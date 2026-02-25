Con solo 14 años obtuvo puntaje de ingreso para Ingeniería Química en la UNI, pero no podrá ocupar la vacante por esta razón

Thiago Gadiel Viviano Durán, de 14 años, obtuvo el puntaje necesario para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería, pero no puede ocupar la vacante por no haber culminado la secundaria. (Composición: Infobae Perú)

Un escolar de 14 años ha obtenido el puntaje necesario para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) del Perú, resultado que lo coloca entre los postulantes más destacados del país para el proceso de admisión 2026-I. Sin embargo, pese a este logro, la normativa vigente le impide ocupar la vacante, ya que aún no ha completado la educación secundaria y la ley establece como requisito mínimo poseer dicho certificado.

Este resultado se suma a un historial de éxitos similares del joven, quien ya acumula aprobaciones de exámenes de ingreso en otras reconocidas universidades peruanas, consolidando un recorrido singular en el ámbito académico nacional, según informó la Agencia Andina.

En la última edición del examen de admisión de la UNI participaron unos 6.000 postulantes, quienes compitieron por alrededor de 1.800 vacantes en distintas especialidades. Entre todas las pruebas, Thiago Gadiel Viviano Durán logró 1.153 puntos, puntuación suficiente para asegurar el ingreso en la carrera de Ingeniería Química. No obstante, por su edad y su condición de estudiante de segundo de secundaria, debe esperar hasta finalizar la etapa escolar para poder incorporar ese puntaje como parte de su expediente formal universitario.

El joven Thiago Gadiel Viviano Duran, de 14 años, posa frente a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la que ingresó como el postulante más joven. (Composición: Infobae Perú / Andina)

El éxito de Viviano Durán no es aislado: ya en ciclos previos rindió exámenes equivalentes y consiguió resultados sobresalientes en instituciones como la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval), la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cada uno de estos esfuerzos, aunque no desembocara en la ocupación de una vacante inmediata, ha sido parte de una estrategia de aprendizaje y elevación de su nivel competitivo.

El resultado de una preparación intensiva para el examen de la UNI

El pasado viernes, cuando la UNI publicó los resultados, Thiago Gadiel Viviano Durán figura como uno de los más jóvenes en lograr el puntaje mínimo de ingreso en Ingeniería Química, una especialidad con alta demanda y rigurosidad. Su metodología de estudio ha estado enfocada, según relató tanto a la Agencia Andina como en entrevistas recientes, en matemáticas y ciencias, así como en “razonamiento matemático y razonamiento verbal”, áreas identificadas como más exigentes dentro del examen.

Thiago Gadiel Viviano Duran, de catorce años, se sienta concentrado en un aula, con su examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobre el pupitre. (Foto: Agencia Andina)

Viviano Durán profundizó en estos campos motivado por el perfil de la UNI, que selecciona a sus ingresantes con baremos especialmente elevados en matemáticas. El estudiante inició su entrenamiento en el colegio La Divina Misericordia de Huánuco, desde donde fue detectado por un profesor a los siete años para integrar un salón de niños destacados. Desde entonces, ha seguido un itinerario educativo diferencial, con apoyo de docentes que lo identificaron precozmente como un caso singular de talento matemático en el país.

En palabras de Viviano Durán: “Matemáticas, ciencias, razonamiento matemático y razonamiento verbal fueron los cursos donde tuve que profundizar, ya que tienen un alto nivel en el examen”, dijo al medio Agencia Andina.

El joven ha dejado claro que su aspiración no se agota en este reciente examen. Se ha planteado competir por el “cómputo general”, es decir, alcanzar puntajes máximos de ingreso tanto en la UNI como en la UNMSM, especialmente en carreras como Ingeniería Civil, consideradas entre las más difíciles por el alto umbral de admisión.

Un historial de ingresos en la Unheval, UNAC y San Marcos

El recorrido competitivo de Viviano Durán en procesos de admisión universitarios comenzó a temprana edad. Con nueve años, guiado por un profesor que identificó su potencial, postuló por primera vez a la Unheval. Aunque no logró vacante en esa ocasión, al año siguiente —con solo diez años— obtuvo el puntaje suficiente para ingresar a la carrera de Matemáticas y Física en la misma universidad. Este resultado fue solo el primero de una serie.

