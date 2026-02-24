Perú

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo: “Nada me va a quitar este amor que siento”

El cantante usó sus redes sociales para compartir un mensaje de amor tras ser vinculado sentimentalmente con la actriz peruana durante su estadía en Lima.

Guardar
Ambos estarían solteros y coinciden en la gira sudamericana 2026. ATV / Magaly TV La Firme.

La llegada de Alejandro Sanz a Perú para su esperado concierto este 25 y 26 de febrero ha desatado un torbellino de rumores, no solo por la anticipación y el entusiasmo de sus fans, sino también por la reciente cercanía del cantante español con la actriz peruana Stephanie Cayo.

En medio de la especulación, Sanz compartió un peculiar mensaje en redes sociales, avivando aún más las versiones sobre un posible romance y dejando clara su felicidad y paz personal durante la gira.

El intérprete de “Corazón partío” aterrizó en Lima el pasado domingo 22 de febrero, varios días antes de su presentación en el Estadio Nacional, una decisión que sorprendió a muchos y alimentó las versiones sobre su vínculo con Stephanie Cayo.

La actriz, por su parte, ha sido vista acompañando al artista en fechas clave de su gira sudamericana por Colombia y Ecuador, donde su presencia en zonas privilegiadas del escenario no pasó desapercibida para medios y fans.

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje
Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo. IG

“Nada me va a quitar este amor que siento”: el mensaje de Sanz

Pocas horas después de su llegada a Perú, Alejandro Sanz compartió en redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta sobre su vida sentimental:

“Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí”, escribió el cantante, recibiendo miles de likes y comentarios.

El texto, cargado de emotividad y gratitud, fue analizado por los seguidores como una confirmación de su plenitud personal y, para algunos, una referencia velada a la compañía de Stephanie Cayo en esta etapa.

Alejandro Sanz y su
Alejandro Sanz y su mensaje que escribió en sue stadia en Lima y estaría relacionado a Stephanie Cayo. X

Stephanie Cayo, cada vez más cerca de Alejandro Sanz en la gira

Las cámaras de espectáculos han captado a la menor de las hermanas Cayo en primera fila durante los conciertos de Sanz en Colombia y Ecuador. De acuerdo con reportes de 'Magaly TV, La Firme’, la actriz peruana ha sido vista en zonas exclusivas, tomando fotos, grabando y aplaudiendo con entusiasmo cada una de las interpretaciones del artista español.

Un momento que causó especial revuelo ocurrió en Guayaquil, donde al finalizar el show, Sanz fue visto tomando de la mano a Stephanie Cayo para retirarse del escenario. El gesto, captado por asistentes y cámaras, fue interpretado por muchos como una muestra de cercanía y confianza.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo:
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: imágenes en la gira de Colombia y Ecuador. ATV / Magaly TV La Firme.

¿Amistad cercana o romance?

Aunque ni Alejandro Sanz ni Stephanie Cayo han confirmado un romance, los indicios han sido suficientes para encender las redes. La actriz ha compartido imágenes y momentos con el equipo del cantante, y desde hace meses ambos se siguen y se intercambian likes en Instagram, generando especulación sobre una relación más allá de la amistad.

Magaly Medina, conductora de espectáculos, hizo hincapié en la reiterada presencia de Stephanie junto al músico: “Las imágenes hablan más que mil palabras… esa agarrada de la mano ya se ha visto en varios conciertos. Así que, de hecho, ahí vemos, por lo menos, salientes deben ser”, comentó en su programa.

La atención mediática también se ha posado sobre la situación sentimental de ambos. Alejandro Sanz terminó su relación con la actriz española Candela Márquez a fines de 2025, mientras que Stephanie Cayo habría cerrado su historia con el actor mexicano Sebastián Zurita, lo que para muchos facilita el surgimiento de un nuevo romance.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo:
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: imágenes en la gira de Colombia y Ecuador. ATV / Magaly TV La Firme.

