephanie Cayo se encuentra en Lima promocionando su escuela de artes y crecen los rumores de que asistirá al concierto de Alejandro Sanz. IG

Alejandro Sanz y el mensaje que alimenta las versiones

Apenas unas horas después de aterrizar en Lima, Alejandro Sanz compartió un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una referencia velada a su vida personal y, para algunos, a la cercanía con Stephanie Cayo:

“Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí”, escribió el cantante, generando miles de reacciones y comentarios.

El texto, cargado de gratitud y emociones, fue rápidamente relacionado con los rumores de un posible romance, sobre todo considerando la presencia constante de la actriz peruana en conciertos recientes del artista en Colombia y Ecuador.

Además se le ha visto al interprete de “No es lo mismo” muy cercano a sus fans con encuentros con su club oficial peruano, demostrando una vez más que es un artista sencillo y que quiere mucho a sus seguidoras.

Un texto en redes sociales
Un texto en redes sociales del artista desató especulaciones, pues usuarios vieron en sus palabras un guiño a su compañía en Sudamérica. (X)

Stephanie Cayo, siempre cerca de Sanz: imágenes y gestos que avivan la historia

Medios como ‘Magaly TV, La Firme’ han captado a Stephanie Cayo en zonas privilegiadas de los conciertos de Alejandro Sanz durante su gira sudamericana. La actriz no solo fue vista aplaudiendo y grabando desde primera fila, sino que también se la ha fotografiado con miembros del staff y, en especial, junto al propio Sanz.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en Guayaquil, donde el cantante español fue filmado tomando de la mano a Stephanie para retirarse del escenario al final del show, un gesto que muchos interpretaron como una clara señal de confianza y cercanía.

Ni Alejandro Sanz ni Stephanie Cayo han confirmado públicamente un romance, pero las señales no han pasado inadvertidas. La actriz ha coincidido en varios países con el cantante durante la gira ‘¿Y ahora qué?’, y en redes sociales ambos se siguen e intercambian likes y comentarios, alimentando la versión de que existe algo más que amistad.

La atención mediática y del público se ha enfocado en ambos desde que se conoció el final de sus respectivas relaciones: Sanz terminó su vínculo con la actriz española Candela Márquez a fines de 2025, mientras que Cayo habría puesto fin a su historia con el actor mexicano Sebastián Zurita.

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje
Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo. IG

