Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Alejandro Sanz regresa a Lima en febrero.

Alejandro Sanz vuelve a Lima en el marco de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, un recorrido que lo llevará por distintos países y que marca un punto de inflexión en su carrera. Más que un espectáculo, la propuesta busca ser una experiencia artística y emocional que refleje la madurez de un músico que, tras más de tres décadas de trayectoria, sigue reinventándose y conectando con nuevas generaciones sin perder la esencia que lo convirtió en referente de la música iberoamericana.

El regreso de Sanz a la capital peruana representa mucho más que un concierto. Se trata de un reencuentro esperado por miles de seguidores que lo han acompañado desde sus primeros éxitos en los noventa hasta sus más recientes producciones. Canciones como “Corazón partío”, “Amiga mía”, “No es lo mismo” o “Mi soledad y yo” no solo forman parte de su repertorio, sino también de la memoria colectiva de varias generaciones de peruanos.

En declaraciones recientes, el propio artista ha descrito esta gira como un espacio de conexión con la vulnerabilidad, la esperanza y el amor en todas sus formas. “¿Y ahora qué?” no es solo una pregunta retórica, sino una invitación a la reflexión en tiempos de cambios personales y sociales. La música, en la visión de Sanz, aparece como un refugio y un lenguaje universal que acompaña tanto en la alegría como en la melancolía.

¿Dónde y cuándo es el concierto?

El reconocido cantautor español se reencontrará con su público peruano en una noche cargada de emoción, sentimiento y canciones que han marcado generaciones. El concierto se realizará el martes 25 de febrero en el Estadio Nacional.

Puedes adquirir las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Teleticket..

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas comenzará el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, con descuentos de hasta 15% para quienes compren con tarjetas Interbank.

El concierto en Lima promete un recorrido musical que combinará lo mejor de su vasta discografía con algunas de sus composiciones más recientes. La puesta en escena ha sido diseñada para resaltar la interpretación en vivo, con una producción sobria pero cargada de simbolismo. Más que deslumbrar con artificios, el propósito de Sanz es crear una atmósfera de intimidad en medio de un estadio lleno, logrando que cada asistente sienta la cercanía de sus letras y melodías.

Alejandro Sanz confirma su llegada a Perú.

La elección del Estadio Nacional como sede no es casual. Cada visita de Alejandro Sanz a nuestro país ha congregado multitudes que convierten sus presentaciones en auténticas celebraciones colectivas. La organización del evento anticipa un lleno total, dada la lealtad del público peruano y el atractivo de esta gira mundial.

Más de tres décadas de música

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha sido reconocido con más de veinte premios Grammy Latinos y varios Grammy internacionales, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes de la música en español. Su estilo, que combina pop, flamenco y fusiones contemporáneas, ha inspirado a generaciones de músicos y ha cruzado fronteras, llegando a escenarios de todo el mundo.

En el plano personal, Sanz también ha destacado por su compromiso social y su apoyo a causas humanitarias, sumando así un componente ético a su labor artística. Esa coherencia entre su música, su mensaje y sus acciones ha reforzado la conexión con un público que lo siente cercano y auténtico.

El próximo 25 de febrero, Lima se convertirá en escenario de una velada que promete quedar grabada en la memoria de miles de asistentes. Será una noche para cantar al amor, al alma y a la vida; un espacio en el que las emociones serán protagonistas y donde cada acorde recordará por qué Alejandro Sanz sigue siendo una de las voces más queridas y respetadas de la música hispana.

Alejandro Sanz prepara su mejor repertoria para reencontrarse con sus fans.