Arequipa tendrá corte de agua hasta el 1 de marzo: Sedapar realizará trabajos en medio de emergencia por lluvias

Tras culminar las labores, el suministro será restablecido de manera gradual, priorizando sectores críticos como hospitales y áreas altas

Residentes de Arequipa llenan baldes
Residentes de Arequipa llenan baldes de un camión cisterna, mientras Sunass y Sedapar distribuyen agua potable a los más de 30 mil hogares afectados por las intensas lluvias y deslizamientos que dañaron el suministro. (Crédito: Sedapar)

Arequipa enfrenta una suspensión programada del servicio de agua potable que afectará a gran parte de la provincia a partir del 26 de febrero de 2026. La medida, anunciada por Sedapar, responde a trabajos solicitados por la Junta de Usuarios Pampa de Majes para la ejecución de actividades en el sistema de aducción Tuti – Túnel Terminal. El restablecimiento está previsto para el 1 de marzo a las 6:00.

El corte impactará en los sectores Majes-Pedregal y en distintos módulos de Ciudad Majes, abarcando tanto áreas residenciales como industriales. Para mitigar las afectaciones, Sedapar ha dispuesto el envío de cisternas en puntos estratégicos, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Detalles del corte de agua en Arequipa

Sedapar programa suspensión del agua
Sedapar programa suspensión del agua en Arequipa| Andina

El motivo del corte es la necesidad de realizar intervenciones técnicas en la infraestructura hídrica del sistema Tuti – Túnel Terminal, a fin de asegurar el abastecimiento futuro y la eficiencia operativa, según comunicó Sedapar.

Las zonas afectadas comprenden los circuitos R-1, R-2, R-3, R-4 y L-3, que incluyen:

  • Pedregal Norte, Centro y Sur
  • Ciudad Majes: Módulo A, B, C, D, E, F, G y Villa Industrial

La interrupción iniciará a las 00:00 del 26 de febrero de 2026 y el suministro comenzará a restablecerse gradualmente desde las 06:00 del 1 de marzo de 2026. En los sectores R-3, R-4, L-3 y Pedregal Sur (R-2), la reposición de agua potable quedará supeditada al aporte del vaso regulador.

Envío de cisternas

Para los sectores Pedregal Norte y Centro (R-1), Sedapar ha garantizado el envío de cisternas para abastecer a la población. Los puntos y horarios de distribución son los siguientes:

Pedregal Norte:

  • Av. Arequipa
  • Av. Diagonal
  • Calle 70 Horario: 08:00 a 12:00

Pedregal Centro:

  • Av. El Pedregal
  • Av. Shutton
  • Calle Municipal
  • Av. Condesuyos
  • Calle Characato
  • C. Sabandía
  • Ampliación Horario: 13:00 a 16:00

Sedapar recomienda a los usuarios de las zonas involucradas tomar las previsiones necesarias y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa.

Sedapar activa plan de emergencia tras huaicos

Hace dos días, Sedapar informó que la ciudad de Arequipa inició la restitución progresiva del servicio de agua potable tras los intensos huaicos y lluvias que habían dañado la infraestructura de tuberías y dejado a miles de familias sin acceso al recurso. La empresa detalló que sus principales plantas de tratamiento ya estaban operativas y que el suministro se estaba restableciendo de manera gradual, priorizando zonas críticas como hospitales y sectores altos de la ciudad. Además, se extendió el servicio a varios distritos mediante maniobras hidráulicas, mientras se instaba a la población a usar el agua de forma racional y solidaria durante la emergencia.

La crisis climática también había provocado inundaciones y daños estructurales en distritos como Yanahuara y Cayma, afectando a más de 4 000 personas con viviendas dañadas. Ante ello, las autoridades habilitaron albergues temporales y coordinaban con organismos de defensa civil para atender a los damnificados. Debido a la persistencia de las lluvias y la posibilidad de nuevos cortes, Sedapar trabajaba en la reparación de líneas de conducción y desplegó camiones cisterna para asegurar el suministro de agua en las zonas más vulnerables mientras continuaba el monitoreo del servicio.

