Familia de Melcochita expone pruebas de presunta infidelidad de Monserrat Seminario: “Por parte de ella”

La crisis matrimonial entre Melcochita y Monserrat Seminario ha escalado a un nuevo nivel luego de que la familia del artista decidiera mostrar públicamente una presunta prueba de infidelidad que comprometería a la aún esposa del cómico.

El material fue presentado ante las cámaras de Magaly TV La Firme, generando una nueva ola de controversia en torno a la separación y al anunciado proceso de divorcio.

La tensión ya era evidente desde que Pablo Villanueva —nombre real de Melcochita— comunicó su intención de poner fin a su matrimonio.

El reconocido comediante Melcochita junto a Monserrat Seminario, su esposa, de quien ha anunciado que solicitará el divorcio tras 17 años de unión.

Susan Villanueva expone supuestas pruebas de infidelidad de Monserrat Seminario a Melcochita

Sin embargo, el conflicto se intensificó cuando una de sus hijas decidió salir al frente y respaldar públicamente la postura de su padre. En un avance promocional del programa de espectáculos se escucha:

“Hoy en ‘Magaly TV La Firme’, exclusivo, familia de Melcochita muestra polémica prueba de supuesta infidelidad de Monserrat”. La frase, emitida como adelanto del reportaje, encendió la expectativa y trasladó el conflicto familiar al centro del debate mediático.

La protagonista de esta revelación fue Susan Villanueva, hija del artista, quien se presentó ante las cámaras con una fotografía comprometedora que, según afirmó, demostraría la deslealtad de Monserrat Seminario. Con la imagen en mano y visiblemente firme en su postura, declaró: “Fue una infidelidad por parte de ella hacia mi papá, como pueden ver...”. La frase, directa y sin matices, dejó en claro la posición de la familia del cómico respecto a la ruptura.

Mientras tanto, Monserrat Seminario no ha guardado silencio. Lejos de adoptar una postura pasiva frente a las acusaciones, respondió señalando que el conflicto trasciende el plano conyugal y alcanza el terreno familiar. En declaraciones brindadas al diario Trome, manifestó su malestar ante lo que considera una exclusión de su hija mayor. “Él está diciendo que solamente tiene dos hijas”, afirmó, en referencia a las declaraciones públicas de Melcochita.

La acusación es delicada. Según Monserrat, el cómico estaría dejando de lado a Constanza, su hija mayor, lo que añade un componente emocional profundo al conflicto. En medio del proceso de separación, el bienestar de las menores se convierte en un eje central de la controversia. La percepción de desigualdad o de falta de reconocimiento podría afectar no solo la imagen pública del artista, sino también la dinámica familiar.

Monserrat también expresó su sorpresa ante la decisión de su aún esposo de dejar sin efecto el matrimonio. “Decepción. Sé que están haciéndome la ‘camita’, sé la jugada de las personas que están metidas, hasta me están siguiendo”, aseguró.

Por su parte, Melcochita rechazó tajantemente la versión de que haya desconocido a alguna de sus hijas. El artista fue enfático al recalcar que su compromiso económico y afectivo se mantiene intacto. “Siempre les he dado por igual a mis tres pequeñas. Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas”, reafirmó. Con esta declaración, busca desmontar la acusación de favoritismo o abandono y proyectar una imagen de responsabilidad paterna.

