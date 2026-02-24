Perú

Familia de Melcochita expone pruebas de presunta infidelidad de Monserrat Seminario: “Por parte de ella”

Susan Villanueva presentó en televisión una fotografía que, según afirma, confirmaría la deslealtad de Monserrat Seminario hacia el artista cómico

Guardar
En medio de un proceso de tenencia compartida, Darinka reveló el emotivo apoyo que recibió de su novio: “Nuestra hija tiene que vivir en un hogar con amor”. ATV- Magaly TV La Firme.

La crisis matrimonial entre Melcochita y Monserrat Seminario ha escalado a un nuevo nivel luego de que la familia del artista decidiera mostrar públicamente una presunta prueba de infidelidad que comprometería a la aún esposa del cómico.

El material fue presentado ante las cámaras de Magaly TV La Firme, generando una nueva ola de controversia en torno a la separación y al anunciado proceso de divorcio.

La tensión ya era evidente desde que Pablo Villanueva —nombre real de Melcochita— comunicó su intención de poner fin a su matrimonio.

El reconocido comediante Melcochita junto
El reconocido comediante Melcochita junto a Monserrat Seminario, su esposa, de quien ha anunciado que solicitará el divorcio tras 17 años de unión.

Susan Villanueva expone supuestas pruebas de infidelidad de Monserrat Seminario a Melcochita

Sin embargo, el conflicto se intensificó cuando una de sus hijas decidió salir al frente y respaldar públicamente la postura de su padre. En un avance promocional del programa de espectáculos se escucha:

“Hoy en ‘Magaly TV La Firme’, exclusivo, familia de Melcochita muestra polémica prueba de supuesta infidelidad de Monserrat”. La frase, emitida como adelanto del reportaje, encendió la expectativa y trasladó el conflicto familiar al centro del debate mediático.

La protagonista de esta revelación fue Susan Villanueva, hija del artista, quien se presentó ante las cámaras con una fotografía comprometedora que, según afirmó, demostraría la deslealtad de Monserrat Seminario. Con la imagen en mano y visiblemente firme en su postura, declaró: “Fue una infidelidad por parte de ella hacia mi papá, como pueden ver...”. La frase, directa y sin matices, dejó en claro la posición de la familia del cómico respecto a la ruptura.

Monserrat responde tras acusación de
Monserrat responde tras acusación de infidelidad: “Me están haciendo la camita”. ATV/ Magaly TV La Firme.

Mientras tanto, Monserrat Seminario no ha guardado silencio. Lejos de adoptar una postura pasiva frente a las acusaciones, respondió señalando que el conflicto trasciende el plano conyugal y alcanza el terreno familiar. En declaraciones brindadas al diario Trome, manifestó su malestar ante lo que considera una exclusión de su hija mayor. “Él está diciendo que solamente tiene dos hijas”, afirmó, en referencia a las declaraciones públicas de Melcochita.

La acusación es delicada. Según Monserrat, el cómico estaría dejando de lado a Constanza, su hija mayor, lo que añade un componente emocional profundo al conflicto. En medio del proceso de separación, el bienestar de las menores se convierte en un eje central de la controversia. La percepción de desigualdad o de falta de reconocimiento podría afectar no solo la imagen pública del artista, sino también la dinámica familiar.

Monserrat responde tras acusación de
Monserrat responde tras acusación de infidelidad: “Me están haciendo la camita”. ATV/ Magaly TV La Firme.

Monserrat también expresó su sorpresa ante la decisión de su aún esposo de dejar sin efecto el matrimonio. “Decepción. Sé que están haciéndome la ‘camita’, sé la jugada de las personas que están metidas, hasta me están siguiendo”, aseguró.

Por su parte, Melcochita rechazó tajantemente la versión de que haya desconocido a alguna de sus hijas. El artista fue enfático al recalcar que su compromiso económico y afectivo se mantiene intacto. “Siempre les he dado por igual a mis tres pequeñas. Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas”, reafirmó. Con esta declaración, busca desmontar la acusación de favoritismo o abandono y proyectar una imagen de responsabilidad paterna.

