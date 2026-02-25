El fenómeno El Niño Costero podría alcanzar su pico antes de julio y extenderse hasta noviembre

Las autoridades advierten sobre la prolongación del Niño Costero hasta finales de año. Este evento climático genera fuertes precipitaciones en Tumbes, Piura y Lambayeque, y podría provocar un otoño e invierno más cálido de lo normal en la franja costera del país.

El incremento de la temperatura del mar frente al litoral peruano marca el inicio de la fase inicial del Niño Costero, un fenómeno que, según especialistas, podría extenderse hasta noviembre y alcanzar su pico de intensidad antes de julio.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señalaron que el evento se encuentra en plena evolución. “Las condiciones de la temperatura superficial del mar están cálidas, especialmente en la zona norte del país, dando condiciones favorables para que se sigan originando lluvias importantes en Tumbes, Piura y Lambayeque”, explicó un especialista de la entidad.

Aunque el calentamiento del mar se concentra frente a la costa norte del Perú, sus efectos no se limitan a esa zona. El fenómeno altera los patrones de viento y favorece la formación de precipitaciones intensas en distintos puntos del litoral. Actualmente, regiones del sur como Arequipa e Ica también registran temperaturas del mar por encima de lo normal, lo que está forzando la ocurrencia de lluvias.

En el caso de Lima, el subdirector de Prevención Climática del Senamhi, Yury Escajadillo, advirtió que las precipitaciones se presentan principalmente en la parte media y alta de la región. Zonas como Matucana y Chosica se encuentran sensibles a la activación de quebradas y posibles deslizamientos, especialmente ante la persistencia del mar cálido.

Los especialistas indicaron que, de mantenerse este escenario, el país podría atravesar un otoño e invierno más cálidos de lo habitual en la franja costera. Además, el impacto del mal tiempo ya se refleja en la red vial. La Sutran alertó que al menos 18 vías presentan acceso restringido debido a precipitaciones y huaicos, principalmente en zonas como Máncora y Arequipa.

-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y mantenerse informada sobre los avisos oficiales, ya que la evolución del Niño Costero continúa en desarrollo y podría intensificarse en los próximos meses.

¿Qué medidas tomar ante emergencias climáticas?

El Gobierno del Perú y Defensa Civil e INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) compartieron una guía oficial para para protegerte ante lluvias intensas, activación de quebradas o el desborde de ríos:

Antes de una emergencia (prevención)

Elabora un Plan Familiar de Emergencia: define responsabilidades, rutas de evacuación y puntos de encuentro; compártelo con toda la familia y practícalo regularmente.

Identifica zonas de riesgo: conoce los puntos vulnerables de tu comunidad (riberas de ríos, quebradas, laderas inestables) y evita habitar zonas expuestas a huaicos, deslizamientos o inundaciones.

Prepara una mochila de emergencia: con agua, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y elementos básicos para varios días.

Mantente informado: sigue los avisos meteorológicos oficiales emitidos por el Senamhi y las autoridades locales.

Durante una emergencia (acción inmediata)

Pon en práctica tu Plan Familiar de Emergencia sin improvisar.

Evacúa de inmediato si hay alerta o alarma oficial: muévete hacia zonas seguras y más altas, llevando a todos los miembros del hogar (incluidas mascotas).

No cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas: el agua puede arrastrar vehículos o personas con facilidad.

Mantente atento a las indicaciones de las autoridades y evita circular por áreas de riesgo.

Después de la emergencia (apoyo y recuperación)

Organízate con vecinos y autoridades locales para apoyar tareas de limpieza y rehabilitación, siempre priorizando tu seguridad.

Regresa a tu vivienda solo cuando las autoridades lo indiquen que es seguro.

Revisa las condiciones de tu casa: particularmente instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.

Evita difundir rumores o información no oficial que pueda generar confusión o pánico.

Números de emergencia que debes tener a la mano:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP)

116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

106 – SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia)

115 – Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI – Defensa Civil)

117 – EsSalud (emergencias médicas para asegurados)

113 – Infosalud (orientación en salud)

110 – Policía de Carreteras

0800-12345 – Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN – información y denuncias en vías nacionales)