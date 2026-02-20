Perú

Emergencia en Arequipa EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

Intensas precipitaciones activaron torrenteras en Cayma, Yanahuara, Cercado y otros distritos. Una mujer murió arrastrada por un huaico y decenas de vehículos quedaron enterrados por el lodo

Lluvias intensas con granizada y
Lluvias intensas con granizada y tormentas eléctricas activaron torrenteras en varios distritos de Arequipa.

La lluvia empezó como un episodio más de temporada, pero en cuestión de minutos cambió el panorama de Arequipa. Desde la tarde del jueves 19 de febrero, intensas precipitaciones acompañadas de granizada y tormentas eléctricas activaron todas las torrenteras de la ciudad. El agua descendió con fuerza por quebradas y calles, arrastró lodo, piedras y residuos, y dejó a su paso viviendas inundadas, vehículos sepultados y vías bloqueadas.

La emergencia alcanzó distintos distritos casi al mismo tiempo. En Cayma, Yanahuara, el Cercado, Mariano Melgar, Paucarpata y Cerro Colorado se reportaron aniegos severos. El Terminal Terrestre y el Terrapuerto suspendieron la salida de buses ante el ingreso masivo de agua. En la parte alta de Cayma, una mujer de aproximadamente setenta años murió tras ser arrastrada por un huaico, mientras otra resultó herida y fue trasladada a un hospital.

03:48 hsHoy

Fotos y videos de la emergencia en Arequipa muestran el desborde de torrenteras y calles cubiertas de lodo

Yanahuara, Paucarpata, Cayma y otros sectores registraron inundaciones, colapso de torrenteras y afectación a viviendas, vehículos, centros de salud y terminales de transporte

Lluvias intensas activaron torrenteras y
Lluvias intensas activaron torrenteras y quebradas en varios distritos de Arequipa.

La ciudad de Arequipa vivió una jornada marcada por la lluvia intensa, el desborde de quebradas y escenas que alteraron la rutina de miles de familias. Desde las primeras horas de la tarde, el cielo cambió y la precipitación se extendió por distintos distritos. El agua avanzó por avenidas, invadió viviendas y obligó a suspender actividades en varias zonas.

03:37 hsHoy

La Cruz de la Concordia resiste el desborde en Yanahuara

Tras el desborde de la torrentera Chullo en Yanahuara, la Cruz de la Concordia permaneció intacta, a pesar del paso del lodo y las piedras que arrasaron la zona. Vecinos observaron con asombro que la imagen religiosa seguía en pie, sin daños visibles, en medio de los escombros y la marca que dejó el agua sobre el puente.

La escena generó gestos de agradecimiento entre los residentes, quienes se acercaron a la baranda del puente para persignarse y expresar su fe. Familias, jóvenes y adultos mayores consideraron la presencia intacta de la Cruz como un símbolo de esperanza tras la emergencia.

En medio del lodo y
En medio del lodo y la destrucción causada por el desborde de la torrentera Chullo, la Cruz de la Concordia permanece milagrosamente intacta, ofreciendo un símbolo de esperanza en Yanahuara. (Facebook / Frase Corta)
03:34 hsHoy

Municipalidad de Arequipa reporta que vía férrea quedó destruida tras desborde de torrenteras provocado por intensas lluvias

El agua, el lodo y las piedras arrastradas por las precipitaciones cubrieron amplios sectores de la vía, afectando gravemente la infraestructura ferroviaria y demostrando el fuerte impacto de este episodio climático en la ciudad

Las intensas lluvias y el desborde de torrenteras provocaron graves daños en la vía férrea de Arequipa. Imágenes difundidas por la municipalidad muestran tramos afectados por el agua y el lodo. Fuente: Facebook / Municipalidad de Arequipa

Una intensa tormenta ocasionó la destrucción de la vía férrea en distintos puntos de Arequipa, según reportó la Municipalidad provincial. Tras el desborde de varias torrenteras, las imágenes difundidas por la comuna muestran cómo el agua y el lodo cubrieron y dañaron extensos tramos de la infraestructura ferroviaria, dejando en evidencia el nivel de afectación causado por el fenómeno climático.

