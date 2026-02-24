¿Por qué no siguió bajando el dólar? El BCRP dió análisis del tipo de cambio

El Banco Central de Reserva explica la situación del dólar en el mercado internacional. ¿Cómo se comportó la moneda en febrero? - Crédito AFP

En las últimas sesiones cambiarias del BCRP, el tipo de cambio ha tenido dos bajas esta semana, tras una semana con un nuevo capítulo en la crisis política, con la censura de José Jerí y designación de José María Balcázar en la presidencia como su reemplazo.

Sin embargo, justo la semana pasado el precio del dólar rompió su tendencia a la baja (tal como al final de enero), y se apreció en 0,9% en los mercados internacionales, lo que afectó tipo de cambio en Perú. ¿A qué se debió?

En su último informe el Banco Central de Reserva (BCRP), señala que esta alza se dio “tras la difusión de datos de actividad positivos en Estados Unidos y la difusión de las minutas de la Reserva Federal donde se mostraron diferentes posiciones sobre el manejo futuro de las tasas”.

El precio del dólar se apreció en febrero, pero ya vuelve a bajar. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Dólar se aprecia

Luego de la depreciación del dólar hasta enero de 2026, la semana del miércoles 11 al miércoles 18 de febrero, la divisa norteamericana vio una apreciación, tanto así que se valorizó más frente a otras monedas líderes: “Destaca la apreciación frente al euro (0,8 por ciento) y frente al yen (1,3 por ciento)”, resaltó el BCRP.

En Perú, esto también se vio con las subidas del dólar, justo tras la censura a Jerí y el ascenso de José María Balcázar; sin embargo, esta fue momentánea, dado que no se veía a este último como un ‘peligro’ para el mercado ni para el modelo económico del país (dado el apoyo con el que conto, tanto de izquierda como de derecha, para tomar la presidencia del país).

Ahora, el dólar, al 24 de febrero, se encuentre con un valor de S/3,3580, según la última sesión del BCRP.

El bajo precio del dólar empujo el precio del oro como activo de refugio. - Crédito Andina

El balance en 2025

Asimismo, el BCRP reveló en nuevo informe cómo el valor del dólar y la apreciación del sol cambiaron los indicadores macroeconómicos del país.

Por un lado, los términos de intercambio aumentaron un 25,4 por ciento interanual en el cuarto trimestre de 2025, impulsados por la subida de 24,8 por ciento en los precios de exportación, destacando productos tradicionales mineros como oro, cobre y zinc, cuyas cotizaciones respondieron a una demanda estructural vinculada a la transición energética y a los data centers (asociada con la inversión en Inteligencia Artificial), restricciones de oferta global, riesgos geopolíticos y también a la depreciación del dólar.

Mientras, “los precios promedio de exportación aumentaron en el cuarto trimestre de 2025 debido a lo siguiente:

La consolidación de la demanda estructural de metales básicos, vinculada al mayor requerimiento asociado a los data centers y a la transición energética, lo que impulsó las cotizaciones del cobre y el zinc

La agudización de las restricciones de oferta, destacando en el caso del cobre las múltiples interrupciones en importantes minas, mientras que en el zinc persistieron cuellos de botella en fundiciones y refinerías debido a los altos costos de producción

También la depreciación del dólar durante el trimestre

La demanda por oro, cuya cotización volvió a alcanzar máximos históricos, en un contexto en que la demanda de otros activos considerados seguros, como los bonos de Estados Unidos y de otras economías desarrolladas, se ha visto afectada por los temores sobre la sostenibilidad fiscal o por problemas para aprobar sus presupuestos

Un mercado global de café con inventarios mínimos históricos, producto de menores cosechas en Brasil y Vietnam.