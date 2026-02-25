Gobierno declara en emergencia 17 distritos: Presidente José María Balcázar, titular del PCM y ministros viajarán a Arequipa

Ministro de Defensa advierte que lluvias se intensifican y afectan más de 700 distritos. Canal N.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ofreció su primera conferencia de prensa tras encabezar el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno y marcó la hoja de ruta de su gestión en tres frentes urgentes: transición democrática, neutralidad electoral absoluta y respuesta inmediata a la emergencia por intensas lluvias que golpea a diversas regiones del país.

Con tono firme, la titular de la PCM aseguró que el Ejecutivo garantizará una “transición democrática, ordenada y transparente”, y anunció que el Ejecutivo aprobará decretos de urgencia para acelerar la respuesta frente a la emergencia climática.

Según explicó, este fue el tema central del primer Consejo de Ministros, donde se evaluó el impacto de las precipitaciones y la necesidad de destrabar procedimientos administrativos para garantizar intervenciones rápidas. Y es que, la magnitud de las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño ha obligado al Gobierno a tomar una de las decisiones más amplias en lo que va del año: declarar el estado de emergencia en 707 distritos del Perú, distribuidos en 14 regiones, mientras el número de víctimas y damnificados continúa en aumento, especialmente en el sur del país.

Presidente de la Republica y sus Ministros viajarán a Arequipa

“Se aprobarán decretos de urgencia y se desplegarán acciones desde las próximas horas”, informó la jefa del Gabinete, remarcando que la prioridad es atender a las poblaciones más vulnerables afectadas por huaicos, desbordes e inundaciones.

La gravedad de la situación ha llevado al presidente de la República, junto a varios ministros de Estado, a programar un viaje inmediato a Arequipa, una de las regiones más golpeadas por las lluvias. Allí sostendrán reuniones en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y coordinarán con gobernadores regionales y alcaldes para asegurar intervenciones directas en el territorio.

“Posteriormente sostendremos reuniones en el COEN y coordinaremos con gobernadores regionales y alcaldes para asegurar intervenciones rápidas en las zonas afectadas”, señaló Miralles, enfatizando que la respuesta debe ser articulada entre el Ejecutivo y las autoridades locales.

Desde el lunes, distintos ministerios ya habían iniciado el despliegue de funcionarios, maquinaria pesada, equipos técnicos y apoyo logístico en Arequipa, el norte del país e Ica, regiones que presentan daños severos en infraestructura vial y viviendas. El objetivo inmediato es rehabilitar carreteras, reforzar defensas ribereñas y garantizar el abastecimiento de agua potable.

Luis Arroyo, ministro de Defensa, sobre crisis: Se ha declarado en estado de emergencia 17 distritos, 16 en Arequipa y 1 en Ica

El anuncio más contundente llegó durante la noche del martes: la declaratoria de estado de emergencia en 707 distritos, ubicados en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. En varios de estos territorios, explicó el Gobierno, existe riesgo inminente de contaminación hídrica, lo que podría generar problemas sanitarios adicionales.

“También se ha aprobado la prórroga del estado de emergencia en distritos de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto en Moquegua, ante el peligro inminente de contaminación del agua”, precisó la titular de la PCM. La medida incluye también al distrito de Independencia, en Huaraz (Áncash), por el mismo motivo.

En Arequipa, el panorama es especialmente dramático. Hasta el momento se reportan seis fallecidos y miles de damnificados, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños. Las lluvias han provocado el desborde de ríos y torrenteras, afectando viviendas construidas en zonas vulnerables. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares con lo poco que pudieron rescatar.

Luis Arroyo asume el Mindef: exgeneral con experiencia en el VRAEM liderará la defensa nacional. (Foto: Presidencia de la República)

MTC declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre

La emergencia no solo impacta a nivel humano, sino también en la conectividad del país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en tramos estratégicos de la Red Vial Nacional ubicados en Arequipa, Ica y Piura–Tumbes.

En Arequipa, la medida alcanza rutas como DV. Yauca – Chala – Atico, Achanizo – Chaparra – Quicacha y Atico – DV. Quilca, corredores fundamentales para el tránsito regional. En Ica, comprende tramos como Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca, vinculados a la carretera PE-1S, mientras que en el norte afecta la vía PE-1NL, que conecta Sullana, Máncora y Tumbes hasta el Puente Internacional de La Paz.

Estas declaratorias permitirán acelerar procesos de mantenimiento, contratación de maquinaria y ejecución de obras de rehabilitación, evitando paralizaciones prolongadas que afecten la economía local.

En paralelo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) exhortó a viajeros nacionales y extranjeros a tomar precauciones ante las emergencias climáticas, recomendando informarse sobre el estado de las vías y las condiciones meteorológicas antes de desplazarse.

Aldo Prieto continuará al frente del MTC por decisión de José María Balcázar y Denisse Miralles. (Foto: Presidencia)