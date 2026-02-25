Hermano de Lizeth Marzano sobre nuevas imágenes Adrián Villar: “¿Ahora que van a decir? ¿No estaba en shock?”

Gino Marzano cuestionó la versión del estado de shock y habló de “nuevos agravantes”. ATV/ Magaly TV La Firme

La noche del 24 de febrero, el programa Magaly TV La Firme volvió a tratar el caso de Lizeth Marzano, la joven que fue atropellada por Adrián, luego de difundir nuevas imágenes captadas horas después del accidente.

El material audiovisual mostraría al joven participando en una reunión familiar alrededor de las 3 de la madrugada en un parque, situación que ha generado cuestionamientos sobre la versión inicial que sostenía que se encontraba en estado de shock y bajo atención médica.

En el set, la conductora Magaly Medina introdujo el diálogo con Gino Marzano, hermano de la víctima, quien vio las imágenes por primera vez durante la transmisión. “Ojalá sea así. Gino, tú has visto estas imágenes y, ¿qué ha sido, qué ha significado eso para ti? Tú lo has visto recién hoy”, preguntó la periodist.

Contradición con los hechos

Gino respondió con visible molestia: “Sí, nuevamente, gracias por el espacio y a tu equipo de producción. La verdad que es lamentable, ¿no? Cada vez indigna más el grado de mentira que pueden tener estas personas. Aparecen nuevos agravantes, nuevos implicados, nuevos delitos, ¿y ahora qué van a decir? ¿No estaba supuestamente Adrián en un estado de shock?”.

La declaración del hermano de Lizeth apunta directamente a la versión difundida por la defensa del joven, que habría señalado que tras el atropello se encontraba afectado emocionalmente. El eje de la controversia radica en que, según las imágenes difundidas, Adrián no estaría en una clínica, sino en un espacio público junto a familiares y personas cercanas.

“¿No estaba en una clínica?”, repreguntó Magaly Medina. La respuesta de Gino fue contundente: “No estaba en una clínica. Yo no sabía que en una clínica queda en un parque”. La frase sintetizó el cuestionamiento central: la aparente contradicción entre la versión del estado de shock y la presencia en una reunión nocturna.

De acuerdo con lo mostrado en el programa, en ese encuentro habrían participado familiares del joven y personas del entorno de su pareja, la influencer Franchesca Montenegro, quien además ejerce como abogada. También se mencionó la presencia de su padre Rubén Villar, excamarógrafo de Latina, Marisel Linares, periodista y madrastra del joven.

La conductora describió así la escena: “A las tres de la mañana estaban en un parque confabulando, decidiendo, juntándose con la familia de la influencer. Ahí sale el papá de la influencer, Franchesca Montenegro, abogado también, el señor Montenegro, reuniéndose con el novio de la hija, con Maricel Linares y con el padre del hijo, este camarógrafo que no recuerdo el nombre… ¡ah! Rubén Villar, que era un excamarógrafo de Latina también. Hablan, conversan, luego ellos se van y este chico luego vuelve a esta casa”.

Sin embargo, hasta el momento, no existe un pronunciamiento judicial que confirme esa hipótesis. Lo cierto es que las imágenes muestran un encuentro posterior al atropello, lo que abre interrogantes sobre la secuencia de acciones realizadas esa madrugada.

Uno de los aspectos que también generó debate fue la actuación policial. En el relato televisivo se menciona que agentes llegaron posteriormente al domicilio donde ingresó Adrián. “Incluso cuando los policías que van, yo no sé si tenían ya identificado dónde entró el carro, dónde llegó; por las cámaras de seguridad del distrito podrían haber ya sabido ese dato, pero el policía baja como a chequear, no a detener en flagrancia a alguien”, comentó la conductora.

Revelan reunión nocturna de Adrián Villar y su familia tras el atropello: cuestionan versión de estado de shock. ATV/ Magaly TV La Firme.