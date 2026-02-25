Perú

Lluvias intensas dejan graves estragos en Arequipa: más de 1.200 casas inundadas, además de colegios y centros de salud afectados

El desborde de torrenteras en distintos puntos de Arequipa dejó 1.299 viviendas inundadas, 44 inhabitables y cuatro personas fallecidas, además de cuantiosos daños a la infraestructura urbana, educativa y sanitaria, lo que ha obligado a desplegar acciones de emergencia para atender a las familias afectadas

A drone view of apartment buildings surrounding flooded streets following a flash flood caused by torrential rains, in Arequipa, Peru, February 23, 2026. REUTERS/Oswald Charca

Las lluvias intensas y el desborde de torrenteras en la región Arequipa han dejado un saldo devastador: 1.299 viviendas inundadas, 44 inhabitables y la pérdida de cuatro vidas humanas. Los efectos de este fenómeno, que genera daños materiales de gran magnitud y desplazamientos en varias zonas urbanas, han llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en múltiples distritos, buscando implementar medidas urgentes para salvaguardar a la población y proteger la infraestructura crítica.

En la ciudad de Arequipa y los distritos de Cayma, Cerro Colorado, Yura, Yanahuara y Alto Selva Alegre, las aguas pluviales ingresaron a las viviendas. De los 1.299 inmuebles afectados, 44 quedaron inhabilitados para vivir, lo que ha obligado a decenas de familias a buscar refugio temporal y asistencia de las autoridades, según la información de Agencia Andina. Los días más críticos fueron el 18, 22 y 24 de febrero, cuando la intensidad de las lluvias acompañadas por tormentas eléctricas provocaron emergencias simultáneas y colapso de sistemas de drenaje.

Las víctimas mortales y la destrucción de hogares constituyen solo una parte del impacto del temporal. El gobierno regional de Arequipa ha detallado que el fenómeno también dejó más de 5.566 metros de muros de contención destruidos en las torrenteras Los Incas, Chullo y Paucarpata, estructuras diseñadas para evitar desbordes en temporada de lluvias. La pérdida de estas barreras expone a nuevas zonas a un riesgo permanente ante precipitaciones futuras.

A drone view of damaged houses in a street filled with muddy water following a flash flood caused by torrential rains, in Arequipa, Peru, February 23, 2026. REUTERS/Oswald Charca

Daños en servicios básicos: más de 150 escuelas, hospitales y carreteras afectados

El sector educativo registra afectaciones en 152 instituciones distribuidas en la región. De acuerdo con el informe del gobierno local, estos establecimientos presentan daños graves, moderados o leves, complicando el desarrollo de actividades escolares y de prevención para el retorno seguro de alumnos y personal docente. Los equipos de respuesta han sido desplegados para evaluar y reparar la infraestructura antes de nuevos eventos.

En el ámbito sanitario, 35 centros de salud se encuentran actualmente en mal estado a causa de las lluvias. Esto restringe la atención médica a comunidades que, en muchos casos, también sufren aislamiento por la dificultad de acceso a las vías.

El transporte sufre estragos similares. La gerencia regional de Transportes y Comunicaciones ha documentado afectaciones en las provincias de Caravelí, Condesuyos, Castilla, La Unión y Arequipa. Estas incluyen cunetas colmatadas, derrumbes, plataformas erosionadas y badenes bloqueados, lo que ha restringido el tránsito y la llegada de ayuda humanitaria a sectores alejados. El monitoreo diario a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional evidencia que las lluvias continúan siendo una amenaza persistente para la infraestructura y la movilidad local.

Firefighters help people out of their home after a flash flood affected the area following torrential rains, in Arequipa, Peru, February 22, 2026. REUTERS/Oswald Charca

Estado de emergencia en decenas de distritos de Arequipa por lluvias inusuales

El Poder Ejecutivo ha respondido con la declaración de estado de emergencia en 22 distritos de seis provincias de Arequipa, dispuesta mediante el Decreto Supremo N° 025-2026-PCM. La medida, con una vigencia de 60 días calendario, habilita acciones excepcionales para proteger la vida de los habitantes, sus medios de vida y reducir los riesgos ya existentes.

Los distritos alcanzados por la declaratoria comprenden zonas de la provincia de Arequipa —como Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo y Vítor—, además de jurisdicciones en Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Anteriormente, otras áreas de la región habían sido incluidas en estados de emergencia mediante los decretos supremos N.° 003-2026-PCM y N.° 019-2026-PCM, extendiendo el alcance de la protección y la intervención estatal.

A nivel nacional, el Gobierno dispuso el estado de emergencia en 246 distritos de 14 regiones. El decreto establece que los gobiernos regionales y locales encabezarán las acciones de prevención, atención y rehabilitación, bajo la supervisión técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). El presidente José María Balcázar y la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, encabezaron una comitiva oficial que se desplazó a Arequipa junto a varios ministros para verificar el estado de la emergencia y coordinar con las autoridades locales.

Los estudios de la Subdirección de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres del INDECI y de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) identificaron un riesgo elevado por precipitaciones excepcionales, lo que motivó la activación de los protocolos de emergencia y la asignación de recursos multisectoriales para las intervenciones inmediatas.

La tarde del martes 24 de febrero, alrededor de las 5:00 p.m., se reactivó la torrentera El Chullo, generando alertas en varios distritos de Arequipa.

Pronóstico y advertencias oficiales: se esperan lluvias intensas al menos hasta el 26 de febrero

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la alerta por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad se mantendrá, al menos, hasta el 26 de febrero en 24 regiones del país, incluido Arequipa. El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, confirmó en el boletín informativo N.° 056-2026-INDECI/COEN que las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión están bajo vigilancia ante nuevos eventos de lluvia.

El pronóstico señala que en la zona altoandina se mantendrán las precipitaciones intensas, acompañadas por tormentas eléctricas y ráfagas de viento, y no se descarta la ocurrencia de nevadas en áreas ubicadas a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar en regiones como Cusco, Puno, Huancavelica, Junín y la propia Arequipa.

Para la costa norte, departamentos como Tumbes, Piura y Lambayeque enfrentarán precipitaciones similares. El Senamhi recomienda a la población “adoptar medidas de prevención, mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales y regionales”. El monitoreo permanente define la evolución de la alerta y la magnitud del impacto en cada provincia bajo observación oficial.

