Perú

El fenómeno El Niño Costero podría alcanzar su pico antes de julio y extenderse hasta noviembre

Estamos en la fase inicial del fenómeno y las consecuencias ya se sienten en la costa peruana. Senamhi advierte un otoño e invierno más cálidos este 2026

Guardar
Las autoridades advierten sobre la prolongación del Niño Costero hasta finales de año. Este evento climático genera fuertes precipitaciones en Tumbes, Piura y Lambayeque, y podría provocar un otoño e invierno más cálido de lo normal en la franja costera del país.

El incremento de la temperatura del mar frente al litoral peruano marca el inicio de la fase inicial del Niño Costero, un fenómeno que, según especialistas, podría extenderse hasta noviembre y alcanzar su pico de intensidad antes de julio.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señalaron que el evento se encuentra en plena evolución. “Las condiciones de la temperatura superficial del mar están cálidas, especialmente en la zona norte del país, dando condiciones favorables para que se sigan originando lluvias importantes en Tumbes, Piura y Lambayeque”, explicó un especialista de la entidad.

Aunque el calentamiento del mar se concentra frente a la costa norte del Perú, sus efectos no se limitan a esa zona. El fenómeno altera los patrones de viento y favorece la formación de precipitaciones intensas en distintos puntos del litoral. Actualmente, regiones del sur como Arequipa e Ica también registran temperaturas del mar por encima de lo normal, lo que está forzando la ocurrencia de lluvias.

En el caso de Lima, el subdirector de Prevención Climática del Senamhi, Yury Escajadillo, advirtió que las precipitaciones se presentan principalmente en la parte media y alta de la región. Zonas como Matucana y Chosica se encuentran sensibles a la activación de quebradas y posibles deslizamientos, especialmente ante la persistencia del mar cálido.

Los especialistas indicaron que, de mantenerse este escenario, el país podría atravesar un otoño e invierno más cálidos de lo habitual en la franja costera. Además, el impacto del mal tiempo ya se refleja en la red vial. La Sutran alertó que al menos 18 vías presentan acceso restringido debido a precipitaciones y huaicos, principalmente en zonas como Máncora y Arequipa.

-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.-
-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y mantenerse informada sobre los avisos oficiales, ya que la evolución del Niño Costero continúa en desarrollo y podría intensificarse en los próximos meses.

¿Qué medidas tomar ante emergencias climáticas?

El Gobierno del Perú y Defensa Civil e INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) compartieron una guía oficial para para protegerte ante lluvias intensas, activación de quebradas o el desborde de ríos:

Antes de una emergencia (prevención)

  • Elabora un Plan Familiar de Emergencia: define responsabilidades, rutas de evacuación y puntos de encuentro; compártelo con toda la familia y practícalo regularmente.
  • Identifica zonas de riesgo: conoce los puntos vulnerables de tu comunidad (riberas de ríos, quebradas, laderas inestables) y evita habitar zonas expuestas a huaicos, deslizamientos o inundaciones.
  • Prepara una mochila de emergencia: con agua, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y elementos básicos para varios días.
  • Mantente informado: sigue los avisos meteorológicos oficiales emitidos por el Senamhi y las autoridades locales.

Durante una emergencia (acción inmediata)

  • Pon en práctica tu Plan Familiar de Emergencia sin improvisar.
  • Evacúa de inmediato si hay alerta o alarma oficial: muévete hacia zonas seguras y más altas, llevando a todos los miembros del hogar (incluidas mascotas).
  • No cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas: el agua puede arrastrar vehículos o personas con facilidad.
  • Mantente atento a las indicaciones de las autoridades y evita circular por áreas de riesgo.

Después de la emergencia (apoyo y recuperación)

  • Organízate con vecinos y autoridades locales para apoyar tareas de limpieza y rehabilitación, siempre priorizando tu seguridad.
  • Regresa a tu vivienda solo cuando las autoridades lo indiquen que es seguro.
  • Revisa las condiciones de tu casa: particularmente instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.
  • Evita difundir rumores o información no oficial que pueda generar confusión o pánico.

Números de emergencia que debes tener a la mano:

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP)
  • 116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
  • 106 – SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia)
  • 115 – Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI – Defensa Civil)
  • 117 – EsSalud (emergencias médicas para asegurados)
  • 113 – Infosalud (orientación en salud)
  • 110 – Policía de Carreteras
  • 0800-12345 – Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN – información y denuncias en vías nacionales)

Temas Relacionados

fenómeno El NiñoNiño CosteroSenamhiperu-noticias

Más Noticias

Diego Penny aseguró que Sporting Cristal debe fichar un ‘9’ tras clasificar a fase 3 de Copa Libertadores 2026: “El momento es hoy”

El exarquero habló del triunfo de los ‘celestes’ ante 2 de Mayo en la tanda de penales, y le dirigió un mensaje a la directiva

Diego Penny aseguró que Sporting

Hinchas de Sporting Cristal sufren brutal ataque en el Callao: les tiraron bombardas y piedras a su bus

Luego de la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, fanáticos ‘celestes’ vivieron una pesadilla en la urbanización Stella Maris

Hinchas de Sporting Cristal sufren

Sporting Cristal ganó y acumuló millonario monto tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ vencieron 5-4 a 2 de Mayo en la tanda de penales y avanzaron de ronda, consiguiendo un fuerte ingreso económico

Sporting Cristal ganó y acumuló

Distritos de Lima Metropolitana sorportaron una madrugada calurosa con temperaturas de hasta 26 °C

La sensación de calor intenso se origina por las altas temperaturas registradas durante la noche y el aumento de la humedad, consecuencia del ingreso de vientos provenientes del norte y del oeste, según Senamhi

Distritos de Lima Metropolitana sorportaron

Los ministros de José Jerí que fueron ratificados en el gabinete Miralles

Con un cambio de último minuto, Denisse Miralles juró como presidenta del Consejo de Ministros en lugar de Hernando de Soto

Los ministros de José Jerí
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los ministros de José Jerí

Los ministros de José Jerí que fueron ratificados en el gabinete Miralles

Voto de confianza al nuevo Gabinete de Denisse Miralles: ¿Cuándo será su presentación ante el Congreso?

César Acuña reconoce llamadas a Hernando de Soto: “Si me hubiera contestado, de repente diría que le pedí un ministerio”

José María Balcázar juramentó a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

José Jerí reaparece en supermercado: exmandatario fue visto haciendo compras con lentes oscuros y carrito en mano

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Lizeth Marzano tras

Hermano de Lizeth Marzano tras aparición de Francesca Montenegro y su padre con Adrián Villar: “Hay dos nuevos personajes”

Quién es Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar y nueva implicada en la muerte de Lizeth Marzano

Preventa de entradas para Robbie Williams: link de compra, precios y cómo adquirirlas

Hermano de Lizeth Marzano sobre nuevas imágenes Adrián Villar: “¿Ahora que van a decir? ¿No estaba en shock?”

Monserrat Seminario habría engañado a Melcochita con su amigo y muestran video y chat: “Trató de fugarse 2 veces con él”

DEPORTES

Hinchas de Sporting Cristal sufren

Hinchas de Sporting Cristal sufren brutal ataque en el Callao: les tiraron bombardas y piedras a su bus

Sporting Cristal ganó y acumuló millonario monto tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Carabobo FC: ¿cuándo se jugarán los duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Sporting Cristal vs 2 de Mayo, 5-4 en penales: resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase 3 de la Copa Libertadores 2026