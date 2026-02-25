Fiscalía incorpora a Marisel Linares como investigada por encubrimiento a favor de Adrián Villar en el caso Lizeth Marzano

Marisel Linares decidió desparecer de las redes sociales tras ser involucrada en el caso Lizeth Zambrano.

La periodista Marisel Linares fue formalmente incluida como investigada en el proceso penal por la muerte de Lizeth Marzano tras el señalamiento de encubrimiento personal en beneficio de Adrián Villar, su hijastro, quien atropelló y causó la muerte de la joven deportista nacional de apnea en San Isidro.

La incorporación de la conductora responde a la sospecha, avalada por evidencia visual y las declaraciones del entorno familiar de la víctima, de que podría haber intervenido para proteger a Villar y dificultar su identificación ante la justicia, según Perú 21 y el documento difundido por el periodista Omar Coca.

Del expediente difundido por la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince, se desprende que la inclusión de Linares se fundamenta en indicios que apuntan a una posible colaboración para evitar que Adrián Villar enfrentara la acción judicial de manera inmediata tras el accidente del 18 de febrero. Las cámaras de vigilancia captaron a la periodista y a Villar juntos en un parque aledaño a la escena, alrededor de las 3:00, apenas cuatro horas después del hecho.

Un documento oficial del Ministerio Público revela la incorporación de Marisel Linares como investigada en el caso Lizeth Marzano por presunto encubrimiento personal a favor de Adrián Villar. (Foto: X/ Omar Coca)

El entorno de Lizeth Marzano ha ratificado su desconfianza ante la ausencia de respuestas claras por parte de Linares. Su inasistencia a la citación policial del 21 de febrero, sin justificación formal, motivó que la representación legal de la familia Marzano solicitara que la convocatoria se efectúe de manera compulsiva y evalúe denunciarla por encubrimiento y obstrucción a la justicia, mientras la presión social por el esclarecimiento y sanción de todos los involucrados se intensifica.

La fiscalía imputa a Adrián Villar homicidio culposo, omisión de socorro y fuga

El proceso penal libra una investigación preliminar por delitos graves contra Adrián Villar Chirinos, quien enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga luego de atropellar a Lizeth Marzano la madrugada del 18 de febrero en San Isidro. Según informó Perú 21, Villar es identificado como el conductor del vehículo que: de acuerdo con la indagación policial: estaba registrado a nombre de Marisel Linares.

Julio Mendoza, abogado de la familia de Liseth Marzano pide la detención preliminar de Adrián Villar. (Video: Latina)

El fiscal provincial Henry Zavaleta justificó la imposición de nueve meses de impedimento de salida del país para Villar, alegando evidencia sobre “intervención de terceros” orientada a evitar su presentación voluntaria ante la autoridad. El joven de 21 años acudió recientemente a una audiencia en el Ministerio Público, custodiado y en silencio frente a la prensa, sin emitir disculpas públicas ni declaraciones sobre los hechos, lo que alimentó el malestar de la familia de la víctima y la opinión pública.

El Ministerio Público investiga si, como sugieren registros audiovisuales y testimonios, existieron acciones concertadas cuyo fin habría sido sustraer a Villar de la justicia en las horas siguientes al accidente.

Las imágenes y contradicciones que comprometen la versión de Marisel Linares

El programa Magaly TV La Firme difundió un video clave en el que se observa a Marisel Linares y Adrián Villar de madrugada en un parque próximo al lugar del atropello. Ambos —según el registro del 18 de febrero cerca de las 3:00 de la madrugada— deambulan juntos y mantienen conversaciones a escasos metros de la escena, lo que cuestiona directa y visiblemente la versión inicial ofrecida por la periodista, quien sugirió no saber quién conducía su vehículo la noche de la tragedia.

Una grabación de seguridad muestra a la periodista junto a Adrián Villar y su padre horas después del atropello, lo que podría agravar su situación penal al ser indagada por obstrucción| Latina Noticias

Especialistas consultados, como el abogado penalista Criss Torres, indicaron que “el delito de obstrucción a la justicia se configura si se prueba que Linares intervino para evitar que el investigado se presentara ante las autoridades o dilató la entrega de información relevante”. Esta situación se agrava ante la interpretación de que terceras personas habrían asistido a Villar para sustraerlo de la justicia, conforme lo evidencian los registros de videovigilancia municipal citados en el expediente del Ministerio Público.

La reacción pública ante la aparición del video, sumada a la negativa de Linares a presentarse ante las citaciones policiales, ha elevado el nivel de escrutinio mediático y ha fortalecido demandas para que la investigación esclarezca tanto el conocimiento real como el rol posterior de la periodista en los hechos.

En un comunicado publicado en Instagram, Linares admitió que “un vehículo registrado a mi nombre, protagonizó un accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marzano Noguera”, aunque sostuvo que el automóvil “no estaba bajo mi control desde septiembre del año anterior” y actualmente se encuentra en posesión de otra persona, y transmitió condolencias a la familia de la deportista.

La familia Marzano denuncia encubrimiento y reclama justicia ante la actuación de Marisel Linares

Los familiares de Lizeth Marzano han anunciado acciones legales contra Marisel Linares por encubrimiento en el proceso que recopila pruebas sobre la muerte de la atleta. Según Perú 21, el hermano de la víctima, Gino Marzano, responsabilizó a la periodista de no aportar datos determinantes sobre la identidad del conductor, mientras la representante legal del entorno familiar catalogó la falta de justificación ante la citación policial como “falta de colaboración con la justicia”.

Familiares y amigos de la deportista y medallista Lizeth Marzano realizan un plantón para exigir justicia tras su muerte en un atropello en San Isidro. El conductor responsable ya fue identificado.| Buenos Días Perú/Panamericana

“No se ha presentado, lo que entendemos que no es colaborar con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”, declaró la abogada de la familia Marzano a la prensa nacional.

La persistencia del entorno de la víctima en exigir respuestas y la aplicación de sanciones se sustenta en su denuncia por presunta omisión informativa y la exigencia de que el caso no quede impune. La investigación policial permanece abierta con el objetivo de confirmar la secuencia de los hechos, la responsabilidad de los implicados y el rol preciso de Linares tras la muerte de la deportista, en un caso que ha captado la atención continua de los principales medios nacionales y la sociedad civil.