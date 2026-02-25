Perú

Gobierno declara en emergencia 17 distritos: Presidente José María Balcázar, titular del PCM y ministros viajarán a Arequipa

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aprobó nuevos estados de emergencia en Arequipa e Ica y flexibilizará presupuesto mediante decretos urgentes

Guardar
Ministro de Defensa advierte que lluvias se intensifican y afectan más de 700 distritos. Canal N.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ofreció su primera conferencia de prensa tras encabezar el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno y marcó la hoja de ruta de su gestión en tres frentes urgentes: transición democrática, neutralidad electoral absoluta y respuesta inmediata a la emergencia por intensas lluvias que golpea a diversas regiones del país.

Con tono firme, la titular de la PCM aseguró que el Ejecutivo garantizará una “transición democrática, ordenada y transparente”, y anunció que el Ejecutivo aprobará decretos de urgencia para acelerar la respuesta frente a la emergencia climática.

Según explicó, este fue el tema central del primer Consejo de Ministros, donde se evaluó el impacto de las precipitaciones y la necesidad de destrabar procedimientos administrativos para garantizar intervenciones rápidas. Y es que, la magnitud de las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño ha obligado al Gobierno a tomar una de las decisiones más amplias en lo que va del año: declarar el estado de emergencia en 707 distritos del Perú, distribuidos en 14 regiones, mientras el número de víctimas y damnificados continúa en aumento, especialmente en el sur del país.

Ministro de Defensa advierte que
Ministro de Defensa advierte que lluvias se intensifican y afectan más de 700 distritos. Canal N.

Presidente de la Republica y sus Ministros viajarán a Arequipa

“Se aprobarán decretos de urgencia y se desplegarán acciones desde las próximas horas”, informó la jefa del Gabinete, remarcando que la prioridad es atender a las poblaciones más vulnerables afectadas por huaicos, desbordes e inundaciones.

La gravedad de la situación ha llevado al presidente de la República, junto a varios ministros de Estado, a programar un viaje inmediato a Arequipa, una de las regiones más golpeadas por las lluvias. Allí sostendrán reuniones en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y coordinarán con gobernadores regionales y alcaldes para asegurar intervenciones directas en el territorio.

“Posteriormente sostendremos reuniones en el COEN y coordinaremos con gobernadores regionales y alcaldes para asegurar intervenciones rápidas en las zonas afectadas”, señaló Miralles, enfatizando que la respuesta debe ser articulada entre el Ejecutivo y las autoridades locales.

Desde el lunes, distintos ministerios ya habían iniciado el despliegue de funcionarios, maquinaria pesada, equipos técnicos y apoyo logístico en Arequipa, el norte del país e Ica, regiones que presentan daños severos en infraestructura vial y viviendas. El objetivo inmediato es rehabilitar carreteras, reforzar defensas ribereñas y garantizar el abastecimiento de agua potable.

Ministro de Defensa advierte que
Ministro de Defensa advierte que lluvias se intensifican y afectan más de 700 distritos. Canal N.

Luis Arroyo, ministro de Defensa, sobre crisis: Se ha declarado en estado de emergencia 17 distritos, 16 en Arequipa y 1 en Ica

El anuncio más contundente llegó durante la noche del martes: la declaratoria de estado de emergencia en 707 distritos, ubicados en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. En varios de estos territorios, explicó el Gobierno, existe riesgo inminente de contaminación hídrica, lo que podría generar problemas sanitarios adicionales.

“También se ha aprobado la prórroga del estado de emergencia en distritos de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto en Moquegua, ante el peligro inminente de contaminación del agua”, precisó la titular de la PCM. La medida incluye también al distrito de Independencia, en Huaraz (Áncash), por el mismo motivo.

En Arequipa, el panorama es especialmente dramático. Hasta el momento se reportan seis fallecidos y miles de damnificados, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños. Las lluvias han provocado el desborde de ríos y torrenteras, afectando viviendas construidas en zonas vulnerables. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares con lo poco que pudieron rescatar.

Luis Arroyo asume el Mindef:
Luis Arroyo asume el Mindef: exgeneral con experiencia en el VRAEM liderará la defensa nacional. (Foto: Presidencia de la República)

MTC declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre

La emergencia no solo impacta a nivel humano, sino también en la conectividad del país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en tramos estratégicos de la Red Vial Nacional ubicados en Arequipa, Ica y Piura–Tumbes.

