Perú

Inicio año escolar 2026: Uso de vapeadores en adolescentes afecta concentración y rendimiento académico, según Minsa

Especialistas advierten que el consumo de cigarrillos electrónicos afecta directamente el desarrollo cerebral y la salud emocional de los estudiantes, dificultando el aprendizaje y el desempeño en las aulas

Guardar
(Foto: Minsa)
(Foto: Minsa)

Con el inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) encendió las alertas sobre el incremento del uso de vapeadores entre adolescentes en Perú.

El llamado, dirigido a padres y docentes, busca reforzar la vigilancia y prevención ante un fenómeno que ha ganado terreno en los últimos años y que ahora preocupa por su impacto en la educación y el bienestar de los escolares.

La psicóloga Nimia Guerrero Vértiz, del Minsa, explicó que el vapeo durante la etapa escolar representa un riesgo directo para la salud adolescente y el desempeño académico.

A diferencia de lo que muchos creen, los cigarrillos electrónicos no son inofensivos: contienen nicotina y compuestos químicos que alteran el desarrollo cerebral, generando dependencia y exponiendo a los jóvenes a cambios de humor, irritabilidad y ansiedad.

Estas alteraciones, según la especialista, afectan la concentración, la regulación emocional y la capacidad de aprender, elementos fundamentales para un rendimiento óptimo en el entorno escolar.

La regulación es clara. La Ley 32159 prohíbe fumar y vapear en colegios, centros de salud, lugares de trabajo, espacios públicos cerrados y transporte público. Pese a ello, el acceso a estos dispositivos se ha facilitado, en parte porque su diseño suele confundirse con objetos cotidianos como memorias USB o resaltadores.

Esta característica dificulta su detección y hace necesario que familias y escuelas presten atención a señales como olores frutales o dulces en mochilas y habitaciones.

(Foto: Infobae Perú / Andina)
(Foto: Infobae Perú / Andina)

Impacto del vapeo

El Ministerio de Salud subraya que la exposición a la nicotina y otras sustancias en la adolescencia puede modificar la estructura cerebral, especialmente en zonas relacionadas con la memoria, la atención y el control de impulsos.

La médica psiquiatra Sandra Orihuela, del Instituto Nacional de Salud del Niño, detalló que el consumo sostenido de estos productos puede alterar el sistema nervioso central, generando una falsa sensación de calma y aumentando el riesgo de adicción.

La percepción de que los vapeadores son menos dañinos ha llevado a que más estudiantes se inicien en su consumo, favorecidos también por factores como el estrés, la ansiedad o el acoso escolar.

El uso temprano de estos dispositivos no solo compromete el presente académico, sino que puede tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo cognitivo y emocional.

Para enfrentar esta situación, especialistas recomiendan a los padres mantener una comunicación abierta con sus hijos, conversar sobre los riesgos del vapeo, fortalecer la autoestima y promover actividades saludables como el deporte, la música o el arte.

Identificar señales de consumo y buscar orientación en los Centros de Salud Mental Comunitaria puede marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento oportuno de adicciones.

El Ministerio de Salud reafirma su compromiso con un retorno a clases saludable y exhorta a las instituciones educativas a garantizar espacios libres de humo y emisiones de vapeo. La vigilancia activa, la información clara y la participación de la familia forman parte de la estrategia para proteger el rendimiento escolar y la salud integral de los adolescentes.

Temas Relacionados

Año Escolar 2026MinsaVapeadoresperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras el inesperado tropiezo ante Atenea, las ‘pumas’ buscan recuperar el paso firme esta noche en Villa El Salvador frente a un Circolo Sportivo Italiano que llega entonado tras vencer sin ceder sets en la jornada anterior

Universitario vs Circolo EN VIVO

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero quedó en el banco de suplentes, mientras que el ‘9′ es Luis Ramos. Otro que perdió la titularidad es Gaspar Gentile. Los ‘blanquiazules’ obligados a ganar. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético

Crimen en SJL: mujer asesinó a su pareja a puñaladas frente a sus hijos poco antes de San Valentín

El coronel Jorge Barrantes informó que la pareja tenía antecedentes por denuncias de violencia familiar y detenciones previas

Crimen en SJL: mujer asesinó

La reacción de Alessia Rovegno luego de que Hugo García confirmara que será papá con Isabella Ladera

La expareja de “Baby Hugo” compartió imágenes desde Miami y Nueva York, recibiendo mensajes de apoyo y admiración de sus seguidores.

La reacción de Alessia Rovegno

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

El Día del Amor y la Amistad llega con una agenda repleta de conciertos, espectáculos y experiencias para celebrar en pareja o con amigos.

Día de San Valentín 2026:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Alessia Rovegno

La reacción de Alessia Rovegno luego de que Hugo García confirmara que será papá con Isabella Ladera

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Samahara Lobatón es sorprendida por Youna con tierno detalle por San Valentín: “Todo va a salir bien”

Pamela Franco y Christian Cueva celebran San Valentín con mensajes llenos de amor: “Nadie te ha amado ni te amará así”

Youna le declara su amor a Samahara Lobatón y ella responde: “Te amo”

DEPORTES

Universitario vs Circolo EN VIVO

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse deberá aguardar por rival procedente de las clasificatorias o ‘lucky loser’ en primera ronda del ATP 500 de Río

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Archivada en Argentina la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual: el caso seguirá su curso en Uruguay