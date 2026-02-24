Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo: “Nada me va a quitar este amor que siento”

Ambos estarían solteros y coinciden en la gira sudamericana 2026. ATV / Magaly TV La Firme.

La llegada de Alejandro Sanz a Perú para su esperado concierto este 25 y 26 de febrero ha desatado un torbellino de rumores, no solo por la anticipación y el entusiasmo de sus fans, sino también por la reciente cercanía del cantante español con la actriz peruana Stephanie Cayo.

En medio de la especulación, Sanz compartió un peculiar mensaje en redes sociales, avivando aún más las versiones sobre un posible romance y dejando clara su felicidad y paz personal durante la gira.

El intérprete de “Corazón partío” aterrizó en Lima el pasado domingo 22 de febrero, varios días antes de su presentación en el Estadio Nacional, una decisión que sorprendió a muchos y alimentó las versiones sobre su vínculo con Stephanie Cayo.

La actriz, por su parte, ha sido vista acompañando al artista en fechas clave de su gira sudamericana por Colombia y Ecuador, donde su presencia en zonas privilegiadas del escenario no pasó desapercibida para medios y fans.

“Nada me va a quitar este amor que siento”: el mensaje de Sanz

Pocas horas después de su llegada a Perú, Alejandro Sanz compartió en redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta sobre su vida sentimental:

“Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí”, escribió el cantante, recibiendo miles de likes y comentarios.

El texto, cargado de emotividad y gratitud, fue analizado por los seguidores como una confirmación de su plenitud personal y, para algunos, una referencia velada a la compañía de Stephanie Cayo en esta etapa.

Stephanie Cayo, cada vez más cerca de Alejandro Sanz en la gira

Las cámaras de espectáculos han captado a la menor de las hermanas Cayo en primera fila durante los conciertos de Sanz en Colombia y Ecuador. De acuerdo con reportes de 'Magaly TV, La Firme’, la actriz peruana ha sido vista en zonas exclusivas, tomando fotos, grabando y aplaudiendo con entusiasmo cada una de las interpretaciones del artista español.

Un momento que causó especial revuelo ocurrió en Guayaquil, donde al finalizar el show, Sanz fue visto tomando de la mano a Stephanie Cayo para retirarse del escenario. El gesto, captado por asistentes y cámaras, fue interpretado por muchos como una muestra de cercanía y confianza.

¿Amistad cercana o romance?

Aunque ni Alejandro Sanz ni Stephanie Cayo han confirmado un romance, los indicios han sido suficientes para encender las redes. La actriz ha compartido imágenes y momentos con el equipo del cantante, y desde hace meses ambos se siguen y se intercambian likes en Instagram, generando especulación sobre una relación más allá de la amistad.

Magaly Medina, conductora de espectáculos, hizo hincapié en la reiterada presencia de Stephanie junto al músico: “Las imágenes hablan más que mil palabras… esa agarrada de la mano ya se ha visto en varios conciertos. Así que, de hecho, ahí vemos, por lo menos, salientes deben ser”, comentó en su programa.

La atención mediática también se ha posado sobre la situación sentimental de ambos. Alejandro Sanz terminó su relación con la actriz española Candela Márquez a fines de 2025, mientras que Stephanie Cayo habría cerrado su historia con el actor mexicano Sebastián Zurita, lo que para muchos facilita el surgimiento de un nuevo romance.

Expectativa por el concierto en Lima y la presencia de Stephanie Cayo

Con los conciertos programados para el 25 y 26 de febrero en el Estadio Nacional, la expectativa en Lima es máxima. Los fans peruanos aguardan no solo una velada inolvidable de música y emociones, sino también la posible presencia de Stephanie Cayo, ya sea sobre el escenario o entre el público. El ambiente de especulación crece, mientras la prensa de espectáculos sigue de cerca cada movimiento de ambos artistas, atentos a cualquier indicio que pueda confirmar los rumores de un romance.

La gira mundial ‘¿Y ahora qué?’ representa un nuevo capítulo en la carrera de Alejandro Sanz, quien deleitará al público con un repertorio que abarca sus clásicos más icónicos y las canciones de su más reciente producción. Las presentaciones en el Coloso José Díaz prometen ser multitudinarias, con todas las localidades agotadas semanas antes del evento. El setlist incluirá tanto piezas emblemáticas del romanticismo como nuevas composiciones que reflejan la evolución artística de Sanz en este tour internacional.

La demanda por los conciertos de Alejandro Sanz en la capital peruana ha superado todas las expectativas, confirmando su estatus como uno de los artistas más queridos y convocantes del país. Las entradas se agotaron en tiempo récord, una muestra clara de la devoción de sus seguidores y del impacto que sigue generando el artista español en la escena musical latinoamericana.

