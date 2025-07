La vez que Fabio Agostini expuso el trío de su hermano Bruno con Melissa Paredes y Andrea San Martín: video reaparece en redes

Retiro AFP: Comisión de Economía sigue esperando a que MEF publique el nuevo reglamento de pensiones El plazo que tenía el MEF vencería en estos días, pero aún no publica el reglamento final de la reforma del sistema peruano de pensiones. Sin este, la Comisión se rehusa a avanzar con el retiro AFP

Perú no participará en la Copa Panamericana de Vóley 2025: el polémico motivo de su ausencia en certamen continental Antonio Rizola y compañía no podrán afrontar este segundo torneo en el año, en el cual iban a competir deportistas que no asistieron a la Copa América