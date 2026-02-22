Alumnos de un mismo colegio ocuparon seis de los primeros ocho puestos del examen de admisión de la UNI 2026-I

La UNI publicó el sitio web donde los aspirantes al ciclo 2026 podrán revisar sus resultados de forma segura y conocer su desempeño en cada etapa del proceso.| Foto: Andina

Un grupo de estudiantes de una misma institución educativa logró un resultado poco frecuente en el proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería, al posicionarse en los seis primeros lugares del cuadro general de mérito. El examen convocó a 5.734 postulantes que compitieron por 988 vacantes en distintas especialidades de ingeniería, en una evaluación considerada entre las más exigentes del sistema universitario peruano.

Los ingresantes pertenecen al colegio Saco Oliveros, institución cuyos alumnos destacaron ampliamente en los resultados oficiales. La universidad informó que este desempeño refleja el alto nivel competitivo del proceso y el rendimiento académico alcanzado por los postulantes mejor ubicados.

Resultados generales y primer puesto

El primer lugar fue obtenido por Ángel Hans Vilca Caqui, de 17 años, quien alcanzó un puntaje de 1.692 y logró una vacante en la carrera de Ingeniería de Software. Según declaraciones difundidas tras la publicación de resultados, el estudiante señaló que valora principalmente el aprendizaje adquirido durante la preparación, más allá del puntaje final.

Vilca Caqui ya había destacado anteriormente en otros procesos de admisión universitaria, donde obtuvo posiciones altas en evaluaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Callao y la Universidad Agraria La Molina, lo que evidencia un historial académico sobresaliente previo a su ingreso a la UNI.

Examen de admisión UNI para escolares - Andina

Lista de ingresantes destacados

Entre los otros postulantes que ocuparon posiciones destacadas se encuentran:

Segundo puesto: Piero Alessandro Ormeño Olivera, con 1.647,6 puntos, ingresante a Ingeniería Mecatrónica.

Cuarto puesto: Sebastián Christopher Choque Chauca, con 1.552,8 puntos, admitido en Ingeniería Física.

Quinto puesto: Jonathan Joaquín Landa Medrano, con 1.539,6 puntos, ingresante a Ingeniería Petroquímica.

Séptimo puesto: Azul Karely Vásquez Aguilar, con 1.524,6 puntos, admitida en Ingeniería Textil.

Octavo puesto: Thiago Simao Briceño León, con 1.520,4 puntos, ingresante a Ingeniería de Sistemas.

Uno de los estudiantes mejor ubicados manifestó que su ingreso es resultado de varios meses de preparación constante, disciplina académica y acompañamiento familiar, factores que coincidieron en los testimonios difundidos tras la publicación del ranking oficial.

Participación femenina y nuevas carreras

El proceso también evidenció un incremento progresivo de la participación femenina. Según datos institucionales, el 22 % de postulantes fueron mujeres, cifra que confirma una tendencia sostenida de mayor presencia femenina en carreras tradicionalmente vinculadas a la ingeniería y la tecnología.

Asimismo, la universidad anunció la incorporación de tres nuevas especialidades a su oferta académica: Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo. Estas carreras responden a la demanda actual de formación profesional en áreas asociadas a innovación científica, desarrollo tecnológico y planificación urbana, campos considerados estratégicos para el crecimiento productivo y la investigación aplicada en el país.

Ingeniería Aeroespacial - UNI - universidad - Perú - 21 de enero

Resultados examen UNI-2026

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) concluyó el proceso de admisión 2026 el viernes 20 de febrero, luego de tres jornadas de evaluación que reunieron a miles de postulantes de distintas regiones. El examen abordó matemáticas, lenguaje, aptitud académica, física y química, manteniendo el nivel de exigencia propio de la institución. El desarrollo del proceso se caracterizó por la rigurosidad y transparencia, factores que generaron confianza entre los aspirantes y sus familias.

Los puntajes finales se encuentran disponibles en el portal oficial de la universidad: https://puntajes.admision.uni.edu.pe/admision/resultados-finales/. Cada postulante puede consultar su calificación individual y confirmar si obtuvo una vacante en alguna de las carreras profesionales de la UNI. La publicación de los resultados da inicio al proceso de matrícula, con indicaciones para los nuevos ingresantes sobre los pasos para formalizar su inscripción.

La expectativa por los resultados se mantiene alta entre los postulantes y sus familias, debido a la competitividad del examen y el prestigio institucional de la UNI. Fundada en 1876, la universidad es considerada una de las principales instituciones públicas del país, con una oferta académica en ingeniería, arquitectura y ciencias. La transparencia en el proceso de admisión refuerza la reputación de la UNI y su aporte al desarrollo científico y tecnológico nacional.

El examen de admisión de la UNI es reconocido por sualto nivel de exigencia académica. Cada año, miles de postulantes se presentan a una evaluación que abarca matemáticas, lenguaje, física y química, bajo un formato que mide tanto el dominio conceptual como la capacidad de resolver problemas complejos en tiempo limita