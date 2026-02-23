Julio Velarde sobre los riesgos que podría asumir José María Balcázar: “Que no se interrumpa esta dinámica favorable”

Julio Velarde destaca que el Perú presenta la inflación más baja de los últimos 150 años, fortaleciendo su reputación internacional. Créditos: ANDINA

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), a través de su Sector Minero Energético, organizó en Miraflores la Cumbre Minera Energética de Alto Nivel, un evento que reunió a autoridades estatales, representantes diplomáticos, líderes empresariales y académicos.

La jornada estuvo dedicada a rendir homenaje a Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en reconocimiento a su papel en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la reputación internacional del país. El acto también sirvió como tributo a los pioneros de la minería nacional, según detalló el CIP en un comunicado oficial.

Un reconocimiento en vida en un momento de transición

Durante la ceremonia, el CIP destacó el liderazgo técnico de Julio Velarde y su capacidad para fortalecer la confianza de los mercados internacionales en el Perú.

El CIP subrayó la independencia institucional y la visión de largo plazo que han marcado su gestión al frente del BCR, así como su aporte para crear condiciones favorables a la inversión privada y crecimiento sostenible.

En su intervención, Julio Velarde agradeció el reconocimiento y resaltó los avances en materia inflacionaria, recordando que el país registra la inflación más baja de los últimos 150 años.

El presidente del BCR advierte la importancia de mantener el ciclo económico favorable con el cambio de gobierno en el país. Foto: Presidencia de la República

“Es un momento extraordinario. Estamos entrando para el nuevo gobierno con un viento muy favorable que probablemente podría impulsar el crecimiento por varios años, y eso no puede perderse”, indicó.

Por esta vía, el presidente del BCR remarcó la importancia de la autonomía institucional, consagrada en la Constitución, como garantía para preservar la estabilidad y evitar retrocesos durante el gobierno interino del presidente José María Balcázar.

“No podemos arriesgar, realmente, que estos vientos favorables que están impulsando la economía fuertemente, puedan disiparse. Esa es la tarea del nuevo gobierno que no se interrumpa esta dinámica favorable”, señaló el funcionario.

Indicadores económicos refuerzan el optimismo, pero persiste la cautela

En su alocución, Velarde compartió cifras que reflejan la buena salud de la economía: el empleo privado creció 6,5% en 2025 y la masa salarial aumentó 9%, lo que permitió fortalecer la capacidad de gasto de las familias y el consumo interno.

La cumbre incluyó un homenaje a figuras históricas y contemporáneas de la minería peruana, como Antonio Raimondi, Eduardo de Habich, Elías Malpartida Franco, Mario Brescia Cafferata, Alberto Benavides de la Quintana, entre otros.

El evento contó con la participación del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, y puso en valor el legado de quienes contribuyeron a consolidar la minería como sector estratégico para el desarrollo nacional.

El tipo de cambio sí ha reaccionado a la designación de José María Balcázar, aunque el alza aún es ligera. - Crédito Presidencia

El CIP insta a preservar la institucionalidad técnica

El decano nacional del CIP, Jaime Ruiz Béjar, destacó que el homenaje a Velarde simboliza el respaldo a la estabilidad monetaria como fundamento del progreso. Ruiz Béjar afirmó: “Nuestro país requiere preservar la institucionalidad técnica y promover un entorno de confianza que garantice crecimiento sostenible, inversión responsable y desarrollo descentralizado”.

Julio Velarde fue nominado por el gobierno para reemplazar a Óscar Dancourt como presidente del BCR y elegido por el Congreso el 7 de septiembre de 2006, tras asesorar la campaña de Lourdes Flores Nano.

Posteriormente, el banquero fue ratificado en el cargo tras las elecciones de 2011, 2016 y 2021, sumando en 2026 dos décadas al frente de la institución. Hasta el momento, Velarde no ha garantizado su continuidad en el puesto más allá de este año.