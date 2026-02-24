Perú

¿Por qué no siguió bajando el dólar? El BCRP dió análisis del tipo de cambio

El dólar detuvo su baja en los últimos meses a fines de enero y durante febrero. El Banco Central de Reserva detalló a qué se debió

Guardar
El Banco Central de Reserva
El Banco Central de Reserva explica la situación del dólar en el mercado internacional. ¿Cómo se comportó la moneda en febrero? - Crédito AFP

En las últimas sesiones cambiarias del BCRP, el tipo de cambio ha tenido dos bajas esta semana, tras una semana con un nuevo capítulo en la crisis política, con la censura de José Jerí y designación de José María Balcázar en la presidencia como su reemplazo.

Sin embargo, justo la semana pasado el precio del dólar rompió su tendencia a la baja (tal como al final de enero), y se apreció en 0,9% en los mercados internacionales, lo que afectó tipo de cambio en Perú. ¿A qué se debió?

En su último informe el Banco Central de Reserva (BCRP), señala que esta alza se dio “tras la difusión de datos de actividad positivos en Estados Unidos y la difusión de las minutas de la Reserva Federal donde se mostraron diferentes posiciones sobre el manejo futuro de las tasas”.

El precio del dólar se
El precio del dólar se apreció en febrero, pero ya vuelve a bajar. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Dólar se aprecia

Luego de la depreciación del dólar hasta enero de 2026, la semana del miércoles 11 al miércoles 18 de febrero, la divisa norteamericana vio una apreciación, tanto así que se valorizó más frente a otras monedas líderes: “Destaca la apreciación frente al euro (0,8 por ciento) y frente al yen (1,3 por ciento)”, resaltó el BCRP.

En Perú, esto también se vio con las subidas del dólar, justo tras la censura a Jerí y el ascenso de José María Balcázar; sin embargo, esta fue momentánea, dado que no se veía a este último como un ‘peligro’ para el mercado ni para el modelo económico del país (dado el apoyo con el que conto, tanto de izquierda como de derecha, para tomar la presidencia del país).

Ahora, el dólar, al 24 de febrero, se encuentre con un valor de S/3,3580, según la última sesión del BCRP.

El bajo precio del dólar
El bajo precio del dólar empujo el precio del oro como activo de refugio. - Crédito Andina

El balance en 2025

Asimismo, el BCRP reveló en nuevo informe cómo el valor del dólar y la apreciación del sol cambiaron los indicadores macroeconómicos del país.

Por un lado, los términos de intercambio aumentaron un 25,4 por ciento interanual en el cuarto trimestre de 2025, impulsados por la subida de 24,8 por ciento en los precios de exportación, destacando productos tradicionales mineros como oro, cobre y zinc, cuyas cotizaciones respondieron a una demanda estructural vinculada a la transición energética y a los data centers (asociada con la inversión en Inteligencia Artificial), restricciones de oferta global, riesgos geopolíticos y también a la depreciación del dólar.

Mientras, “los precios promedio de exportación aumentaron en el cuarto trimestre de 2025 debido a lo siguiente:

  • La consolidación de la demanda estructural de metales básicos, vinculada al mayor requerimiento asociado a los data centers y a la transición energética, lo que impulsó las cotizaciones del cobre y el zinc
  • La agudización de las restricciones de oferta, destacando en el caso del cobre las múltiples interrupciones en importantes minas, mientras que en el zinc persistieron cuellos de botella en fundiciones y refinerías debido a los altos costos de producción
  • También la depreciación del dólar durante el trimestre
  • La demanda por oro, cuya cotización volvió a alcanzar máximos históricos, en un contexto en que la demanda de otros activos considerados seguros, como los bonos de Estados Unidos y de otras economías desarrolladas, se ha visto afectada por los temores sobre la sostenibilidad fiscal o por problemas para aprobar sus presupuestos
  • Un mercado global de café con inventarios mínimos históricos, producto de menores cosechas en Brasil y Vietnam.

Temas Relacionados

Dólar en Perúprecio del dólartipo de cambioBCRPperu-economia

Más Noticias

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos pendientes por la fecha 6 - fase 2

El miércoles 25 de febrero, Universitario y Géminis regalaron un partidazo que tuvo un desenlance sorpresivo en el Polideportivo Lucha Fuentes. Atenea y Circolo definieron al ganador en el quinto set

Resultados de la Liga Peruana

Año Escolar 2026: Minedu aclara si colegios públicos y privados pueden impedir el ingreso a clases por no usar uniforme

El Ministerio de Educación precisó las disposiciones sobre el uso del uniforme escolar en los estudiantes. Asimismo, señaló que las instituciones educativas privadas se rigen por una normativa distinta

Año Escolar 2026: Minedu aclara

Detención preliminar contra Adrián Villar por 72 horas luego de atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano

Fiscalía investiga los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga, mientras la familia de la víctima exige justicia luego de nueve días

Detención preliminar contra Adrián Villar

Los contratos de Gobierno a Gobierno y el financiamiento de obras públicas

Tal como se han venido entendiendo hasta ahora, los contratos G2G son un mecanismo para contratar obra pública y no siempre serán la mejor opción, frente a una APP

Los contratos de Gobierno a

Lizeth Marzano: Videos revelan que Marisel Linares, Adrián Villar y su padre pasaron por la escena antes de reunirse en parque

Las cámaras contradicen la versión de desconcierto total y evidencian un desplazamiento directo hacia la escena durante la madrugada

Lizeth Marzano: Videos revelan que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña responde a comunicado

César Acuña responde a comunicado de Renovación Popular y critica a Rafael López Aliaga: “Candidato desequilibrado”

César Acuña niega que haya “presionado” por ministros y muestra llamadas a Hernando de Soto: “Llamé para felicitarlo”

Prensa internacional arremete contra José Balcázar por su postura sobre el matrimonio infantil: “Mientras no haya violencia”

Elecciones 2026: la mayoría de partidos excluye al pueblo afroperuano dentro de sus planes de gobierno

Tomás Gálvez archiva denuncia contra Fernando Rospigliosi por presionar a jueces del caso Cayara

ENTRETENIMIENTO

Lizeth Marzano: Videos revelan que

Lizeth Marzano: Videos revelan que Marisel Linares, Adrián Villar y su padre pasaron por la escena antes de reunirse en parque

Lizeth Marzano: hoy 26 de febrero se realizará la reconstrucción del atropello que causó la muerte de la deportista y convocan plantón

Mesero de restaurante donde estuvo Adrián Villar antes de atropellar a Lizeth Marzano rompe su silencio: ¿Qué dijo?

Alejandro Sanz emocionó al Perú: ondeó la bandera nacional y desató euforia en el Estadio Nacional de Lima

Gian Marco emociona en Colombia con una interpretación a capella que conquista a todos en 'A otro nivel'

DEPORTES

Sporting Cristal comparte “su más

Sporting Cristal comparte “su más enérgico rechazo” a los actos vandálicos que atentaron contra la vida de sus hinchas en el Callao

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Mano Menezes ofrece un análisis del próximo Perú vs Senegal y explica el plan para reforzar a la ‘bicolor’ en el 2026

Géminis derrota a Universitario 3 a 1: resumen del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Universitario sufrió inesperada caída a manos de Géminis; Circolo choca con Atenea por fecha 6