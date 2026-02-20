Emergencia en Arequipa EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

Lluvias intensas con granizada y tormentas eléctricas activaron torrenteras en varios distritos de Arequipa.

La lluvia empezó como un episodio más de temporada, pero en cuestión de minutos cambió el panorama de Arequipa. Desde la tarde del jueves 19 de febrero, intensas precipitaciones acompañadas de granizada y tormentas eléctricas activaron todas las torrenteras de la ciudad. El agua descendió con fuerza por quebradas y calles, arrastró lodo, piedras y residuos, y dejó a su paso viviendas inundadas, vehículos sepultados y vías bloqueadas.

La emergencia alcanzó distintos distritos casi al mismo tiempo. En Cayma, Yanahuara, el Cercado, Mariano Melgar, Paucarpata y Cerro Colorado se reportaron aniegos severos. El Terminal Terrestre y el Terrapuerto suspendieron la salida de buses ante el ingreso masivo de agua. En la parte alta de Cayma, una mujer de aproximadamente setenta años murió tras ser arrastrada por un huaico, mientras otra resultó herida y fue trasladada a un hospital.