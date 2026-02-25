Monserrat Seminario habría engañado a Melcochita con su amigo y muestran video y chat: “Trató de fugarse 2 veces con él”

El presunto tercero sería un amigo de la familia conocido como “Lalo”, vinculado a hechos ocurridos en 2023. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica vuelve a rodear la vida personal del reconocido cómico peruano Melcochita, luego de que su hija, Susan Villanueva, revelara públicamente lo que sería el verdadero motivo de la ruptura con Monserrat Seminario. En una intervención difundida en el programa de Magaly Medina este 24 de febrero, la hija del artista presentó un video que, según sostiene, evidenciaría una presunta infidelidad ocurrida en 2023 con un amigo cercano a la familia.

La revelación no solo reabre heridas familiares, sino que también expone detalles íntimos que, hasta ahora, se mantenían en el terreno de los rumores.

De acuerdo con el testimonio de Susan, las sospechas sobre una relación paralela comenzaron a circular hace más de dos años, cuando comentarios en redes sociales alertaron sobre la existencia de un hombre llamado Eduardo Cárdenas, conocido como “Lalo”, quien supuestamente mantenía un vínculo más cercano de lo habitual con Monserrat.

Susan Villanueva mostró chats y video

“Nos comunicó por qué había sido la ruptura, fue una infidelidad. Este es el video. Él se llama Eduardo, pero de cariño le dice Lalo. Hay muchos videos que él sale compartiendo con ellos dos, eso fue en el 2023. Fue hace más de dos años”, declaró Susan Villanueva en el espacio televisivo. Sus palabras estuvieron acompañadas de imágenes donde se observaría a Monserrat besando al hombre señalado, en un registro que, según la familia, data de ese año.

La difusión del material fue presentada como la prueba que confirmaría lo que durante meses fue considerado un rumor. Susan explicó que la alerta inicial llegó cuando Monserrat realizaba transmisiones en vivo y varios usuarios comenzaron a escribir en los comentarios mensajes insistentes sobre “un tal Eduardo que vive en Virginia”.

“Cuando ella sacó sus en vivos, la gente empezó a escribir en los comentarios: ‘Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia, es su marido’. Es ahí donde nosotros empezamos a investigar, pensábamos que era IA. Ella le pone: ‘Solo fue beso, de otra cosa no pasó nada’”, relató.

El detalle sobre la posible manipulación digital evidencia que, en un primer momento, la familia dudó de la autenticidad del material. Sin embargo, con el paso de los días, aseguran haber corroborado que el video era real. El programa también difundió una conversación privada entre Susan y el hombre involucrado, en la que él aparentemente reconoce la existencia del video y hace referencia a la persona que lo habría filtrado.

‘Lalo’ intentó fugarse con Monserrat Seminario

En el chat mostrado al aire, se lee: “(La loca ya admitió el video) Yo no recuerdo y ya sé quién les dio el video, solo que salgo muy arrugado, fue mi ex de Perú. Quizás quería ganarse algo”. Para la familia del artista, esta respuesta refuerza la versión de que sí existió un vínculo entre Monserrat y Eduardo Cárdenas.

Más allá del episodio puntual del beso, Susan fue más allá al insinuar que la relación habría tenido implicancias mayores. Según su versión, Monserrat habría intentado en dos ocasiones fugarse con Lalo, dejando incluso planes logísticos avanzados.

“Ella salía con él, compartía, estaban en el carro de mi papá. Ella trató de fugarse 2 veces con él, pidió un dinero para hacer los trámites. Iba a dejar a las hijas en casa de la empleada, se iba a fugar con él, pero él se fugó solo”, afirmó.

La acusación añade un componente más dramático a la historia: no solo una presunta infidelidad, sino un plan de abandono familiar que, según la hija del cómico, no llegó a concretarse porque el hombre finalmente decidió marcharse por su cuenta. Este detalle introduce una narrativa de engaño doble, en la que Monserrat habría sido, a su vez, engañada por quien supuestamente iba a huir con ella.

El impacto emocional para la familia, según dejó entrever Susan, fue profundo. El hecho de que el hombre señalado fuera un amigo cercano a la familia habría incrementado el sentimiento de traición. En el entorno íntimo de cualquier relación, la confianza es un eje central, y cuando el círculo cercano se ve involucrado, la fractura suele ser más dolorosa.

Hasta el momento, Monserrat Seminario no ha emitido una respuesta detallada a estas nuevas revelaciones. En anteriores intervenciones públicas, ha defendido su postura y minimizado el alcance del video, señalando que “solo fue un beso”.

