Stephanie Cayo acompaña a Alejandro Sanz en su gira por Colombia y Ecuador y despierta rumores de posible romance

Ambos estarían solteros y coinciden en la gira sudamericana 2026. ATV / Magaly TV La Firme.

La actriz peruana Stephanie Cayo estaría viviendo un posible romance con el cantante español Alejandro Sanz, de acuerdo con el reportaje difundido en el programa Magaly TV, La Firme, donde se analizaron imágenes y coincidencias que, sin confirmar una relación sentimental, sí dejarían ver una marcada química entre ambos durante la más reciente gira sudamericana del intérprete de Pisando Fuerte.

Y es que, la actriz peruana y el artista español han coincidido en varias fechas del tour del cantante en Colombia y Ecuador, lo que ha despertado comentarios y versiones en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado un vínculo sentimental y todo se mantiene en el terreno amical.

Magaly Medina al ver a Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: “Va más allá de una simple amistad”

Fue la conductora Magaly Medina quien abordó el tema en su programa este 23 de febrero, señalando: “Acá en Perú, pues estaría saliendo, teniendo un romance, nada menos que con la menor de las hermanas Cayo, Stephanie Cayo, porque de pronto se siguen, se dan likes y ella ha estado en el concierto que tuvo el español en Colombia, en Ecuador. Y van a ver ustedes unas imágenes que nos hablarían de que esto va más allá de una simple amistad y que él la ha invitado como una fan”.

Las imágenes difundidas corresponden al concierto que el intérprete ofreció el 14 de febrero en el Movistar Arena de Colombia. La fecha no pasó desapercibida, al tratarse del Día de San Valentín.

En los registros audiovisuales se aprecia a la actriz peruana en una zona privilegiada del estadio, muy cerca del escenario, observando atentamente el espectáculo, aplaudiendo, grabando con su celular y mostrando entusiasmo durante varias canciones.

Zona privilegiada

En el programa se comentó que, por su ubicación, Stephanie no estaría en un espacio común para el público general. Incluso se deslizó la posibilidad de que pudiera formar parte del staff o contar con acceso especial. “Al parecer, sería parte del staff, porque ve al cantante desde una zona privilegiada”, se indicó en el informe.

Las cámaras también captaron a la actriz tomándose fotografías con integrantes del equipo del artista y posando junto a Sanz con naturalidad. Según la narración televisiva, la cercanía entre ambos sería evidente. “Pero Stephanie no solo se toma fotos con los artistas del show del español, sino que tiene tanta confianza con él, que posan juntos para la cámara”, se mencionó en el reportaje.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz están solteros

El análisis fue más allá cuando se recordaron antecedentes. A finales de 2023, una fotografía de ambos ya había generado rumores de una relación. En aquella ocasión, Stephanie Cayo salió al frente para aclarar la situación y afirmó que “solo eran amigos”. Esa declaración vuelve a cobrar relevancia ahora que los dos vuelven a coincidir públicamente.

Otro de los momentos que más comentarios generó fue el ocurrido en Guayaquil, durante el concierto del cantante en el estadio Modelo Alberto Spencer el 21 de febrero. Según lo mostrado en televisión, al finalizar el espectáculo, Sanz se despidió del público y luego tomó de la mano a Stephanie para retirarse del escenario. El gesto fue interpretado como una señal de confianza y cercanía.

Magaly Medina enfatizó ese detalle en su programa: “Las imágenes hablan más que mil palabras, y esa agarrada de la mano están en varios conciertos de Colombia, Ecuador. Siempre se la ve a ella ahí, ni siquiera en el backstage, sino muy cerca al escenario, aplaudiéndolo, mirándolo, grabándolo. Y hay una imagen que habla de muchísima cercanía, porque hay una imagen donde él termina el concierto, en Guayaquil creo que es, y la toma de la mano y se van. O sea, eso solo lo haces con una pareja. O bueno, será pues su nueva saliente, porque esto no es oficial, pero ustedes miren las imágenes y díganos”.

En otro momento del programa, la conductora agregó: “Así que, de hecho, ahí vemos, por lo menos, salientes deben ser. No sabremos más hasta que el 25 y 26 se presenta acá, en el Estadio Nacional, y seguramente Stephanie Cayo estará otra vez trepada sobre el escenario”.

Fans al pendiente de supuesta relación

Además, el informe televisivo señaló que el 20 de febrero, cuando el artista fue visto en Ecuador abordando su camioneta, una mujer con características físicas similares a las de la actriz —mismo cabello y un lunar en el omóplato izquierdo— habría sido captada en el vehículo. La comparación de videos de fans con publicaciones de la propia Stephanie alimentó aún más las versiones.

En paralelo, también se contextualizó la situación sentimental de ambos. Alejandro Sanz terminó su relación con la actriz española Candela Márquez a finales del año pasado, en lo que habría sido una ruptura definitiva tras idas y vueltas previas. Por su parte, Stephanie Cayo mantuvo una relación con el actor mexicano Sebastián Zurita, la cual también habría concluido.

