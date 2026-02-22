Perú

Alumnos de un mismo colegio ocuparon seis de los primeros ocho puestos del examen de admisión de la UNI 2026-I

El proceso de admisión reunió a 5.734 postulantes que compitieron por 988 vacantes en distintas especialidades de ingeniería

Guardar
La UNI publicó el sitio
La UNI publicó el sitio web donde los aspirantes al ciclo 2026 podrán revisar sus resultados de forma segura y conocer su desempeño en cada etapa del proceso.| Foto: Andina

Un grupo de estudiantes de una misma institución educativa logró un resultado poco frecuente en el proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería, al posicionarse en los seis primeros lugares del cuadro general de mérito. El examen convocó a 5.734 postulantes que compitieron por 988 vacantes en distintas especialidades de ingeniería, en una evaluación considerada entre las más exigentes del sistema universitario peruano.

Los ingresantes pertenecen al colegio Saco Oliveros, institución cuyos alumnos destacaron ampliamente en los resultados oficiales. La universidad informó que este desempeño refleja el alto nivel competitivo del proceso y el rendimiento académico alcanzado por los postulantes mejor ubicados.

Resultados generales y primer puesto

El primer lugar fue obtenido por Ángel Hans Vilca Caqui, de 17 años, quien alcanzó un puntaje de 1.692 y logró una vacante en la carrera de Ingeniería de Software. Según declaraciones difundidas tras la publicación de resultados, el estudiante señaló que valora principalmente el aprendizaje adquirido durante la preparación, más allá del puntaje final.

Vilca Caqui ya había destacado anteriormente en otros procesos de admisión universitaria, donde obtuvo posiciones altas en evaluaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Callao y la Universidad Agraria La Molina, lo que evidencia un historial académico sobresaliente previo a su ingreso a la UNI.

Examen de admisión UNI para
Examen de admisión UNI para escolares - Andina

Lista de ingresantes destacados

Entre los otros postulantes que ocuparon posiciones destacadas se encuentran:

  • Segundo puesto: Piero Alessandro Ormeño Olivera, con 1.647,6 puntos, ingresante a Ingeniería Mecatrónica.
  • Cuarto puesto: Sebastián Christopher Choque Chauca, con 1.552,8 puntos, admitido en Ingeniería Física.
  • Quinto puesto: Jonathan Joaquín Landa Medrano, con 1.539,6 puntos, ingresante a Ingeniería Petroquímica.
  • Séptimo puesto: Azul Karely Vásquez Aguilar, con 1.524,6 puntos, admitida en Ingeniería Textil.
  • Octavo puesto: Thiago Simao Briceño León, con 1.520,4 puntos, ingresante a Ingeniería de Sistemas.

Uno de los estudiantes mejor ubicados manifestó que su ingreso es resultado de varios meses de preparación constante, disciplina académica y acompañamiento familiar, factores que coincidieron en los testimonios difundidos tras la publicación del ranking oficial.

Participación femenina y nuevas carreras

El proceso también evidenció un incremento progresivo de la participación femenina. Según datos institucionales, el 22 % de postulantes fueron mujeres, cifra que confirma una tendencia sostenida de mayor presencia femenina en carreras tradicionalmente vinculadas a la ingeniería y la tecnología.

Asimismo, la universidad anunció la incorporación de tres nuevas especialidades a su oferta académica: Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo. Estas carreras responden a la demanda actual de formación profesional en áreas asociadas a innovación científica, desarrollo tecnológico y planificación urbana, campos considerados estratégicos para el crecimiento productivo y la investigación aplicada en el país.

Ingeniería Aeroespacial - UNI -
Ingeniería Aeroespacial - UNI - universidad - Perú - 21 de enero

Resultados examen UNI-2026

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) concluyó el proceso de admisión 2026 el viernes 20 de febrero, luego de tres jornadas de evaluación que reunieron a miles de postulantes de distintas regiones. El examen abordó matemáticas, lenguaje, aptitud académica, física y química, manteniendo el nivel de exigencia propio de la institución. El desarrollo del proceso se caracterizó por la rigurosidad y transparencia, factores que generaron confianza entre los aspirantes y sus familias.

