Pamela Franco revela llamada de Rafael Fernández que involucra a Karla Tarazona y Christian Domínguez: “No le creí”

Pamela Franco se sincera en una entrevista y cuenta detalles sobre su relación con Christian Domínguez. La cantante revela haber encontrado una foto sugerente de la actual pareja de Domínguez en su celular, la cual habría sido enviada tiempo atrás. Willax/ Amor y Fuego.

La reciente aparición de Pamela Franco en el programa televisivo ‘Amor y Fuego’ no solo reavivó tensiones que parecían latentes, sino que también añadió una nueva capa de complejidad a una historia marcada por vínculos sentimentales, versiones cruzadas y percepciones que hoy, más que nunca, vuelven a ser cuestionadas.

La cumbiambera decidió hablar sin reservas y, en medio de un ambiente mediático cargado, reveló una conversación que en su momento desestimó, pero que ahora adquiere un significado distinto en el contexto del enfrentamiento que involucra a Christian Domínguez y Karla Tarazona.

Con una actitud serena, aunque firme, la intérprete de “Dile la verdad” recordó que el empresario Rafael Fernández se comunicó con ella en una etapa clave de su relación con Domínguez. Según su relato, aquella llamada estuvo cargada de advertencias y detalles que, en ese momento, decidió no tomar en serio.

Pamela Franco destapa detalles de foto enviada a Christian Domínguez en plena relación. Captura: Amor y Fuego.

“Rafael me dijo muchas cosas, me llamó en su momento, pero yo no le creí”, expresó con claridad, evidenciando que en aquel entonces optó por confiar en su propia versión de los hechos y en la relación que mantenía.

Sin embargo, el paso del tiempo y los acontecimientos recientes parecen haber resignificado aquella conversación. Franco dejó entrever que lo que antes consideró improbable hoy podría tener sustento, sobre todo al observar cómo se han desarrollado los vínculos entre las personas involucradas. Su testimonio no solo apunta a una posible advertencia ignorada, sino también a una percepción más profunda sobre la naturaleza de la relación entre Domínguez y Tarazona.

En esa línea, la cantante sostuvo una afirmación que no pasó desapercibida: “Hubo una relación que nunca se terminó”. Esta frase, cargada de implicancias, sugiere que, desde su perspectiva, el lazo entre ambos nunca se cerró por completo, manteniéndose en una zona ambigua donde la cercanía habría persistido pese a los cambios en sus vidas personales. La declaración, lejos de ser un comentario aislado, se conecta con otros episodios que Franco relató durante la entrevista.

Pamela Franco destapa detalles de foto enviada a Christian Domínguez en plena relación. Captura: Amor y Fuego.

Uno de los momentos más controversiales de su intervención estuvo relacionado con una imagen que, según indicó, habría sido enviada por Karla Tarazona a Christian Domínguez en un contexto especialmente delicado. Franco describió el episodio con evidente incomodidad, recordando cómo descubrió la fotografía y la explicación que recibió por parte de su entonces pareja.

“En qué momento quería estar con ella, yo encontré una foto, él me dijo que esa foto había sido enviada cuando estaba con él... yo tuve una discusión con él...”, relató, dejando ver que el hallazgo generó un conflicto directo en su relación.

Pamela Franco destapa detalles de foto enviada a Christian Domínguez en plena relación. Captura: Amor y Fuego.

Más allá del descubrimiento, lo que intensificó la polémica fue la interpretación que Franco hizo sobre el contenido de la imagen. Sin rodeos, señaló: “El protagonista de la foto era el toto, yo cuando le mando fotos para que vea a su hija yo ni salgo”. Con esta afirmación, la artista no solo cuestionó la intención detrás de la fotografía, sino que también marcó una diferencia clara en la forma en que ella misma manejaba la comunicación con Domínguez en lo que respecta a temas familiares.

A lo largo de su intervención, Franco mantuvo una línea discursiva coherente, centrada en su experiencia personal y en las percepciones que construyó durante su relación. En ese sentido, también aprovechó para aclarar cuál es su posición respecto a Karla Tarazona, dejando en claro que nunca existió un intento de cercanía entre ambas. “Yo siempre he dicho que en ningún momento he dicho que ella es mi amiga, yo nunca he pretendido ni ser opción de ser amiga de ella”, sostuvo, marcando una distancia explícita y evitando cualquier interpretación que sugiera lo contrario.

Pamela Franco destapa detalles de foto enviada a Christian Domínguez en plena relación. Captura: Amor y Fuego.

Esta declaración no solo reafirma la ausencia de vínculo entre ambas figuras, sino que también refuerza la idea de que las tensiones actuales no son recientes, sino que tienen raíces en experiencias pasadas y percepciones acumuladas. Franco, lejos de buscar una reconciliación o un acercamiento, dejó claro que su postura se mantiene firme y que no existe interés en modificarla.

Finalmente, la cumbiambera abordó un punto que resulta clave para entender su visión sobre Karla Tarazona: el origen de la imagen que tiene de ella. Según explicó, su percepción no nació de manera espontánea ni responde a prejuicios infundados, sino que se construyó a partir de lo que escuchó durante su relación con Christian Domínguez. “Yo el concepto que tengo de ella no es porque sola me lo inventé... el concepto que tengo de ella es lo que él me ha contado de ella”, concluyó.

Pamela Franco destapa detalles de foto enviada a Christian Domínguez en plena relación. Captura: Amor y Fuego.