Expectativa por el concierto en Lima y la presencia de Stephanie Cayo

Con los conciertos programados para el 25 y 26 de febrero en el Estadio Nacional, la expectativa en Lima es máxima. Los fans peruanos aguardan no solo una velada inolvidable de música y emociones, sino también la posible presencia de Stephanie Cayo, ya sea sobre el escenario o entre el público. El ambiente de especulación crece, mientras la prensa de espectáculos sigue de cerca cada movimiento de ambos artistas, atentos a cualquier indicio que pueda confirmar los rumores de un romance.

La gira mundial ‘¿Y ahora qué?’ representa un nuevo capítulo en la carrera de Alejandro Sanz, quien deleitará al público con un repertorio que abarca sus clásicos más icónicos y las canciones de su más reciente producción. Las presentaciones en el Coloso José Díaz prometen ser multitudinarias, con todas las localidades agotadas semanas antes del evento. El setlist incluirá tanto piezas emblemáticas del romanticismo como nuevas composiciones que reflejan la evolución artística de Sanz en este tour internacional.

La demanda por los conciertos de Alejandro Sanz en la capital peruana ha superado todas las expectativas, confirmando su estatus como uno de los artistas más queridos y convocantes del país. Las entradas se agotaron en tiempo récord, una muestra clara de la devoción de sus seguidores y del impacto que sigue generando el artista español en la escena musical latinoamericana.

La respuesta de Laura Hamburger
La respuesta de Laura Hamburger tras ser apartada del concierto de Alejandro Sanz demuestra su profesionalismo y esperanza - crédito @alejandrosanz/IG

Temas Relacionados

Alejandro SanzStephanie Cayoperu-entretenimiento

Más Noticias

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Esta noche se definirá si los ‘celestes’ clasifican a la fase 3 o quedan eliminados del certamen internacional. En la ida, todo quedó igualado a dos. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs 2 de

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

La escena, que mostró las heridas del participante, se volvió viral y generó todo tipo de reacciones entre el público y los concursantes.

Fabio Agostini se roba el

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Hay mucha expectativa por este duelo, ya que los ‘celestes’ buscan la clasificación a la última etapa antes de la fase de grupos. Será todo o nada en el Callao. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Sporting Cristal vs

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Solo le vale el triunfo a los rimenses para poner su nombre en la fase 3 del torneo Conmebol. Si se repite el empate, todo se define en penales. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Sporting

Adiós a los estereotipos: Solo el 9% de las mujeres en Perú cree que “su lugar es la casa”

Una encuesta a nivel nacional revela que el 85% apuesta por el aprendizaje continuo y el 76,7% quiere iniciar un negocio propio, mientras casi el 70% exige reparto equitativo de tareas domésticas en sus hogares

Adiós a los estereotipos: Solo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación a Delia

JNJ abre investigación a Delia Espinoza por solicitar la suspensión de Patricia Benavides

Hernando de Soto ratifica que asumirá como premier en el gobierno de José Balcázar pese a rumores: “Todo sigue viento en popa”

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por caso Daniel Urresti

José María Balcázar juramentará a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

ENTRETENIMIENTO

Fabio Agostini se roba el

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

El mensaje que le dedicó Gisela Valcárcel a ¿Magaly Medina?: “se siente bien trabajar en equipo”

Hija de Tula Rodríguez dedica conmovedor mensaje a Javier Carmona: “Feliz Cumpleaños, amor de mi vida”

Emilio Jaime recuerda su pelea con Said Palao por Luciana Fuster en nuevo tema: “Perdí un amigo por la tentación”

Alex Sensation, el DJ latino más influyente llega a Lima en ‘Una noche de salsa 14′

DEPORTES

Dónde ver Sporting Cristal vs

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez, enfocado en el siguiente reto de Alianza Lima por la Liga 1 2026: “Hay que hacer un partido inteligente ante UTC”

Juan Pablo Varillas arranca firme en el segundo Challenger de Tigre y despacha al último finalista para avanzar a octavos de final

El insólito motivo por el que Suecia aún puede ir al Mundial 2026 pese a no haber ganado ningún partido en las Eliminatorias