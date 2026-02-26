Perú

Se agrava la situación de Adrián Villar por el atropello de Lizeth Marzano: No fue a una clínica ni pasó el dosaje etílico

El comandante general Óscar Arriola señaló que el único lugar autorizado para realizar la prueba de dosaje etílico a un ciudadano es la Policía Nacional del Perú

PNP confirma que Adrián Villar no pasó dosaje etílico tras accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano. El general Óscar Arriola reveló más detalles del accionar del joven la noche del 18 de febrero. Video: TV Perú/ Noticias mañana

La situación legal de Adrián Villar se complica. Esta madrugada fue detenido preliminarmente por 72 horas. El joven es investigado por atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano. Su detención ocurre nueve días después del hecho.

Con el paso de los días se conocen más detalles sobre el accionar de Villar tras el fatal accidente. Esta nueva información desmentiría el principal argumento de su defensa y agravaría aún más el proceso legal que enfrenta.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que Adrián Villar no acudió a una clínica, tal como afirmó su defensa, ni se sometió al dosaje etílico correspondiente.

Según explicó, la Policía Nacional es la única entidad autorizada para practicar esta prueba. Además, precisó que cuando una persona se niega a pasar el dosaje etílico, se presume automáticamente que el resultado es positivo.

“El único lugar para pasar dosaje etílico de un ciudadano es la Policía Nacional del Perú. Y cuando un ciudadano se niega a pasarlo, se reputa. O sea, presume que es positivo el resultado”, expresó ante los medios de comunicación.

¿Por qué la PNP no detuvo a Adrián Villar?

Uno de los principales cuestionamientos es por qué Adrián Villar no fue detenido inmediatamente después del accidente, incluso cuando dos efectivos policiales acudieron a la vivienda donde se encontraba.

Al respecto, Arriola recordó que la PNP insistió en tres oportunidades para que el Ministerio Público solicitara su detención. Como se recuerda, la única medida coercitiva que se le impuso fue el impedimento de salida del país.

“La Policía Nacional, en todo momento, va a responder con transparencia, caiga quien caiga. Esto es a insistencia de la Policía Nacional del Perú, que hasta tres veces, el 20, 22, 24, se le ha pedido al Ministerio Público, que solamente había pedido impedimento de salida, cuando ha habido una acción de una persona que ha atropellado”, expresó el oficial.

Un general de la Policía Nacional del Perú explica que Adrián Villar, presunto autor de un atropello, fue seguido y se registró su viaje a Cajamarca antes de la detención. Un periodista cuestiona por qué no se le detuvo la misma noche del suceso.

Esta aclaración se da en medio de las críticas al accionar de los agentes de la Comisaría de Orrantía que estuvieron con Villar la noche del accidente. Actualmente, ellos también son investigados.

Arriola indicó que en las próximas horas la ciudadanía conocerá las acciones que adoptará la institución frente a este caso.

“Ustedes lo verán, ustedes lo verán en las próximas horas”, contestó.

La detención de Adrián Villar

Nueve días después del accidente que le costó la vida a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano, la Policía Nacional del Perú ejecutó la detención preliminar de Adrián Villar, de 21 años. La intervención se realizó en Miraflores, en la vivienda de familiares del joven, donde fue ubicado durante un allanamiento.

La orden judicial dispone 72 horas de detención mientras la Fiscalía continúa con la investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga. Tras su captura, Villar fue conducido primero a la División de Medicina Legal para los exámenes correspondientes y luego trasladado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, donde permanecerá bajo custodia.

El hecho que originó el proceso ocurrió el 17 de febrero, en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro. De acuerdo con las imágenes difundidas, el vehículo que conducía Villar invadió el carril e impactó por la espalda a la deportista mientras realizaba su rutina de trote. Tras el choque, el conductor se retiró del lugar sin auxiliarla. Marzano fue llevada al hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde falleció minutos después.