Monserrat responde tras acusación de
Monserrat responde tras acusación de infidelidad: “Me están haciendo la camita”. ATV/ Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

MelcochitaMonserrat SeminarioSusan VillanuevaMagaly MedinaMagaly TV La FirmeATVperu-entretenimiento

Más Noticias

Poder Judicial ratifica levantamiento de secreto de comunicaciones de Eduardo Arana en investigación por ‘Los Cuellos Blancos’

La Corte Suprema autorizó a la Fiscalía acceder a los registros de llamadas y mensajes de Arana entre 2011 y 2018 por su presunta vinculación con la mafia de la Judicatura

Poder Judicial ratifica levantamiento de

‘La Federación’ disputa con ‘Los Titos’ el control de las extorsiones en Lima Norte tras asesinatos de transportistas en la capital

Según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el conflicto se originó en una convivencia delictiva entre bandas dedicadas a la extorsión de empresas de transporte público y mototaxis

‘La Federación’ disputa con ‘Los

Ignacio Buse escala varias posiciones en el ranking ATP asentándose en una zona privilegiada que confirma su crecimiento exponencial

‘Nacho’ acaba de posicionarse en el mejor sitial de su emergente carrera luego de realizar una participación tan significativa como especial en el Río Open, donde alcanzó las semifinales

Ignacio Buse escala varias posiciones

Máncora en emergencia por lluvias: fotos y videos de las calles, accesos y hoteles afectados en el balneario del norte del Perú

El desborde de agua y lodo destruyó por completo un hospedaje en la zona de playa, provocó cortes de energía tras la caída de un rayo y paralizó actividades turísticas en plena temporada alta

Máncora en emergencia por lluvias:

Darinka Ramírez es captada con el padre de su bebé: ‘Magaly TV La Firme’ revela las primeras imágenes

La madre de la última hija de Jefferson Farfán defendió a su actual pareja y aseguró que asume un rol paterno con la menor

Darinka Ramírez es captada con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial ratifica levantamiento de

Poder Judicial ratifica levantamiento de secreto de comunicaciones de Eduardo Arana en investigación por ‘Los Cuellos Blancos’

Mario Vizcarra debatirá con Keiko Fujimori el 25 de marzo: “(Se va a) hablar de corrupción. Me escuchará fuerte y claro”

Keiko Fujimori recibe con “prudencia” encuesta que la mantiene segunda detrás de Rafael López Aliaga

JNE lanza ‘canción símbolo’ de las Elecciones 2026 y recibe duras críticas en redes sociales: “¿Era necesario?"

Kelly Portalatino confirmó que José María Balcázar le ofreció un ministerio: “Yo agradezco esa propuesta”

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez es captada con

Darinka Ramírez es captada con el padre de su bebé: ‘Magaly TV La Firme’ revela las primeras imágenes

Valentino Palacios rompe el silencio tras pelea en Ventanilla y ofrece disculpas: “nadie puede agredir a una mujer”

Robbie Williams en Perú: fecha del inicio de la preventa y venta de entradas para su concierto el 24 de septiembre

Fernando Sosa, el “Cerati peruano” que pasó del rechazo al fenómeno internacional en Yo Soy

Valentino involucrado en brutal pelea que dejó a una mujer hospitalizada: Tiktoker denunció ataque a su hermano en discoteca

DEPORTES

Ignacio Buse escala varias posiciones

Ignacio Buse escala varias posiciones en el ranking ATP asentándose en una zona privilegiada que confirma su crecimiento exponencial

Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, quiere sorprender a Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: “Tenemos la chance de hacer una hazaña”

Perú confirmó sus dos amistosos para el debut de Mano Menezes: fechas y horarios de la gira por Europa

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 4 del Torneo Apertura

Hernán Barcos reivindica a FC Cajamarca tras su impresionante hat-trick: “Este grupo tiene hambre, compromiso y humildad”