En entrevistas con la Agencia Andina, detalló que en los años siguientes continuó rindiendo exámenes y fue admitido en especialidades como Arquitectura, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas en la Unheval. Viviano Durán también intentó el ingreso a la UNAC y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, postulándose para carreras de alta exigencia como Ingeniería de Sistemas y Ingeniería Mecánica de Fluidos. En la UNAC, consiguió nuevamente puntaje de ingreso; en la Decana de América quedó a solo tres preguntas del umbral requerido, lo que subraya el alto nivel competitivo.

Thiago Gadiel Viviano Duran, de catorce años, el postulante más joven al examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería, posa con sus papeles de examen en un aula. (Foto: Agencia Andina)

Relató que “en San Marcos postulé a Ingeniería Mecánica de Fluidos. En la Universidad Nacional del Callao logré el ingreso a Ingeniería de Sistemas”, datos confirmados durante sus intervenciones en el espacio Andina al Día.

Influencia familiar: una raíz marcada por la ingeniería

La inclinación de Viviano Durán por las ciencias exactas responde a un contexto familiar particular. Ambos padres son ingenieros, formados en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán —su madre en Ingeniería Agroindustrial y su padre en Ingeniería Civil—. Esta tradición fue clave en su educación: “Creo que lo heredé de mi padre, porque desde niño me enseñaba matemáticas”, explicó Viviano Durán a la Agencia Andina.

Además, las historias familiares sobre el ingreso universitario han sido motor de inspiración. Recordó que “mi papá me contaba que estuvo estudiando todo el día en el Centro Preuniversitario, y cuando llegó el examen sacó el primer puesto y cree que fue el puntaje más alto de todo ese proceso”. Este modelo de perseverancia fue un factor decisivo para que Viviano Durán asumiera desafíos tempranos en pruebas de admisión.

Actualmente, tras cursar primaria en Huánuco, reside junto a su madre y primo en el distrito limeño de San Miguel. Su entorno escolar también ha sido relevante: desde los siete años integró un círculo matemático, participó y ganó concursos nacionales de matemáticas, y se sumó a grupos de jóvenes sobresalientes con una preparación intensiva, factores que conforman un ambiente propicio para el desarrollo de sus talentos.

Thiago Gadiel Viviano Duran, el postulante de catorce años, participa en el exigente examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, demostrando su temprana disciplina académica. (Foto: Agencia Andina)

El futuro universitario de Thiago: entre la inteligencia artificial y la ingeniería aeroespacial

Aunque aún no ha terminado la secundaria, Thiago Gadiel Viviano Durán ya proyecta su vida universitaria y profesional con objetivos ambiciosos. Entre sus intereses, menciona la Ingeniería en Inteligencia Artificial —área que considera central en los avances tecnológicos actuales— y la Ingeniería Aeroespacial, campo hacia el que se siente atraído desde la niñez.

En sus propias palabras: “Quisiera estudiar inteligencia artificial para crear nuevas inteligencias artificiales”, aseguró. A largo plazo, su meta incluye continuar su formación en una universidad “de prestigio” del Perú o del extranjero y, eventualmente, postular para incorporarse a la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Viviano Durán prevé que en cinco años espera haberse integrado a una casa de estudios superior de alto nivel, idealmente fuera del país. Reitera que continuará postulando a exámenes de ingreso, siempre con el interés de adquirir experiencia y prepararse para los retos académicos más exigentes. Mientras tanto, dedica parte de su tiempo libre al fútbol, deporte que le permite equilibrar las exigencias del rigor académico con una vida adolescente activa y saludable.

La historia de Viviano Durán exhibe un rara equilibrio entre talento precoz, constancia y un entorno familiar de apoyo, dentro de un país donde los retos educativos para los más jóvenes suelen ser persistentes. Aunque la ley lo obligue a esperar para concretar su ingreso universitario formal, su recorrido anticipa nuevas marcas y logros en los años por venir.