Perrito sobrevive a caída de helicóptero FAP en Arequipa y permanece junto al cuerpo de su dueño

El amanecer en la zona agreste de Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, estuvo marcado por el silencio y la devastación.

Entre los restos calcinados de un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que se estrelló en la madrugada tras sobrevolar la costa, una escena conmovió incluso a los rescatistas más experimentados: un pequeño perrito permanecía con vida, aferrado al cuerpo de su dueño, negándose a abandonar el lugar del impacto.

Fuerza Aérea del Perú confirmó que la aeronave transportaba a 15 personas entre tripulación y civiles. El helicóptero cayó a unos 7 kilómetros de la zona urbana, en un terreno de difícil acceso, rodeado de pendientes rocosas y vegetación escasa. Vecinos del sector relataron que vieron la nave sobrevolar la costa de Chala antes de escuchar un fuerte estruendo que quebró la tranquilidad de la madrugada.

Perrito sigue aferrado a su dueño fallecido

Cuando los equipos de emergencia lograron aproximarse al punto del siniestro, tras recorrer caminos complicados y soportar temperaturas bajas propias de la zona costera sur, encontraron los restos dispersos de la aeronave.

Fue entonces cuando advirtieron la presencia del animal, que había sobrevivido al brutal impacto y permanecía inmóvil junto al cuerpo sin vida de su propietario. La imagen, según testigos, fue sobrecogedora.

El can se convirtió en el único sobreviviente reportado del accidente. A pesar de las condiciones adversas —la oscuridad, el frío y la geografía accidentada— no se apartó del lugar. Rescatistas señalaron que el perro no mostró agresividad ni intentó huir; simplemente se mantuvo cerca del cuerpo, como si custodiarlo fuera su última misión.

En medio de la tragedia, la historia del perro sobreviviente se convirtió en un símbolo de lealtad y vínculo inquebrantable. Testigos señalaron que el animal parecía desorientado, pero no abandonó el cuerpo de su dueño hasta que los rescatistas lo retiraron con cuidado. Posteriormente, fue trasladado para recibir atención veterinaria y evaluar su estado de salud.

Helicóptero FAP se dirigía a La Joya para un día familiar en Camaná

De acuerdo con testimonios de familiares de las víctimas, el helicóptero se dirigía hacia la base aérea de La Joya, con destino final en la provincia de Camaná, donde planeaban pasar un día familiar. Entre los ocupantes se encontraban oficiales de la FAP y civiles. Con el paso de las horas, se confirmó la identidad de algunas víctimas, entre ellas la ex-Miss Camaná Zoila Fernández Medina, quien falleció junto a sus dos hijos menores de edad.

La noticia sacudió no solo a la comunidad de Caravelí, sino a toda la región de Arequipa. La figura de Zoila Fernández era conocida en la provincia de Camaná, donde había participado activamente en actividades sociales y comunitarias. La pérdida de tres miembros de una misma familia intensificó el dolor colectivo.

Mientras tanto, las labores de recuperación enfrentaron serias complicaciones. La fiscal adjunta de Caravelí, Yolanda Martínez Ríos, junto con peritos de Criminalística y Medicina Legal, se desplazó hasta la zona para coordinar el levantamiento de los cuerpos. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender temporalmente las diligencias.

Autoridades reprograman levantamiento de cuerpos para el martes 24 por mal clima

Una densa neblina cubrió la zona norte de Arequipa, reduciendo drásticamente la visibilidad e impidiendo el ingreso seguro de equipos adicionales. La geografía accidentada, con quebradas y pendientes pronunciadas, dificultó aún más las maniobras.

Por esta razón, las autoridades anunciaron que el levantamiento de los cuerpos sería reprogramado para el martes 24 de febrero a primera hora, cuando se espera una mejora en el clima.

El siniestro ha abierto una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Expertos en aeronáutica evaluarán las condiciones técnicas del helicóptero, las comunicaciones previas al impacto y los factores meteorológicos. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que establezca hipótesis definitivas.

Lista de ocupantes fallecidos

A través de la misiva, se conoció los nombres de las personas que iban a bordo de la aeronave.

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión (tripulación)

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo (tripulación)

Suboficial de Primera FAP Kamila Anchapuri Jove (tripulación)

Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán (tripulación)

Coronel FAP Javier Nole Gonzales (50)

Ivis Rodríguez Romero (49)

F.N.R. (17)

F.N.R. (15)

Elisa Bernal Paredes (49)

G.T.B (14)

F.T.B (14)

M.G.M.L. (14)

Zoila Fernández Medina (45)

M.G.F (14)

A.G.F (03)

En esta oportunidad, se trata de toda la familia del coronel Nole, quien viajó junto a su esposa e hijos. De la misma manera, la esposa e hijos del coronel FAP Fabrizio Tesei Choque iban a bordo.

