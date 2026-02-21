MEF definiría hoy si es viable la devolución de dinero de la ONP a aportantes

Luego de que la congresista Ariana Orué coordinará con el MEF, dio a conocer que la mesa de trabajo se realizará este martes. - Crédito Presidencia

Los olvidados proyectos de retiro ONP, que no tuvieron tanta acogida como los del retiro AFP, podría volver al centro del debate. La presión porque la medida se evalúe crece poco antes de las elecciones de abril.

Como ya había señalado conocedores del tema, como Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, esto no es viable, dado que es un sinsentido devolver aportes que la Oficina de Normalización Previsional no se queda sino que los reparte a los jubilados actuales (la ONP es un sistema de reparto, no guarda dinero).

Sin embargo, por gestión de la congresista de Podemos Perú Ariana Orué con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, se ha logrado que el MEF de lugar a un mesa de trabajo para evaluar si sería viable aprobar esta medida: es decir, permitir que cada aportante de la ONP reciba hasta 4 UIT (S/22.000) en base a lo aportado. La reunión tomaría lugar este martes 24 de febrero, según reveló la congresista.

La congresista se reunió con la ministra de Economía, cuyo puesto aún está en vilo tras la salida de Jerí de la presidencia. - Crédito Captura de Facebook

Mesa de trabajo del retiro ONP

“Logramos que se forme un grupo técnico de trabajo del MEF para encontrar una solución viable, legal y constitucional al retiro parcial y excepcional de los aportes de la ONP en casos especiales vía Bonos de Reconocimiento”, detalla la congresista Ariana Orué en su cuenta de Facebook.

Asímismo, considera que e”ste paso es fundamental para que la propuesta sea analizada con sustento técnico y resupuestal, pensando siempre en la situación de miles de peruanos que esperan una respuesta justa sobre sus aportes“.

Si bien la congresista ha logrado impulsar esta mesa de trabajo del Ejecutivo, y seguirá realizando “todas las gestiones necesarias hasta que los aportantes sean escuchados y atendidos con responsabilidad”, como se sabe, la ONP no guarda fondos de los aportes per se.

Congresista confirmó que el MEF analizaría la propuesta del retiro ONP en mesa de trabajo. - Crédito Andina

La jugada de Bellido

Posteriormente a esto, y con la entrada de su excompañero de bancada como presidente, Guido Bellido ha pedido al presidente José María Balcázar que evalúe también con el MEF el retiro ONP de hasta 4 UIT (S/22.000).

Sin embargo, Bellido reconoce que hay posibilidad de que se pueda afectar la sostenibilidad fiscal del Estado con una medida así (que se aplicaría para dar dinero en base a los aportes a la ONP y no significaría un retiro perse). Para eso, sugiere que el dinero necesario para validar la medida venga del mismo Congreso de la República.

Así, “a fin de garantizar la sostenibilidad de la medida y evitar que se desestime por razones estrictamente fiscales”, Bellido plantea que la eventual demanda presupuestal derivada de implementar el retiro ONP sea atendida “con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República”.

La jugada de Bellido. Para evitar que haya preocupación por la sostenibilidad fiscal del Estado, pide el dinero del Congreso vaya a financiar el retiro ONP. - Crédito Congreso

Como dato extra, debe considerar que el mismo presidente del Perú, cuando realizaba funciones de congresistas, colocó su firma en un proyecto de retiro de ONP de hasta 4 UIT de su bancada. La propuesta fue de Américo Gonza Castillo de Perú Libre y tal cual busca que los aportantes a la Oficina de Nacional de Pensiones puedan retirar “hasta 4 UIT de sus aportes, en máximo cuatro armadas”.