Preocupantes cifras de mujeres afroperuanas que enfrentan barreras en la atención médica y desigualdad en acceso a servicios de salud

Las mujeres afroperuanas, entre el racismo y la falta de acceso. Foto: Ministerio de Cultura.

Aunque Perú avanzó en reconocer la diversidad cultural en sus políticas públicas, las mujeres afroperuanas siguen enfrentando profundas desigualdades en el acceso a la salud. Estudios recientes revelan brechas en atención materna, partos institucionales, salud mental y servicios básicos, agravadas por el racismo estructural y la falta de políticas con enfoque étnico y restaurativo, según especialistas.

Tan solo a inicios de este año, el estudio “Health Inequalities Between Afro-descendants and Non-Afro-descendants in Peru”, publicado en Journal of Racial and Ethnic Health Disparities y realizado por dos investigadores peruanos de la Universidad Científica del Sur y de la Universidad San Ignacio de Loyola, reveló que las mujeres afroperuanas tienen un 9.5% menos acceso a cesáreas, 6.3% menos partos institucionalizados y 3.3% menos atención prenatal temprana en comparación con las mujeres no afroperuanas. La maternidad adolescente también es más prevalente: cinco puntos porcentuales más frecuente en mujeres afroperuanas.

Mientras que, en términos de salud infantil, los niños afroperuanos presentan mayores tasas de desnutrición crónica: 14% de ellos tienen retraso en el crecimiento, frente al 9.2% de niños no afroperuanos.

El 14% de niños afroperuanos tienen retraso en el crecimiento, frente al 9.2% de niños no afroperuanos. Foto: Ministerio de Cultura.

Rosa María Tuesta, psicóloga social y activista afroperuana por los derechos humanos, afirmó para Infobae Perú que esta situación a la que son expuestas las mujeres afroperuanas es por ciertos arquetipos que siguen replicándose o la idea de que son más resistentes al dolor .

“Cuando hablamos de población afrodescendiente, y sobre todo mujeres, hay ciertos arquetipos que seguimos replicando. Por ejemplo, la idea de que somos más fuertes o tenemos más resistencia al dolor. Eso impacta directamente en cómo los profesionales de salud nos tratan”.

Esto, señala, tiene consecuencias directas en la calidad de la atención que pueden traducirse en prácticas negligentes como menor orientación en el parto o una actitud poco empática.

“Se asume que una mujer afrodescendiente tiene mayor resistencia a las complicaciones y necesita menos orientación. Esa idea de la fortaleza y la animalización sigue vigente”.

¿Por qué las mujeres afroperuanas enfrentan barreras en la atención médica? Foto: Ministerio de Cultura

Invisibilidad en las cifras y desconfianza en el sistema

La baja autoidentificación como afroperuanas también es un obstáculo, según precisa Tuesta, quien también es gestora en proyectos sociales de derechos sexuales y reproductivos con enfoque antirracista. “Muchas mujeres afroperuanas siguen fuera de las políticas públicas porque ni siquiera se autoidentifican. ¿Quién quisiera asumirse como una persona que puede ser violentada constantemente?”, sostuvo a este medio.

Aunque desde 2017 se incluyó la variable étnica en el censo, persisten problemas en el registro de identidad étnico-racial dentro de las fichas clínicas.

“Fui a ver mi ficha y figuraba como mestiza. Pedí cambiarlo y me pusieron muchas trabas. No lo logré”, relató.

Pobreza, exclusión y salud

De acuerdo con datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023 la pobreza afectó al 36.8% de la población afrodescendiente —la tasa más alta entre todos los grupos étnicos—. Además, esta población enfrenta menos acceso a educación superior (25.8% menos) y a servicios básicos como agua potable (3.4% menos) y saneamiento (12.1% menos), en comparación con la población no afroperuana.

