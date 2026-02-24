Kelly Portalatino confirmó que José María Balcázar le ofreció un ministerio: “Yo agradezco esa propuesta”

A un día de conocerse el nuevo gabinete ministerial, la congresista Kelly Portalatino reveló haber rechazado un puesto para enfocarse en su candidatura al Senado. | Exitosa

A solo 24 horas de que se revele la composición definitiva del nuevo gabinete ministerial que liderará el economista Hernando de Soto, los pasillos de Palacio de Gobierno se convirtieron en un hervidero de negociaciones, visitas reservadas y revelaciones políticas. Entre los ingresos y salidas por la puerta de Desamparados, destacó la figura de la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, quien confirmó haber recibido una invitación directa del presidente interino, José María Balcázar, para retornar al Ejecutivo.

En diálogo con la prensa, la parlamentaria, quien ocupó el Ministerio de Salud durante la gestión de Pedro Castillo, agradeció la propuesta, pero anunció que priorizó su candidatura a las Elecciones Generales.

“No hemos aceptado por el simple hecho de que estoy postulando para el Senado Nacional con el número 10 por Perú Libre”, declaró, dejando en claro que sus prioridades actuales se encuentran en el proceso electoral.

Kelly Portalatino fue ministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo. | Andina

La confirmación del ofrecimiento ministerial a Portalatino resulta paradójica, considerando que el gabinete será encabezado por Hernando de Soto, un perfil diametralmente opuesto a la ideología socialista de Perú Libre. La parlamentaria no desaprovechó la oportunidad para marcar distancia con el nuevo jefe del Consejo de Ministros (PCM), cuya juramentación está prevista para este martes 24 de febrero.

“Vamos a esperar que trabaje, ¿no? Porque él representa un sector de la oligarquía y necesitamos que se evidencie con acciones a favor de las grandes mayorías”, sentenció.

Respecto a su reunión con el flamante mandatario, aseguró que también tuvo un componente técnico y humanitario urgente: el desabastecimiento de medicamentos oncológicos. Según explicó, presentó una propuesta de decreto supremo para facilitar la compra internacional de fármacos esenciales.

“He solicitado una propuesta borrador para que inmediatamente el señor presidente pueda emitir un decreto supremo para la exoneración, por excepción, en la compra de medicamentos oncológicos internacionales”, detalló. Esta gestión ocurre en un momento crítico, donde pacientes de diversas zonas del país reportan la falta de insumos básicos para sus tratamientos.

¿Quiénes se quedan en el gabinete?

La jornada en la Casa de Pizarro también estuvo marcada por la presencia de figuras clave del equipo ministerial de José Jerí. El canciller Hugo de Zela mantuvo una reunión de treinta minutos con el mandatario, retirándose raudamente sin brindar declaraciones. Por otro lado, la ministra de Economía, Denisse Miralles, fue vista nuevamente en la sede del Ejecutivo, reforzando los rumores sobre su posible ratificación en el cargo bajo el mando de De Soto.

Además de los funcionarios actuales, el desfile de visitantes incluyó nombres vinculados estrechamente al sector más radical de la izquierda:

El congresista Alfredo Pariona .

Roger Nájar , excongresista y figura clave del plan de gobierno original de Perú Libre.

Raúl Noblecilla , exabogado de Betssy Chávez y candidato a la vicepresidencia de la República y al Senado por Podemos Perú.

Exlegislador Walter Benavides

La conformación del equipo ministerial de Balcázar y De Soto se presenta como un rompecabezas de difícil resolución. Por un lado, el presidente buscaría mantener la cuota de poder de sectores de izquierda que lo sostienen en el Congreso —como lo demuestra el ofrecimiento a Portalatino—, mientras que, por otro, la designación de Hernando de Soto busca calmar los mercados y asegurar una transición técnica hasta julio de 2026.

Mañana, martes 24 de febrero, el país conocerá finalmente quiénes acompañarán a De Soto en este “gabinete de ancha base” o si, por el contrario, las negativas de figuras como Portalatino obligarán al Ejecutivo a refugiarse en un perfil puramente técnico y alejado de las bancadas parlamentarias.