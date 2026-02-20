Emergencia en Arequipa EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

La lluvia empezó como un episodio más de temporada, pero en cuestión de minutos cambió el panorama de Arequipa. Desde la tarde del jueves 19 de febrero, intensas precipitaciones acompañadas de granizada y tormentas eléctricas activaron todas las torrenteras de la ciudad. El agua descendió con fuerza por quebradas y calles, arrastró lodo, piedras y residuos, y dejó a su paso viviendas inundadas, vehículos sepultados y vías bloqueadas.
La emergencia alcanzó distintos distritos casi al mismo tiempo. En Cayma, Yanahuara, el Cercado, Mariano Melgar, Paucarpata y Cerro Colorado se reportaron aniegos severos. El Terminal Terrestre y el Terrapuerto suspendieron la salida de buses ante el ingreso masivo de agua. En la parte alta de Cayma, una mujer de aproximadamente setenta años murió tras ser arrastrada por un huaico, mientras otra resultó herida y fue trasladada a un hospital.
La ciudad de Arequipa vivió una jornada marcada por la lluvia intensa, el desborde de quebradas y escenas que alteraron la rutina de miles de familias. Desde las primeras horas de la tarde, el cielo cambió y la precipitación se extendió por distintos distritos. El agua avanzó por avenidas, invadió viviendas y obligó a suspender actividades en varias zonas.
Tras el desborde de la torrentera Chullo en Yanahuara, la Cruz de la Concordia permaneció intacta, a pesar del paso del lodo y las piedras que arrasaron la zona. Vecinos observaron con asombro que la imagen religiosa seguía en pie, sin daños visibles, en medio de los escombros y la marca que dejó el agua sobre el puente.
La escena generó gestos de agradecimiento entre los residentes, quienes se acercaron a la baranda del puente para persignarse y expresar su fe. Familias, jóvenes y adultos mayores consideraron la presencia intacta de la Cruz como un símbolo de esperanza tras la emergencia.
Una intensa tormenta ocasionó la destrucción de la vía férrea en distintos puntos de Arequipa, según reportó la Municipalidad provincial. Tras el desborde de varias torrenteras, las imágenes difundidas por la comuna muestran cómo el agua y el lodo cubrieron y dañaron extensos tramos de la infraestructura ferroviaria, dejando en evidencia el nivel de afectación causado por el fenómeno climático.
Una fuerte granizada, acompañada de truenos y lluvias de mayor intensidad, se registró la tarde de hoy en toda la ciudad de Arequipa y sus distritos. Las precipitaciones provocaron la activación de quebradas en Paucarpata, Chiguata, Pocsi, Polobaya y Characato, donde el caudal de la torrentera Los Incas colapsó e ingresó al terminal terrestre. Además, se reportaron inundaciones en centros de salud, comercios, y centenares de viviendas y automóviles cubiertos de lodo en Yanahuara, tras el desborde de la quebrada El Chullo.
El evento dejó dos personas fallecidas: un adulto mayor de 83 años, arrastrado por el caudal en Cayma, y un hombre de 42 años, alcanzado por un rayo en Uchumayo. La emergencia movilizó a equipos de rescate y generó preocupación entre los residentes de las zonas más afectadas.
Guillermo Gutiérrez, jefe del Senamhi, advirtió que las lluvias continuarán afectando no solo zonas altoandinas, sino también valles interandinos y áreas costeras en las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa. El Senamhi alertó, además, sobre el incremento de la temperatura en la costa arequipeña, donde se esperan valores superiores a 30 grados en los próximos días.
Arequipa se inunda. Desde la madrugada del miércoles 16 de febrero, las lluvias constantes —entre moderadas e intensas— provocaron el desbordamiento de ríos y torrenteras, cubriendo con grandes cantidades de lodo y agua diversas zonas de la región, entre ellas Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí.
Una adulta mayor perdió la vida en la noche del martes en el distrito de Cayma, Arequipa, luego de ser arrastrada por un huaico generado por las intensas lluvias que afectan la región. Según informó Exitosa, el hecho ocurrió en la asociación Señor de los Milagros, zona C, conocida por estar ubicada en la parte alta del distrito. Según las primeras informaciones, la mujer tenía aproximadamente 70 años y sería pobladora de la zona afectada.
En la calle Grande, a la altura del colegio Lord Byron, en Arequipa, propietarios de vehículos afectados por la torrentera realizan intensos esfuerzos para recuperar sus autos, que quedaron enterrados bajo el lodo y los escombros. La situación genera preocupación entre los afectados, quienes buscan evitar daños mayores mientras esperan el apoyo de las autoridades.
El alcalde de Arequipa, Sergio Bolliger, informó que las zonas más afectadas por el desborde de las torrenteras en la ciudad son Cerro Colorado, la avenida Los Incas y la parte alta del distrito de Cayma. Aunque aún no se cuenta con un número exacto de viviendas dañadas, se realiza un mapeo en coordinación con los distritos para identificar la magnitud de los daños.
Bolliger confirmó que se investiga el posible fallecimiento de una persona en Cayma y explicó que las torrenteras de Chullo y Los Incas colapsaron completamente, lo que ocasionó serios estragos en Arequipa, incluida la afectación al terminal terrestre.
El municipio trabaja con diez equipos y maquinaria como retroexcavadoras y volquetes para limpiar las calles y apoyar a las zonas perjudicadas. Además, solicitarán la colaboración del Ejército para reforzar los trabajos de limpieza e inspección en las áreas más impactadas.
Las lluvias en Arequipa no dan tregua y mantienen en alerta a miles de ciudadanos. En las últimas horas, una intensa tormenta acompañada de granizo, ráfagas de viento y descargas eléctricas sorprendió a distintos distritos de la ciudad, dejando calles anegadas y generando complicaciones para conductores y peatones. La situación ha encendido las alertas ante la posibilidad de nuevos episodios similares en los próximos días.