03:14 hsHoy

Lluvias extremas causan desbordes y dejan dos muertos en Arequipa

Una fuerte granizada, acompañada de truenos y lluvias de mayor intensidad, se registró la tarde de hoy en toda la ciudad de Arequipa y sus distritos. Las precipitaciones provocaron la activación de quebradas en Paucarpata, Chiguata, Pocsi, Polobaya y Characato, donde el caudal de la torrentera Los Incas colapsó e ingresó al terminal terrestre. Además, se reportaron inundaciones en centros de salud, comercios, y centenares de viviendas y automóviles cubiertos de lodo en Yanahuara, tras el desborde de la quebrada El Chullo.

Impactantes imágenes grabadas desde un edificio muestran la fuerza devastadora de un huaico que transforma la calle Chullo, en Arequipa, en un violento río de lodo y escombros. El estruendo del agua y la velocidad de la corriente son aterradores. | Facebook / HBA Noticias

El evento dejó dos personas fallecidas: un adulto mayor de 83 años, arrastrado por el caudal en Cayma, y un hombre de 42 años, alcanzado por un rayo en Uchumayo. La emergencia movilizó a equipos de rescate y generó preocupación entre los residentes de las zonas más afectadas.

Guillermo Gutiérrez, jefe del Senamhi, advirtió que las lluvias continuarán afectando no solo zonas altoandinas, sino también valles interandinos y áreas costeras en las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa. El Senamhi alertó, además, sobre el incremento de la temperatura en la costa arequipeña, donde se esperan valores superiores a 30 grados en los próximos días.

Un hombre camina por una
Un hombre camina por una calle cubierta de lodo y escombros en Arequipa, evidenciando el impacto de las recientes lluvias y granizo que azotaron la ciudad. (Facebook / AQP Te Informa)
Las intensas lluvias registradas en
Las intensas lluvias registradas en Arequipa provocaron el desborde de cauces, dejando estructuras y vegetación parcialmente sumergidas y grandes volúmenes de lodo y agua turbia en varios distritos de la ciudad. (Facebook / AQP Te Informa)
03:05 hsHoy

“Un fenómeno que no hemos visto nunca”: Arequipa se inunda y ciudadanos responsabilizan a las autoridades

La región enfrenta graves inundaciones tras intensas lluvias que desbordaron ríos y torrenteras, dejando daños en viviendas, infraestructuras y sectores clave

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Arequipa se inunda. Desde la madrugada del miércoles 16 de febrero, las lluvias constantes —entre moderadas e intensas— provocaron el desbordamiento de ríos y torrenteras, cubriendo con grandes cantidades de lodo y agua diversas zonas de la región, entre ellas Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí.

03:02 hsHoy

Municipalidad de Arequipa reporta que vía férrea quedó destruida tras desborde de torrenteras provocado por intensas lluvias

El agua, el lodo y las piedras arrastradas por las precipitaciones cubrieron amplios sectores de la vía, afectando gravemente la infraestructura ferroviaria y demostrando el fuerte impacto de este episodio climático en la ciudad

Las intensas lluvias y el desborde de torrenteras provocaron graves daños en la vía férrea de Arequipa. Imágenes difundidas por la municipalidad muestran tramos afectados por el agua y el lodo. Fuente: Facebook / Municipalidad de Arequipa

Una intensa tormenta ocasionó la destrucción de la vía férrea en distintos puntos de Arequipa, según reportó la Municipalidad provincial. Tras el desborde de varias torrenteras, las imágenes difundidas por la comuna muestran cómo el agua y el lodo cubrieron y dañaron extensos tramos de la infraestructura ferroviaria, dejando en evidencia el nivel de afectación causado por el fenómeno climático.

