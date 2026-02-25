Elecciones 2026: la mayoría de partidos excluye al pueblo afroperuano dentro de sus planes de gobierno

“Toda política pública debe ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”, afirma Bilbao. Foto: Centro de Desarrollo Étnico (Cedet)

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, un informe especializado advierte una omisión preocupante: la mayoría de partidos políticos no reconoce al pueblo afroperuano como sujeto colectivo de derechos ni incorpora propuestas concretas para cerrar brechas históricas de desigualdad. El hallazgo fue presentado en un espacio de análisis y rendición de cuentas que reunió a candidaturas afroperuanas, organizaciones sociales y ciudadanía, con el objetivo de promover un voto informado desde una perspectiva de derechos humanos.

Desde el Centro de Desarrollo Étnico (CEDET) se alertó que los planes de gobierno de los partidos que competirán en 2026 no incorporan políticas diferenciadas para la población afroperuana. Esta es la principal conclusión del informe “Inclusión del pueblo afroperuano en los planes de gobierno 2026–2031”, elaborado por CEDET y Afrikansa, y presentado durante el Foro de Candidaturas Afroperuanas 2026.

El evento fue organizado por CEDET y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y se consolidó como un espacio para el análisis político, la vigilancia ciudadana y la incidencia electoral con enfoque intercultural.

Candidatas y candidatos afroperuanos al Congreso participaron en un espacio de análisis y rendición de cuentas sobre las propuestas electorales rumbo a las Elecciones 2026. Créditos: Cedet

Planes de gobierno sin agenda afroperuana

El informe realiza un análisis crítico y comparativo de los planes de gobierno de los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026. La conclusión central es clara: la invisibilización del pueblo afroperuano no es una omisión aislada, sino un patrón estructural.

La mayoría de los documentos revisados no menciona explícitamente a la población afroperuana o la reduce a referencias culturales vinculadas a la música, la danza o el folklore, sin propuestas económicas, sociales o políticas concretas. Predomina un enfoque universalista —también denominado “color-blind”— que habla de “igualdad para todos”, pero que ignora las desigualdades étnico-raciales existentes y termina reproduciendo la exclusión.

Según el estudio, menos del 5 % de los planes analizados incluye medidas integrales con metas claras, presupuesto asignado y mecanismos de seguimiento.

El foro reunió a organizaciones sociales, liderazgos afroperuanos y ciudadanía para debatir la ausencia de políticas antirracistas en los planes de gobierno. Créditos: Cedet

Brechas persistentes que no figuran en las propuestas

Durante el foro se expusieron datos que evidencian la situación de desigualdad estructural que enfrenta el pueblo afroperuano. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2023, el 26 % de la población afroperuana vive en pobreza multidimensional, once puntos por encima del promedio nacional.

El ingreso promedio mensual de un hogar afroperuano es de 1,170 soles, frente a los 1,485.7 soles del promedio nacional. En el caso de las mujeres afroperuanas, el ingreso desciende a 826.7 soles. Aunque la participación laboral afroperuana es mayor al promedio nacional, más del 53 % se encuentra en empleo vulnerable, reflejo de una discriminación racial estructural que atraviesa el acceso a educación, trabajo, salud, transporte y servicios públicos.

El informe advierte que estas brechas no están siendo abordadas de manera diferenciada en las propuestas electorales.

Durante el evento se alertó que la mayoría de partidos políticos invisibiliza al pueblo afroperuano en sus propuestas electorales. Créditos: Cedet

Invisibilización, discurso vacío y falta de enfoque antirracista

Entre las principales conclusiones del estudio se identifica que la mayoría de partidos no reconoce al pueblo afroperuano como sujeto colectivo de derechos ni plantea una agenda antirracista estructural. Cuando existe alguna mención, suele quedarse en el plano discursivo, sin voluntad transformadora, metas verificables ni asignación presupuestal.

Asimismo, el informe señala un débil compromiso con la participación política afroperuana, ya que los planes no abordan la subrepresentación ni proponen mecanismos para fortalecer liderazgos, organizaciones y candidaturas afroperuanas, en especial de mujeres y jóvenes.

Propuestas desde las candidaturas afroperuanas

En el Foro de Candidaturas Afroperuanas 2026, las y los participantes coincidieron en la necesidad de pasar del reconocimiento simbólico a reformas estructurales. Entre las propuestas discutidas se encuentran el reconocimiento del pueblo afroperuano como sujeto de derecho colectivo, la adopción de políticas diferenciadas y acciones afirmativas con presupuesto, y la construcción de una agenda antirracista integral.

También se planteó la incorporación obligatoria de la historia y cultura afroperuana en el currículo educativo nacional, la creación de un consejo nacional afroperuano con carácter vinculante, el fortalecimiento de sistemas estadísticos desagregados por etnia y raza, y medidas para ampliar la participación política afroperuana en el Congreso.

Se presentaron candidatas y candidatos de diversos partidos políticos, entre ellos: Susana Matute, Ebelin Ortiz, David Esteban García, María Belén Ramírez, Luis Risco, Patricia Tubilla, Leo Miguel de Paz, Amelia Luciano, Victoria Laetruzca, Fabiola Vázquez y Silvia Zevallos.

Durante el evento se alertó que la mayoría de partidos políticos invisibiliza al pueblo afroperuano en sus propuestas electorales. Créditos: Cedet

Voto informado

Asimismo, se remarcó que el informe constituye una herramienta clave para el voto informado, la vigilancia ciudadana y la incidencia política en el actual proceso electoral. En las próximas semanas, el documento será remitido a candidatas, candidatos y al público interesado, como parte de una estrategia para fortalecer los liderazgos afroperuanos y exigir compromisos verificables.

A pocos meses de las elecciones, el mensaje es claro: la inclusión del pueblo afroperuano no es una concesión, sino una obligación democrática y de derechos humanos. Los partidos políticos tienen hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de pasar del discurso a la acción y asumir compromisos reales para construir una democracia verdaderamente intercultural.