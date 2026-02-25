Pobladores del A.H. Primero de Mayo en Máncora denuncian abandono tras huaico: viviendas inundadas y sin agua potable

Las secuelas del huaico en Máncora son devastadoras. Los vecinos muestran sus viviendas en riesgo de colapso y vehículos atrapados en el fango, mientras exigen la presencia de maquinaria y la restitución de servicios básicos como el agua. (Crédito: Canal N)

Los habitantes del asentamiento humano Primero de Mayo, ubicado en Máncora, denunciaron que continúan afectados por un huaico que dejó viviendas inundadas y cubiertas de lodo, sin que hasta el momento se restablezcan condiciones básicas de habitabilidad. El deslizamiento arrasó con varias estructuras y dejó otras al borde del colapso, generando preocupación entre los residentes por el riesgo de derrumbes.

En conversación con Canal N, los pobladores explicaron que la emergencia no solo ha dejado daños materiales, sino también problemas sanitarios. Los pobladores indicaron que el sector permanece sin servicio de agua potable desde hace varios días, lo que dificulta la limpieza de viviendas y la atención de necesidades básicas tras el desastre.

Vecinos reportan falta de apoyo y maquinaria

Los residentes afirmaron que, pese a los daños visibles, ninguna autoridad local ni regional se ha presentado en la zona para coordinar acciones de ayuda. Un vecino declaró al citado medio: “Hasta el momento no se ha acercado ninguna sola autoridad, tanto local como del Gobierno regional; estamos inundados por el lodo”, al describir la situación que atraviesan desde hace tres días.

Según los testimonios, la ausencia de maquinaria pesada impide remover el lodo acumulado y rescatar vehículos menores que permanecen enterrados. Los pobladores señalaron que esta falta de intervención retrasa la recuperación de la zona y aumenta el riesgo ante eventuales nuevas lluvias, que podrían generar otro huaico y agravar los daños existentes.

Contradicciones y riesgo estructural

Los vecinos también cuestionaron declaraciones atribuidas al gobernador regional Luis Neyra León, quien habría señalado previamente que se enviaron equipos a las áreas afectadas. Sin embargo, los residentes sostienen que dicha ayuda no se ha materializado en su sector. “Queremos ayuda humanitaria y maquinaria, que no ha ingresado”, manifestaron durante la entrevista televisiva.

El panorama se complica por el estado de algunas viviendas, varias de las cuales presentan daños estructurales tras el paso del huaico. Una propietaria relató que su casa quedó “a punto de caerse” y que perdió gran parte de sus pertenencias, lo que la obliga a permanecer en condiciones precarias mientras espera asistencia oficial.

Llamado urgente de los damnificados

Ante este escenario, los pobladores hicieron un llamado público a las autoridades para que intervengan con rapidez y eviten que la situación empeore. “No tenemos absolutamente nada de agua”, advirtió otro residente, al señalar que la falta del servicio incrementa los riesgos sanitarios y dificulta la permanencia en la zona.

Los damnificados insistieron en que la prioridad es recibir apoyo inmediato, tanto en suministros básicos como en trabajos de limpieza y rehabilitación. Advirtieron que, de registrarse nuevas precipitaciones, el asentamiento humano podría sufrir daños adicionales, por lo que pidieron acciones urgentes para reducir la vulnerabilidad del sector.

Calles de Chulucanas están inundadas

Las lluvias intensas registradas en Piura dejaron acumulados superiores a 58 milímetros en Chulucanas en solo 24 horas, provocando inundaciones en calles, viviendas y zonas de tránsito. El temporal, acompañado de ráfagas de viento, saturó los drenajes urbanos y dificultó la circulación vehicular y peatonal en los sectores más afectados. Las brigadas de la Municipalidad Provincial de Morropón–Chulucanas desplegaron equipos de limpieza en barrios como Cristo Mi Rey y Nuevo Miraflores para restablecer la transitabilidad y retirar el lodo acumulado.

El reporte del Senamhi atribuye estas precipitaciones extremas al calentamiento del mar frente al litoral norte, fenómeno que suele intensificar las lluvias en la zona. Las autoridades locales mantienen la vigilancia y recomiendan a la población seguir los reportes meteorológicos oficiales, asegurar techos y desagües, y preparar planes familiares de emergencia ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas en las próximas semanas.