03:00 hsHoy

Huaicos cobran su primera víctima mortal en Arequipa: adulta mayor falleció luego de ser arrastrada en Cayma

Vecinos informaron que otra persona resultó herida y fue trasladada a un hospital mientras continúan las labores de limpieza y rescate

Las fuertes lluvias en Arequipa provocaron un huaico que cobró la vida de una anciana en el distrito de Cayma. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la vía pública, generando conmoción entre los vecinos de la zona. (Crédito: Exitosa)

Una adulta mayor perdió la vida en la noche del martes en el distrito de Cayma, Arequipa, luego de ser arrastrada por un huaico generado por las intensas lluvias que afectan la región. Según informó Exitosa, el hecho ocurrió en la asociación Señor de los Milagros, zona C, conocida por estar ubicada en la parte alta del distrito. Según las primeras informaciones, la mujer tenía aproximadamente 70 años y sería pobladora de la zona afectada.

02:42 hsHoy

Dueños intentan rescatar autos enterrados en lodo

En la calle Grande, a la altura del colegio Lord Byron, en Arequipa, propietarios de vehículos afectados por la torrentera realizan intensos esfuerzos para recuperar sus autos, que quedaron enterrados bajo el lodo y los escombros. La situación genera preocupación entre los afectados, quienes buscan evitar daños mayores mientras esperan el apoyo de las autoridades.

Propietarios realizan denodados esfuerzos por
Propietarios realizan denodados esfuerzos por recuperar su vehículo semienterrado en el lodo en la calle Grande, a la altura del colegio Lord Byron, tras un evento de deslizamiento de tierra. (Facebook / AQP Informa)
Propietarios de vehículos realizan esfuerzos
Propietarios de vehículos realizan esfuerzos por recuperar sus coches que quedaron enterrados en el lodo en Calle Grande, a la altura del colegio Lord Byron. (Facebook / AQP Informa)
02:20 hsHoy

Alcalde de Arequipa detalla daños tras desborde de torrenteras

El alcalde de Arequipa, Sergio Bolliger, informó que las zonas más afectadas por el desborde de las torrenteras en la ciudad son Cerro Colorado, la avenida Los Incas y la parte alta del distrito de Cayma. Aunque aún no se cuenta con un número exacto de viviendas dañadas, se realiza un mapeo en coordinación con los distritos para identificar la magnitud de los daños.

Bolliger confirmó que se investiga el posible fallecimiento de una persona en Cayma y explicó que las torrenteras de Chullo y Los Incas colapsaron completamente, lo que ocasionó serios estragos en Arequipa, incluida la afectación al terminal terrestre.

El municipio trabaja con diez equipos y maquinaria como retroexcavadoras y volquetes para limpiar las calles y apoyar a las zonas perjudicadas. Además, solicitarán la colaboración del Ejército para reforzar los trabajos de limpieza e inspección en las áreas más impactadas.

El alcalde provincial de Arequipa, Sergio Bolliger, ofrece un balance de los estragos causados por las fuertes lluvias que azotan la ciudad. En la entrevista, detalla las zonas más afectadas como Cerro Colorado y Cayma, el colapso de torrenteras y la movilización de maquinaria. | Municipalidad de Arequipa
02:13 hsHoy

Lluvias extremas en Arequipa seguirán hasta el 23 de febrero: Senamhi advierte más tormentas eléctricas y granizo

Las precipitaciones más intensas se concentrarían los días 20, 22 y 23, con riesgo de activación de quebradas, aniegos en zonas urbanas y posibles deslizamientos en sectores vulnerables

Las lluvias en Arequipa no dan tregua y mantienen en alerta a miles de ciudadanos. En las últimas horas, una intensa tormenta acompañada de granizo, ráfagas de viento y descargas eléctricas sorprendió a distintos distritos de la ciudad, dejando calles anegadas y generando complicaciones para conductores y peatones. La situación ha encendido las alertas ante la posibilidad de nuevos episodios similares en los próximos días.

Fotos y videos de la

