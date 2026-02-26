César Acuña niega que haya “presionado” por ministros y muestra llamadas a Hernando de Soto: “Llamé para felicitarlo”

En conferencia de prensa, César Acuña aclara la naturaleza de sus comunicaciones con Hernando de Soto. El líder de APP niega haber pedido ministerios y afirma que llamó a De Soto por amistad y por considerarlo una buena noticia para el país. (Crédito: Canal N)

César Acuña, líder y candidato del partido Alianza para el Progreso (APP), confirmó que intentó comunicarse telefónicamente con el economista Hernando de Soto cuando era voceado para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de José Balcázar, y aseguró que cuenta con registros que prueban dichas llamadas.

No obstante, rechazó los cuestionamientos en su contra y aseguró que solo quería felicitarlo por su eventual nombramiento. El dirigente explicó que consideró la designación como una noticia positiva para el país y destacó el perfil profesional del economista. “Era una muy buena noticia para el Perú. Era un premier de mucho nombre, de mucho prestigio, y lo que queremos es un premier que dé prestigio”, señaló al justificar el motivo de su intento de contacto.

En ese sentido, negó haber intentado “presionar” a Hernando de Soto por ministros en el Gabinete, en respuesta a las declaraciones del economista luego de que no jurara como premier y fuera reemplazado por Denisse Millares.

César Acuña detalla intentos de llamada a De Soto y dice que fue por amistad y no por cargos. (Foto composición: Infobae Perú)

“Él es un experto”

Acuña resaltó que, si Hernando de Soto hubiera asumido la Presidencia del Consejo de Ministros, habría sido un gran acierto para el país por su experiencia en temas vinculados a la economía y la informalidad, aspecto que —según indicó— considera prioritario para la gestión pública. “Él es un experto en propuestas sobre la informalidad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que confiaba en él como titular de la PCM. “Como premier, en los cinco meses que hubiera estado, de hecho que se hubiera preocupado por el tema de la informalidad”, manifestó al explicar por qué consideró importante saludarlo personalmente.

Acuña sostiene que su comunicación con De Soto fue solo para saludarlo por posible nombramiento en la PCM. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Canal N)

“Es mi amigo”

El patriarca de los Acuña también señaló que mantiene una relación de amistad con el economista desde hace varios años. “Lo llamé porque es mi amigo. Me ha invitado muchas veces a su casa a tomar lonchecitos”, declaró, al describir el vínculo personal que —según indicó— existe entre ambos.

Asimismo, detalló los intentos de comunicación que realizó durante el fin de semana. Indicó que la primera llamada se efectuó el sábado a las 10:39 de la noche y otra el domingo a las 7:04 p. m., sin obtener respuesta. “Sábado no me contestó… lo llamé de nuevo y no me contestó”, relató César Acuña.

El dirigente aseguró que mostrará los registros de llamadas realizadas por WhatsApp para evitar interpretaciones erróneas sobre el propósito de sus comunicaciones. “Le voy a mostrar los teléfonos… acá las cosas son claras”, sostuvo, al insistir en que su contacto no tenía fines políticos ni solicitudes de cargos. “No lo llamaba para pedir ministerio, lo llamaba para felicitarlo”, enfatizó. Añadió que se encontraba en Trujillo cuando realizó uno de los intentos, reiterando que su única motivación fue saludar al nuevo jefe del gabinete.

Líder de Alianza para el Progreso asegura que tiene registros de llamadas para probar contacto con De Soto. (Foto: Captura video/Canal N)