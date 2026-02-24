Perú

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

La escena, que mostró las heridas del participante, se volvió viral y generó todo tipo de reacciones entre el público y los concursantes.

El participante enseñó las consecuencias de afeitarse con navaja, desatando risas, sorpresa y consejos de sus compañeras en el reality. Tiktok/ El Inetrnado.

Fabio Agostini, conocido por su carácter espontáneo en los reality shows, volvió a captar la atención en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo tras un episodio que generó impacto y risas entre sus compañeras. El participante sorprendió al grupo al mostrar su trasero en tres ocasiones, con el objetivo de evidenciar las consecuencias de un mal afeitado con navaja. El momento no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde sus seguidores celebraron la naturalidad y la personalidad del español.

Agostini decidió compartir con sus compañeras el resultado de un accidente doméstico sufrido durante su rutina de higiene personal. Mostró la herida provocada por la navaja, sin manifestar incomodidad al exponer la zona afectada. La escena se desarrolló en el contexto de la convivencia del reality, donde la espontaneidad suele dar lugar a situaciones inesperadas.

Las participantes femeninas del programa reaccionaron con sorpresa y rubor ante la actitud de Fabio Agostini, aunque procuraron mantener la compostura y tomaron el hecho con naturalidad. Durante el intercambio, algunas de ellas le recomendaron abandonar la navaja y optar por métodos alternativos. “Lo que deberías hacer es depilarte con cera”, sugirió una de las presentes.

Fabio Agostini no dudó en
Fabio Agostini no dudó en mostrar su trasero a sus compañeras de La Casa de los Famosos. Telemundo/ Twitter

Fans celebran ocurrencia de Fabio Agostini

El video del incidente circuló rápidamente en plataformas como Instagram y TikTok, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. El público, familiarizado con las ocurrencias del participante, celebró la forma en que Agostini manejó la situación. “Así es él”, escribió un usuario en redes sociales, mientras otro destacó: “Fabio siendo Fabio”. Incluso, protestaron de que el video tenga un mosaico, evitando que se vea a detalle. “No a la censura”, bromeó una seguidora en la red social.

No es la primera vez que el exconcursante de otros formatos televisivos genera impacto con su comportamiento extrovertido. En esta ocasión, la reacción de sus compañeras y la viralización del hecho reforzaron su imagen de figura impredecible dentro de la competencia. ‘La Casa de los Famosos’, programa de convivencia y pruebas constantes, ha servido de plataforma para que personalidades como Agostini muestren distintas facetas, desde la competitividad hasta el humor.

Fabio Agostini no dudó en
Fabio Agostini no dudó en mostrar su trasero a sus compañeras de La Casa de los Famosos. Telemundo/ Twitter

El propio Fabio Agostini no mostró reparos en comentar el incidente ante las cámaras del reality. “Por afeitarme con la cuchilla, fatal. Mira. No lo hago más”, expresó el participante delante de sus compañeras.

La dinámica de ‘La Casa de los Famosos’ facilita la aparición de episodios espontáneos y situaciones que generan conversación dentro y fuera de la pantalla. La actitud de Fabio Agostini, al exponer sin filtros un problema cotidiano, fue interpretada como una muestra más de su autenticidad y capacidad para conectar con el público.

La trayectoria de Fabio Agostini se ha consolidado como una de las más internacionales dentro del mundo de los realities. El español alcanzó gran popularidad tras su paso por Combate, en Perú, donde destacó por su carisma y espíritu competitivo. Posteriormente, amplió su carrera en Calle 7 y dio el salto a Chile, participando en producciones de alto impacto como Tierra Brava, donde se coronó campeón tras imponerse en la final a Luis Mateucci.

Su recorrido continuó en Ganar o Servir y Palabra de Honor, espacios que reforzaron su perfil como uno de los competidores más experimentados y versátiles del género. Su capacidad para adaptarse a distintos formatos y países lo ha mantenido vigente en la televisión latinoamericana.

Ahora, su ingreso a La Casa de los Famosos marca un nuevo desafío. El programa, uno de los más vistos de Telemundo, le abre las puertas al mercado hispano en Estados Unidos, donde buscará conquistar a una audiencia que sigue cada episodio y debate intensamente en redes sociales.

Fabio Agostini es el nuevo
Fabio Agostini es el nuevo integrante del reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