En Arequipa, la medida alcanza rutas como DV. Yauca – Chala – Atico, Achanizo – Chaparra – Quicacha y Atico – DV. Quilca, corredores fundamentales para el tránsito regional. En Ica, comprende tramos como Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca, vinculados a la carretera PE-1S, mientras que en el norte afecta la vía PE-1NL, que conecta Sullana, Máncora y Tumbes hasta el Puente Internacional de La Paz.

Estas declaratorias permitirán acelerar procesos de mantenimiento, contratación de maquinaria y ejecución de obras de rehabilitación, evitando paralizaciones prolongadas que afecten la economía local.

En paralelo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) exhortó a viajeros nacionales y extranjeros a tomar precauciones ante las emergencias climáticas, recomendando informarse sobre el estado de las vías y las condiciones meteorológicas antes de desplazarse.

Aldo Prieto continuará al frente
Aldo Prieto continuará al frente del MTC por decisión de José María Balcázar y Denisse Miralles. (Foto: Presidencia)

Temas Relacionados

Denisse MirallesPCMArequipaIcadecretos de urgenciaperu-noticias

Más Noticias

Denisse Miralles revela por qué se frustró la designación de Hernando de Soto como premier: “Quería hacer cambios adicionales”

La nueva premier afirmó que el economista intentó modificar la lista ministerial horas antes de la juramentación

Denisse Miralles revela por qué

¿Qué pasó con Hernando de Soto? El economista fue anunciado como premier, pero no apareció en la juramentación

El cambio se produjo pese a que el economista negó haber desistido del cargo y aseguró que su designación seguía firme. Finalmente, el Ejecutivo tomó juramento a Denisse Miralles y oficializó a un nuevo equipo ministerial que deberá acudir al Congreso en busca del voto de confianza

¿Qué pasó con Hernando de

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

En medio de un clima hostil por lo ocurrido entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni en la ida, los ‘blancos’ recibirán a los portugueses por el pase a los octavos de final

A qué hora juega Real

Fred Rutten se hará cargo de la dirección técnica de Curazao durante histórica participación en el Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Curazao llegó un acuerdo con el entrenador neerlandés, que arrastra una larga trayectoria entre la Bundesliga y la Eredivisie. El saliente Dick Advocaat avaló su llegada

Fred Rutten se hará cargo

Haití jugará el Mundial 2026 sin su hinchada tras veto migratorio impuesto por el gobierno de Estados Unidos

‘Les Grenadiers’ se instalaron en una Copa del Mundo luego de 52 años. Todos sus encuentros han sido programados en territorio estadounidense; por tanto, sus seguidores no podrán viajar al país para alentarlos

Haití jugará el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar designó a

José María Balcázar designó a Denisse Miralles como la nueva premier: estos son los ministros de su gabiente

Hernando de Soto lanza advertencia tras cambio de gabinete: “Entregaré lista de llamadas de César Acuña”

¿Quién es Hary Izarra Trelles? Perfil de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Luis Arroyo, exgeneral del Ejército con experiencia en el Vraem, es el nuevo ministro de Defensa: este es su perfil

Hernando de Soto rompe su silencio: “Se entregó una lista y no recibimos ninguna noticia”, afirmó tras frustrarse su llegada a la PCM

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Marisel Linares, la

¿Quién es Marisel Linares, la periodista involucrada en la trágica muerte de Lizeth Marzano?

La cronología del antes y después del atropello de Liseth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Daniela Darcourt reafirma el vínculo que mantiene con la madre de Waldir Felipa: “Somos muy amigas”

Excompañera de Marisel Linares tiene fuerte postura sobre la muerte de Lizeth Marzano y no la defiende

Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV: ¿La despidieron por muerte de Lizeth Marzano?

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

Fred Rutten se hará cargo de la dirección técnica de Curazao durante histórica participación en el Mundial 2026

Haití jugará el Mundial 2026 sin su hinchada tras veto migratorio impuesto por el gobierno de Estados Unidos

Sporting Cristal vs 2 de Mayo, 5-4 en penales: resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase 3 de la Copa Libertadores 2026

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’