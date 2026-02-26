La contundente respuesta de Monserrat Seminario a las hermanas Villanueva: “no permitiré más ataques ni hostigamiento”

La todavía esposa de Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, no se queda callada y decide llevar ante la justicia los ataques y rumores que han circulado sobre su separación y vida privada (Redes)

En medio de La controversia mediática que involucra acusaciones de traición, disputas económicas y denuncias de violencia, Monserrat Seminario emitió un comunicado en el que rechaza las imputaciones en su contra y exige respeto a su vida privada.

La aún esposa de Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, enfrenta un proceso de separación marcado por el escrutinio público y la exposición de presuntos conflictos familiares, mientras anuncia que acudirá a instancias judiciales para protegerse de la difamación y el hostigamiento.

El caso ha captado la atención nacional luego de que la hija mayor del cómico, Susan Villanueva, difundiera grabaciones y mensajes que atribuye a una relación extramatrimonial entre Seminario y un amigo cercano de la familia, Eduardo Cárdenas.

Paralelamente, el entorno de Melcochita ha señalado presuntos malos manejos financieros y episodios de violencia, lo que ha intensificado la disputa en los tribunales y en los medios.

Acusaciones y defensa De Monserrat Seminario

En un comunicado, Seminario anunció que iniciará acciones legales contra quienes difundan versiones que, asegura, dañan su honor y el de sus hijas. (Difusión)

El conflicto familiar tomó un giro legal cuando, en los últimos días, Monserrat Seminario remitió una carta a medios escritos, digitales y televisivos, en la que advierte que procederá judicialmente contra quienes, a su juicio, vulneren su honor. “En las últimas semanas se han viralizado y publicado contenidos que pretenden poner en duda mi reputación, afectando mi estado emocional y el de mis hijas”, expuso la comunicadora en su mensaje oficial.

Seminario denunció que la difusión de detalles sobre su separación ha generado acoso, hostigamiento y comentarios ofensivos en redes sociales, por lo que solicitó el cese inmediato de esas prácticas. De persistir, aseguró, “iniciaré las acciones legales que correspondan para salvaguardar mi salud mental y la de mis descendientes”. La exesposa de Melcochita también subrayó que cualquier conflicto con Pablo Villanueva será resuelto en privado y conforme a la ley, garantizando la protección de los derechos de su familia.

En el mismo documento, Seminario afirmó contar con asesoría jurídica y enfatizó la gravedad de los ataques mediáticos y digitales, que según ella constituyen un “atentado sistemático” contra su condición de mujer y madre. “Solicito abstenerse de continuar ejecutando actos que afectan mi integridad, caso contrario procederé según lo establece la ley”, enfatizó.

Las acusaciones de la familia Villanueva y la respuesta de Seminario

La hija de Melcochita difundió imágenes y mensajes que apuntan a una presunta relación extramatrimonial, versión que Seminario rechaza. (ATV/ Magaly TV La Firme )

La polémica se intensificó luego de que Susan Villanueva, hija de Melcochita, presentara en un programa de televisión imágenes en las que supuestamente se observa a Seminario con Eduardo Cárdenas. Según Susan, “ese video está en todas las redes, no es que solamente nosotros lo tengamos. Ella misma compartió el contenido y le escribió a mi papá que pasó de un beso a algo más”.

A esto se sumaron declaraciones sobre presuntas irregularidades económicas y acusaciones de maltrato. El propio Pablo Villanueva manifestó a Magaly TV: La Firme que su prioridad es mantener la estabilidad de sus hijas y alcanzar un acuerdo legal respecto a la tenencia. “Estoy trabajando para mis tres hijas. Ya perdí, ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir adelante”, expresó el humorista.

Por su parte, Seminario rechazó las imputaciones y pidió que los temas familiares se ventilen únicamente ante autoridades competentes. En su comunicado, insistió en que la exposición de su vida personal afecta de manera directa a sus hijas menores, reiterando su disposición a ejercer acciones legales para frenar la difusión de información no verificada.

Monserrat pidió garantías ante amenazas

Seminario solicitó garantías personales y anunció demandas por difamación, mientras Villanueva impulsa la tenencia compartida. (ATV / Andrea)

El caso ha trascendido el ámbito privado y se ha instalado en el debate público, impulsado por la cobertura de programas de televisión y portales digitales. En el transcurso de las últimas semanas, tanto Monserrat Seminario como el entorno de Melcochita han presentado documentos y testimonios para probar sus puntos de vista.

Seminario ha solicitado garantías personales tras recibir amenazas de muerte relacionadas con la controversia. Además, ha confirmado que demandará por difamación a quienes, según afirma, han dañado su imagen y la de sus hijas, señalando directamente a Susan Villanueva como una de las responsables de la campaña en su contra.

En paralelo, Pablo Villanueva anunció que pronto iniciará los trámites de divorcio y que pedirá la tenencia compartida de sus hijas menores. La disputa económica también permanece vigente, con acusaciones de manejo indebido de fondos que Seminario niega, alegando que los recursos se destinaron al mantenimiento del hogar y las deudas familiares.

La controversia, que involucra alegatos de infidelidad, conflictos financieros y denuncias de violencia, sigue generando repercusiones y mantiene la atención de la opinión pública, a la espera de decisiones judiciales que definan el destino de ambas partes.