Techo del Hospital Naylamp de EsSalud en Chiclayo colapsa tras lluvias intensas en Lambayeque

Además del colapso del techo del Hospital Naylamp, las intensas lluvias provocaron inundaciones en calles céntricas de Chiclayo, lo que llevó a la municipalidad a desplegar cisternas y activar medidas de emergencia para mitigar los daños

Un desprendimiento parcial del techo del Hospital Naylamp de EsSalud en Chiclayo ocurre tras lluvias torrenciales, generando alarma entre pacientes y personal sanitario. Hasta el momento, no se reportan heridos, pero autoridades evalúan los daños y la seguridad del área afectada. Fuente: Facebook / Lambayeque Noticias

El colapso parcial del techo del Hospital Naylamp, perteneciente a EsSalud Lambayeque, ocurrido la mañana del miércoles 25 de febrero en Chiclayo, puso en evidencia los riesgos que enfrentan los servicios sanitarios debido a las intensas precipitaciones que azotan la región. El desprendimiento de la estructura, registrado tras una lluvia torrencial de poco más de una hora, generó alarma entre personal médico y pacientes.

Este incidente resaltó la vulnerabilidad de la infraestructura hospitalaria ante fenómenos climáticos extremos. Hasta ahora, no se registraron personas heridas, aunque las autoridades locales mantienen la alerta por posibles nuevas afectaciones, refiriéndose a incidentes similares en otros sectores del hospital y en diversos centros de salud, mientras persistan las lluvias.

Imágenes difundidas muestran un gran forado en el techo: el hueco de bordes irregulares deja visible la estructura metálica interna y permite observar la caída de agua y escombros sobre la zona afectada, que corresponde a la sala de espera del servicio de ecografía. El personal activó de inmediato los protocolos internos para resguardar la seguridad de quienes permanecían en el área, al tiempo que evaluaban el alcance de los daños.

Un desprendimiento parcial del techo del Hospital Naylamp de EsSalud en Chiclayo causó alarma tras lluvias torrenciales, sin reportar heridos hasta el momento, mientras autoridades evalúan los daños. (Composición Infobae Perú)

Las intensas lluvias impactaron también otras áreas de Lambayeque. Se reportaron aniegos en calles y avenidas céntricas de Chiclayo, como Luis Gonzales, Elvira García, José Leonardo Ortiz y Bolognesi. El tránsito se restringió por la acumulación de agua, mientras vecinos detallaron que, en ciertos puntos, el nivel alcanzaba la altura de las pantorrillas, según un reporte de la corresponsalía regional de RPP.

El colapso del Hospital Naylamp frente a la lluvia

Al producirse el desprendimiento en el Hospital Naylamp, el temor se propagó rápidamente entre empleados y pacientes al percatarse de la magnitud del incidente y del flujo de agua que invadía el recinto. Las imágenes difundidas reflejan la alerta del personal sanitario, que evacuó la zona por el riesgo de una caída mayor de escombros.

Según reportó RPP Noticias, el panorama se repitió en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde pacientes y familiares esperaron más de veinte minutos para acceder al establecimiento, mientras cuadrillas trabajaban en la evacuación de aguas acumuladas por las lluvias.

Personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo utiliza un camión cisterna para bombear agua en una calle inundada, interviniendo de inmediato en puntos críticos tras intensas lluvias. (Foto: Chiclayo TV Noticias )

Comunicado de EsSalud

La Red Prestacional EsSalud Lambayeque informó que la atención en el Hospital Naylamp de Chiclayo se ha restablecido plenamente y se desarrolla con total normalidad.

El desprendimiento de una sección del cielo raso en la sala de espera del servicio de ecografía y cerca de la farmacia se produjo por “la filtración de agua en un ducto”, aclaró la institución, y fue un incidente estrictamente material que “no afectó la integridad física de ningún paciente ni del personal asistencial”.

Foto: EsSalud

La Oficina de Ingeniería Hospitalaria y la Unidad de Mantenimiento intervinieron de manera inmediata para controlar la filtración y asegurar el área afectada. EsSalud también señaló que “se mantiene un monitoreo constante en todos los establecimientos para garantizar sus óptimos funcionamientos”, confirmando que la atención en las 23 IPRESS de la región “se realiza de forma habitual”.

Lluvias intensas en Lambayeque afectan la infraestructura y movilizan a autoridades

Las lluvias intensas registradas en Chiclayo, capital de la región Lambayeque, han generado inundaciones que afectan la infraestructura urbana y han movilizado a las autoridades locales.

El ingeniero Jesús Yesquén Bances, jefe del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, informó que la municipalidad ha desplegado una cisterna de 5.000 galones para atender la emergencia en la zona del Hospital Regional, uno de los puntos más críticos del Cercado. Vecinos del área reportaron desde temprano el ingreso de agua a sus viviendas y señalaron la inoperatividad del sistema de evacuación ARE, construido por el Ministerio de Vivienda, lo que ha dificultado el drenaje de las aguas pluviales.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso N°059, de nivel naranja, advirtiendo sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra y la costa norte, con ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h y descargas eléctricas.

El aviso, vigente hasta el 25 de febrero a las 23:59 h, prevé acumulados de lluvia de hasta 65 mm/día en la costa norte. En la estación Vista Florida de Chiclayo se registró un acumulado de 0,2 mm a las 10:00 h del 25 de febrero. Senamhi recomienda a la población mantenerse informada y seguir las instrucciones de las autoridades ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos en Lambayeque y otros departamentos del país.