Los puntajes finales se encuentran disponibles en el portal oficial de la universidad: https://puntajes.admision.uni.edu.pe/admision/resultados-finales/. Cada postulante puede consultar su calificación individual y confirmar si obtuvo una vacante en alguna de las carreras profesionales de la UNI. La publicación de los resultados da inicio al proceso de matrícula, con indicaciones para los nuevos ingresantes sobre los pasos para formalizar su inscripción.

La expectativa por los resultados se mantiene alta entre los postulantes y sus familias, debido a la competitividad del examen y el prestigio institucional de la UNI. Fundada en 1876, la universidad es considerada una de las principales instituciones públicas del país, con una oferta académica en ingeniería, arquitectura y ciencias. La transparencia en el proceso de admisión refuerza la reputación de la UNI y su aporte al desarrollo científico y tecnológico nacional.

El examen de admisión de la UNI es reconocido por sualto nivel de exigencia académica. Cada año, miles de postulantes se presentan a una evaluación que abarca matemáticas, lenguaje, física y química, bajo un formato que mide tanto el dominio conceptual como la capacidad de resolver problemas complejos en tiempo limita

Temas Relacionados

UNIExamen de admisiónUniversidad de IngenieriaResultados UNI 2026peru-noticias

Más Noticias

El momento exacto en que una mujer casi es arrastrada por un huaico en Arequipa mientras transmitía en vivo

Las lluvias intensas desencadenaron desbordes en varias zonas de la región, exponiendo a residentes a situaciones de alto riesgo y evidenciando la magnitud del desastre que afecta a miles de personas en Arequipa

El momento exacto en que

SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú permiten al público conocer su propuesta tecnológica y de diseño antes de su lanzamiento oficial

La participación de Omoda & Jaecoo en Filo Summer Fest permitió a los asistentes tener un primer contacto directo con los modelos Omoda C7 y Jaecoo 5

SUVs que prometen cambiar la

Julián Zucchi asegura que tiene una buena relación con Yiddá Eslava: “Todo lo que sucedió fue un aprendizaje”

El argentino reveló que ha llegado a buenos términos con la madre de sus hijos, luego de varios conflictos públicos

Julián Zucchi asegura que tiene

Asesinan a dueño de discotecas en San Juan de Lurigancho: cámaras registran el preciso momento del crimen

La víctima fue identificada como Ronald Márquez Sotelo, quien fue sorprendido en la puerta del local Terrazas por al menos tres sicarios. La PNP investiga si el empresario recibía amenazas

Asesinan a dueño de discotecas

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

La tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 muestra a UTC Cajamarca y Alianza Lima en la cima con 10 puntos, seguidos muy de cerca por Melgar, en una competencia marcada por la paridad y la expectativa de cara a la quinta fecha del campeonato

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Más del 35

Elecciones 2026: Más del 35 % de peruanos no ha elegido por quién votar o no desea hacerlo

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

Keiko Fujimori 2026: Hoja de vida, estudios, experiencia y patrimonio de la candidata presidencial de Fuerza Popular

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto como premier: “Hay que ver la estructura de todo el gabinete”

ENTRETENIMIENTO

Julián Zucchi asegura que tiene

Julián Zucchi asegura que tiene una buena relación con Yiddá Eslava: “Todo lo que sucedió fue un aprendizaje”

Nicole Zignago revela que tiene una relación con artista internacional: “Estoy emocionada”

Fátima Segovia muestra la lujosa casa que se compró gracias a OnlyFans: tiene piscina, sala de juegos y cine privado

Alejandro Sanz llegó a Perú para sus dos esperados conciertos: así fue recibido por sus fans

Kenyi Succar comparte emotivo mensaje tras vencer el cáncer de tiroides: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: goles, jugadas y remontadas que deja la jornada

Erick Delgado reveló la drástica posición de Paulo Autuori tras bajo nivel de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Hat-trick de Hernán Barcos para la remontada 3-1 de FC Cajamarca ante Melgar en la fecha 4 de la Liga 1 2026

“No han caído bien”, la postura del plantel de Universitario por explosivas declaraciones de Javier Rabanal tras empate ante Sporting Cristal