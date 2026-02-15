Inicio año escolar 2026: Uso de vapeadores en adolescentes afecta concentración y rendimiento académico, según Minsa

(Foto: Minsa)

Con el inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) encendió las alertas sobre el incremento del uso de vapeadores entre adolescentes en Perú.

El llamado, dirigido a padres y docentes, busca reforzar la vigilancia y prevención ante un fenómeno que ha ganado terreno en los últimos años y que ahora preocupa por su impacto en la educación y el bienestar de los escolares.

La psicóloga Nimia Guerrero Vértiz, del Minsa, explicó que el vapeo durante la etapa escolar representa un riesgo directo para la salud adolescente y el desempeño académico.

A diferencia de lo que muchos creen, los cigarrillos electrónicos no son inofensivos: contienen nicotina y compuestos químicos que alteran el desarrollo cerebral, generando dependencia y exponiendo a los jóvenes a cambios de humor, irritabilidad y ansiedad.

Estas alteraciones, según la especialista, afectan la concentración, la regulación emocional y la capacidad de aprender, elementos fundamentales para un rendimiento óptimo en el entorno escolar.

La regulación es clara. La Ley 32159 prohíbe fumar y vapear en colegios, centros de salud, lugares de trabajo, espacios públicos cerrados y transporte público. Pese a ello, el acceso a estos dispositivos se ha facilitado, en parte porque su diseño suele confundirse con objetos cotidianos como memorias USB o resaltadores.

Esta característica dificulta su detección y hace necesario que familias y escuelas presten atención a señales como olores frutales o dulces en mochilas y habitaciones.

(Foto: Infobae Perú / Andina)

Impacto del vapeo

El Ministerio de Salud subraya que la exposición a la nicotina y otras sustancias en la adolescencia puede modificar la estructura cerebral, especialmente en zonas relacionadas con la memoria, la atención y el control de impulsos.

La médica psiquiatra Sandra Orihuela, del Instituto Nacional de Salud del Niño, detalló que el consumo sostenido de estos productos puede alterar el sistema nervioso central, generando una falsa sensación de calma y aumentando el riesgo de adicción.

La percepción de que los vapeadores son menos dañinos ha llevado a que más estudiantes se inicien en su consumo, favorecidos también por factores como el estrés, la ansiedad o el acoso escolar.

El uso temprano de estos dispositivos no solo compromete el presente académico, sino que puede tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo cognitivo y emocional.

Para enfrentar esta situación, especialistas recomiendan a los padres mantener una comunicación abierta con sus hijos, conversar sobre los riesgos del vapeo, fortalecer la autoestima y promover actividades saludables como el deporte, la música o el arte.

Identificar señales de consumo y buscar orientación en los Centros de Salud Mental Comunitaria puede marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento oportuno de adicciones.

El Ministerio de Salud reafirma su compromiso con un retorno a clases saludable y exhorta a las instituciones educativas a garantizar espacios libres de humo y emisiones de vapeo. La vigilancia activa, la información clara y la participación de la familia forman parte de la estrategia para proteger el rendimiento escolar y la salud integral de los adolescentes.