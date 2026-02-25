Perú

Excompañera de Marisel Linares tiene fuerte postura sobre la muerte de Lizeth Marzano y no la defiende

Perla Berrios detalló que el fiscal acusó a funcionarios públicos de intervenir tras el atropello para evitar que Adrián Villar se ponga a derecho

La familia de Lizeth Marzano anunció que denunciará por presunto encubrimiento a Marisel Linares tras la difusión de nuevas imágenes. TikTok/ @perlaberrioss.

La muerte de Lizeth Marzano no solo ha dejado una herida profunda en su familia, sino que ha abierto un debate público sobre responsabilidad, encubrimiento y posibles actos de corrupción en torno al proceso judicial que involucra a Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares.

En medio de la controversia, la también periodista Perla Berrios, excompañera de noticiero de Linares, decidió pronunciarse públicamente y lo hizo con una postura firme que ha generado amplio respaldo en redes sociales.

La tragedia ocurrió el pasado 17 de febrero, cuando el vehículo vinculado a Linares, conducido por Villar, atropelló y causó la muerte de la joven deportista.

“Corrupción al más alto nivel”:
“Corrupción al más alto nivel”: excolega de Marisel Linares expone delicada denuncia en audiencia. TikTok/ @perlaberrioss.

Desde entonces, el caso ha estado bajo escrutinio público no solo por la gravedad del hecho, sino por las circunstancias posteriores al accidente y las presuntas irregularidades que se habrían producido durante las diligencias.

En este contexto, Perla Berrios utilizó su cuenta oficial de TikTok para explicar los alcances de la audiencia en la que se dictó impedimento de salida del país contra Adrián Villar.

Lejos de asumir una postura corporativa o de defensa hacia su excompañera, la comunicadora optó por un enfoque informativo y crítico. En el video, detalló que durante la audiencia el fiscal realizó una acusación que podría cambiar el rumbo del caso.

“Corrupción al más alto nivel”:
“Corrupción al más alto nivel”: excolega de Marisel Linares expone delicada denuncia en audiencia. TikTok/ @perlaberrioss.

En medio de esta audiencia el fiscal hizo una acusación sumamente grave, dijo que funcionarios públicos habrían participado luego del atropello para evitar que Adrián Villar se ponga a derecho... todo esto, de comprobarse sería algo sumamente grave porque estaríamos hablando de corrupción al más alto nivel”, señaló Berrios con evidente preocupación.

Sus palabras apuntan directamente a la posibilidad de que el proceso haya sido obstaculizado para favorecer al presunto responsable. De confirmarse, el caso no solo implicaría responsabilidad penal por el atropello, sino también un entramado de interferencia institucional que podría configurar delitos adicionales.

Pero la intervención de Perla Berrios no quedó ahí. En la parte final de su pronunciamiento, abordó uno de los aspectos más sensibles del caso: la eventual responsabilidad de Marisel Linares. La periodista fue enfática al mencionar que la familia de Lizeth Marzano evalúa acciones legales contra su excompañera.

“Corrupción al más alto nivel”:
“Corrupción al más alto nivel”: excolega de Marisel Linares expone delicada denuncia en audiencia. TikTok/ @perlaberrioss.

La familia de Lizeth Marzano insiste en que van a denunciar a la periodista Marisel Linares de encubrimiento personal porque además, al revelado también que en la audiencia de visualización de las cámaras de vigilancia se puede apreciar a la periodista al lado del autor del atropello luego de haberse cometido”, sentenció.

La mención al presunto encubrimiento personal ha generado una ola de reacciones. En el ámbito jurídico, esta figura implica ayudar a una persona a eludir la acción de la justicia después de haber cometido un delito. Si bien hasta el momento no existe una acusación formal contra Linares, el hecho de que su nombre aparezca vinculado a posibles acciones posteriores al atropello ha intensificado la polémica.

Mientras tanto, el dolor de la familia Marzano se mantiene intacto. En el programa Magaly TV La Firme, Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, rompió su silencio y reveló que el entorno de Adrián Villar intentó contactarlos para alcanzar algún tipo de conciliación. Sin embargo, su respuesta fue categórica y cargada de indignación.

No voy a aceptar disculpas. La vida de mi hermana no tiene precio”, expresó, visiblemente afectado.

“Corrupción al más alto nivel”:
“Corrupción al más alto nivel”: excolega de Marisel Linares expone delicada denuncia en audiencia. TikTok/ @perlaberrioss.