En una encuesta publicada por el Ministerio de Cultura en el 2018 se revela que el 60% de peruanos percibe que la población afroperuana es víctima de racismo- crédito El Peruano

“Si hay pobreza, tienes problemas para ingresar a la salud, para tener acceso a la salud, en la educación, la deserción escolar...”, explicó Oswaldo Bilbao, afroperuano antirracista y director ejecutivo del Centro de Desarrollo Étnico (CEDET) a Infobae Perú, quien también enfatizó que debe haber voluntad política.

“Mientras no haya una mirada y voluntad política, y mientras el Estado no haga políticas diferenciadas de acuerdo a los grupos étnicos, vamos a tener este problema”.

Percepciones negativas y desconfianza en el primer nivel de atención

Complementariamente y en el marco del Mes de la Cultura Afroperuana celebrado en junio, el estudio “Percepción de Afroperuanos sobre la Atención Primaria de Salud”, publicado por Acta Médica Peruana y difundido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, reveló que el 94.8% de la población afroperuana percibe un bajo cumplimiento de los atributos de la atención primaria. Las principales deficiencias se relacionan con la orientación comunitaria (92.3%) y la continuidad de la atención (92.1%).

Callao fue la región con peor percepción, alcanzando el 100% de respuestas negativas, seguido de Lima con 94.7%. “En Perú, no hay una política de salud intercultural diferenciada... cuando las mujeres querían dar a luz de forma vertical, en los centros de salud las hacían que se acuesten”, afirmó Bilbao, quien también cuenta con estudios en Ciencias Contables y Administración de Empresas.

"Cuando las mujeres querían dar a luz de forma vertical, en los centros de salud las hacían que se acuesten”, afirmó Oswaldo Bilbao. Foto: Ministerio de Cultura

Adolescencia, salud mental y sexualización

Según la especialista en salud mental, para muchas adolescentes afroperuanas, las primeras experiencias con los servicios de salud también están marcadas por el racismo, el juicio y la sexualización.

“Desde la adolescencia, por fenómenos de sexualización, animalización y fetichización, las adolescentes afro empiezan a acercarse a ciertas conductas de riesgo, justamente por la visión que se tiene de ellas”, explicó Rosa María Tuesta.

“Si a eso le sumas que cuando llegas a un servicio de salud recibes una mirada o comentario degradante sobre tu experiencia sexual, sobre tu pareja o sobre tu proyecto de vida, la situación empeora”, precisó.

Políticas públicas sin presupuesto

El Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana (PAZ) concluyó y fue reemplazado por una política pública que, según Bilbao, carece de financiamiento. “¿Cómo aplicas o comienzas a desarrollar esta política sin recursos?”, cuestionó.

Para él, una política restaurativa efectiva debe partir de tres pilares: salud, educación y desarrollo económico. Pero también -recalca- debe construirse con las comunidades. “Toda política pública debe ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”.

“Toda política pública debe ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”, afirma Bilbao. Foto: Centro de Desarrollo Étnico (Cedet)

Importancia de la autoidentificación étnica en el próximo censo

Con la realización del próximo Censo Nacional 2025, la autoidentificación étnica será sumamente importante para diseñar políticas inclusivas, precisan. Oswaldo Bilbao, por su parte, insiste en que este proceso debe ser participativo:

“La comunidad debe participar en la construcción porque no va a evaluar algo que no sabe cómo”, resaltó.

Rosa María Tuesta también hizo énfasis en esta necesidad. “Si no nos autoidentificamos, no existimos en las cifras. Y si no existimos, no se van a generar políticas específicas para nosotras”.

"Si no nos autoidentificamos, no existimos en las cifras", enfatizó Rosa María Tuesta. Foto: Ministerio de Cultura.

Agregó que la representación también importa: “Si no estamos en esos espacios para visibilizar, cuestionar y proponer, estamos perdiendo oportunidades. Y ahí hay otra brecha, porque solo el 3% de personas afrodescendientes en el Perú hemos terminado la universidad”.