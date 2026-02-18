Perú

Tiene 14 años, ya postuló a varias universidades e ingresó, ahora enfrenta otro gran desafío: el examen de admisión 2026-I de la UNI

La experiencia y valores transmitidos por sus padres llevaron a un menor a superar barreras de edad y presentarse al exigente examen universitario, respaldado por una trayectoria de ingresos tempranos a universidades

El joven Thiago Gadiel Viviano
El joven Thiago Gadiel Viviano Duran, de 14 años, posa frente a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la que ingresó como el postulante más joven. (Composición: Infobae Perú / Andina)

El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ya está en marcha y, como cada año, la competencia es feroz. Miles de jóvenes se han dado cita en la sede central de Lima, listos para responder a una de las pruebas más exigentes del país. Pero entre los casi seis mil aspirantes, uno llama especialmente la atención: Thiago Gadiel Viviano Duran, un adolescente de apenas catorce años, se ha convertido en el postulante más joven de la actual edición.

Originario de Huánuco, Thiago llegó al mundo el 1 de enero de 2012. Tras pasar parte de su secundaria en el colegio La Divina Misericordia, hoy reside en San Miguel, Lima, junto a su madre y su primo. Su historia no es la de un niño prodigio aislado, sino la de un joven que, impulsado por el ejemplo familiar y la inquietud intelectual, ha decidido desafiar los límites de la edad en la educación superior.

La motivación de Thiago para sentarse en las aulas de la UNI no surge de la nada. El entorno familiar ha jugado un papel clave: su madre estudió Ingeniería Agroindustrial y su padre se formó como ingeniero civil, ambos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval).

Pero más allá de los títulos, lo que realmente marcó a Thiago fueron las historias de perseverancia. De pequeño, escuchaba cómo su papá no logró ingresar a la universidad en su primer intento, pero tras un año de estudio intenso en un centro preuniversitario, alcanzó el primer puesto. Esa narrativa de esfuerzo y revancha sembró en él el deseo de probarse en retos cada vez más grandes.

Thiago Gadiel Viviano Duran, de
Thiago Gadiel Viviano Duran, de catorce años, el postulante más joven al examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería, posa con sus papeles de examen en un aula. (Foto: Agencia Andina)

El legado familiar que impulsa a adolescente de 14 años a buscar su lugar en la UNI

A simple vista, Thiago Gadiel Viviano Duran podría parecer un adolescente común, pero su recorrido académico lo distingue con creces. Con apenas catorce años, ya ha transitado escenarios que para muchos son aún lejanos. Su vida, marcada por la mudanza de Huánuco a Lima, se equilibra entre las responsabilidades escolares y el acompañamiento de su familia, que ha sido su principal sostén en cada paso.

La vocación por la ingeniería, lejos de ser casualidad, responde a una tradición familiar. Su madre y su padre eligieron carreras técnicas y han compartido con él tanto conocimientos como valores de esfuerzo. Para Thiago, escuchar que su papá triunfó en el ingreso universitario después de un traspié fue más que una anécdota: se transformó en una fuente de inspiración concreta. “Me contaba que estudiaba todo el día y cuando llegó el día del examen sacó primer puesto y, hasta creo, que también el puntaje más alto de todo el examen”, señaló Thiago en diálogo con la Agencia Andina.

Este entorno, sumado a su curiosidad y disciplina, ha cimentado una personalidad decidida y enfocada en el estudio. La familia no solo le transmitió un legado académico, sino también la confianza para atreverse a competir con postulantes mayores, enfrentando uno de los filtros más duros de la educación superior peruana.

Thiago Gadiel Viviano Duran, de
Thiago Gadiel Viviano Duran, de catorce años, se sienta concentrado en un aula, con su examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobre el pupitre. (Foto: Agencia Andina)

Con solo 10 años ingresó a universidad en Huánuco

La experiencia de Thiago en procesos de admisión desafía cualquier estándar de edad. Su primer intento fue a los nueve años, cuando, animado por un profesor, postuló a Ingeniería Industrial en la Unheval. No logró la vacante, pero la derrota fue apenas un capítulo inicial. Al año siguiente, con solo diez años, consiguió ingresar a la carrera de Matemáticas y Físicas en la misma universidad.

Su historial no terminó ahí. Probó suerte en Arquitectura, Ingeniería Civil y Sistemas, logrando el ingreso en todas ellas en distintos momentos. También se presentó en la Universidad Nacional del Callao (UNAC), donde fue admitido en Sistemas, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde quedó a solo tres preguntas de obtener una plaza en Ingeniería Mecánica de Fluidos. Esta seguidilla de desafíos y logros tempranos le dio una ventaja singular para encarar el examen de la UNI.

Thiago Gadiel Viviano Duran, el
Thiago Gadiel Viviano Duran, el postulante de catorce años, participa en el exigente examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, demostrando su temprana disciplina académica. (Foto: Agencia Andina)

Al cierre de la primera jornada del examen de admisión 2026-I, Thiago manifestó sentirse satisfecho, especialmente en las áreas de Razonamiento Matemático y Verbal, aunque reconoció que su punto débil sigue siendo las Humanidades. A pesar de que aún no ha concluido la secundaria, se muestra sereno y agradecido con sus padres por el apoyo recibido. “Todo lo que he logrado es gracias a ustedes y a Dios. Ahora toca seguir estudiando y alcanzar más metas”, expresó con emoción.

Examen admisión 2026-I UNI

El examen de admisión de la UNI es reconocido por su rigor y transparencia. Para la edición 2026-I, cerca de seis mil postulantes se disputan 1.886 vacantes en treinta y cuatro carreras, tres de ellas recién incorporadas: ingeniería biomédica, ingeniería de inteligencia artificial y urbanismo. El proceso se desarrolla en tres días —lunes, miércoles y viernes—, y cada jornada incluye 60 preguntas que exploran tanto conocimientos teóricos como capacidades analíticas.

La modalidad es presencial, con estrictos controles en el acceso: solo se permite el ingreso con el documento de identidad y la ficha de inscripción, mientras que celulares, audífonos y mochilas están prohibidos. El material autorizado —lápiz, borrador, tajador y calculadora— es proporcionado por la universidad. Los puntajes de las tres pruebas se suman para determinar quiénes accederán a las vacantes, siguiendo siempre el orden de preferencia declarado por cada postulante.

El resultado de cada examen se publica el mismo día en la web institucional, lo que permite a los aspirantes conocer rápidamente su situación y sus posibilidades de ingresar a la carrera elegida. Así, la UNI refuerza su reputación como una de las instituciones más exigentes y transparentes del país, y mantiene la expectativa de miles de jóvenes que, como Thiago, sueñan con un futuro en la ingeniería.

¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión de la UNI?

Los resultados del proceso de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) pueden consultarse de forma directa, utilizando el enlace oficial habilitado por la institución: https://puntajes.admision.uni.edu.pe/. En esta plataforma, cada postulante accede a una descripción detallada de su desempeño en las tres etapas de evaluación.

