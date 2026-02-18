Perú

Así fue el ingreso de Fabio Agostini al reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

El modelo español ingresó a ‘La Casa de los Famosos’ junto a Zoe Bayona y promete llegar hasta la final del reality de Telemundo.

Guardar
Fabio Agostini es el nuevo integrante de la sexta tempora del reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo. IG.

La sexta temporada de 'La Casa de los Famosos’ de Telemundo ha comenzado con gran expectativa, y uno de los ingresos más comentados es el del español Fabio Agostini, modelo, coach fitness y figura de realities en Latinoamérica.

Su aparición el 17 de febrero, acompañado de la creadora de contenido Zoe Bayona, marcó el inicio de una nueva aventura televisiva para el carismático “chico reality”, que promete dar pelea hasta la gran final.

Fabio Agostini y Zoe Bayona: los españoles que llegan juntos a la casa

La noche de estreno, Fabio hizo su ingreso al reality junto a Zoe Bayona, también española y creadora de contenido digital. Ambos, vestidos con looks llamativos y actitud segura, fueron recibidos por la audiencia como los nuevos “pesos pesados” del formato.

“Nuestra casita hasta junio”, dijo Fabio en su primera aparición, dejando claro que su objetivo es llegar hasta la última instancia del juego.

El ingreso fue celebrado tanto por el público latino como por los seguidores que Fabio ha cosechado en Perú, Chile y Ecuador, países donde ha dejado huella gracias a su carácter frontal y su experiencia en realities de competencia.

Fabio Agostini es el nuevo
Fabio Agostini es el nuevo integrante del reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

¿Quién es Fabio Agostini?

Antes de brillar en la televisión, Fabio Agostini soñaba con ser futbolista profesional. Nacido en Las Palmas, Gran Canaria, llegó a jugar en equipos del Real Madrid hasta que una lesión a los 19 años truncó su carrera deportiva.

El revés lo llevó a explorar nuevos horizontes en Londres, donde trabajó como lavaplatos y en un bar, antes de regresar a España y reinventarse en Barcelona, donde se dedicó al retail.

La oportunidad televisiva llegó gracias a su hermano, Bruno Agostini, quien lo conectó con Calle 7 en Ecuador, marcando el inicio de los “Hermanos Agostini” en la pantalla.

Fabio luego saltó a la fama en Perú con Combate, participando en las temporadas 5, 7 y 11, y consolidándose como uno de los rostros más queridos del entretenimiento de competencia.

El modelo español cuenta con
El modelo español cuenta con una amplia trayectoria en realities de Perú, Ecuador y Chile, donde incluso ha resultado ganador.

Un recorrido internacional: de Perú a Chile, Ecuador y la conquista de Telemundo

La carrera de Fabio Agostini no se ha limitado a un solo país. Tras su popularidad en “Combate” (Perú), el español participó en Calle 7 (Ecuador) y luego en realities chilenos como Tierra Brava, donde logró la victoria en la final frente a Luis Mateucci.

Su paso por “Ganar o Servir” y su participación en “Palabra de Honor” lo posicionan como uno de los competidores más experimentados y versátiles del género.

Su presencia en ‘La Casa de los Famosos Telemundo’ representa un nuevo desafío y la oportunidad de conquistar a la audiencia hispana de Estados Unidos, donde el reality es uno de los más vistos de Telemundo y genera conversación diaria en redes sociales.

Fabio Agostini se lleva el
Fabio Agostini se lleva el título y millonario premio económico en 'Tierra Brava'. | Instagram

Lista de los famosos confirmados en La Casa de los Famosos 6

La sexta temporada del reality cuenta con un elenco diverso y mediático. Entre los confirmados destacan:

  • Lupita Jones (Miss Universo 1991)
  • Kunno (influencer mexicano)
  • Jailyne Ojeda (influencer mexicoestadounidense)
  • Laura Zapata (actriz mexicana)
  • Caeli (youtuber mexicana)
  • Kenny Rodríguez (dominicano-estadounidense de Love Island USA)
  • Josh Martínez
  • Laura González
  • Fabio Agostini, modelo fitness
  • Zoe Bayona, creadora de contenido
  • Stefano Piccioni
  • Julia Argüelles, actriz mexicana
  • Celinee Santos, actriz y modelo dominicana
  • Yoridan Martínez, campeón de Exatlón
  • Vanessa Arias, actriz mexicana
  • Kenzo Nudo
  • Curvy Zelma
  • Eduardo Antonio “El Divo”
  • Horacio Pancheri, actor
  • Oriana Marzoli, personalidad de televisión nacida en Caracas y criada en España
  • Sergio Mayer, actor y exdiputado mexicano.

El programa sigue el formato de aislamiento total, nominaciones semanales, pruebas de liderazgo y voto del público, que determinará al ganador de un jugoso premio en efectivo.

Un favorito en la competencia y en las redes

El ingreso de Fabio Agostini a ‘La Casa de los Famosos’ ha sido celebrado por seguidores de varias nacionalidades y ha generado expectativa sobre su desempeño en el reality de Telemundo.

Con un historial de triunfos y polémicas, el español se perfila como uno de los favoritos para llegar lejos en la competencia y convertirse, una vez más, en el protagonista de la conversación digital.

Algunos de sus exomcpañeros de lso reality lo han felicitado tales como Ignacio, Baladán, Austin Palao, Eyal Berkover, Renato Rossini, entre otros.

Fabio
Fabio

Temas Relacionados

Fabio AgostiniLa Casa de los Famososperu-entretenimientoTelemundo

Más Noticias

Kábala del 17 de febrero: ganadores del último sorteo

La Kábala realiza tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del 17 de febrero:

Resultados del Gana Diario: números ganadores del 17 de febrero

Como cada martes, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4495

Resultados del Gana Diario: números

Peluchín cuestiona dosaje etílico de Laura Spoya: especialista calcula que habría tenido 0.65 g/l al momento del accidente

Un perito en ciencia criminalística aseguró que, según parámetros técnicos, la modelo podría haber estado en estado de ebriedad al momento del impacto

Peluchín cuestiona dosaje etílico de

Censura de José Jerí EN VIVO: Congreso se prepara para elegir este miércoles 18 a un nuevo presidente

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento peruano aprobó la censura del mandatario a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Los congresistas fueron citados a un nuevo pleno para elegir al sucesor de Jerí entre cuatro candidatos

Censura de José Jerí EN

Dos policías permanecen internados en hospital de Ventanilla tras violento ataque a balazos de sicarios durante su día de descanso

Dos sujetos armados sorprendieron a los policías en Villamoto, Ventanilla, y les dispararon mientras estaban fuera de servicio. Tras el violento ataque, la PNP capturó a uno de los presuntos responsables

Dos policías permanecen internados en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura de José Jerí EN

Censura de José Jerí EN VIVO: Congreso se prepara para elegir este miércoles 18 a un nuevo presidente

Nuevo presidente del Perú: cómo será su elección, nombramiento y juramento al cargo tras caída de José Jerí

José Jerí admite que pagó de su dinero servicios de una joven en el Congreso, pero no recuerda el monto ni detalles del acuerdo

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

Fiscalía puede allanar y pedir impedimento de salida del país contra José Jerí tras ser destituido, señala Tomás Gálvez

ENTRETENIMIENTO

Peluchín cuestiona dosaje etílico de

Peluchín cuestiona dosaje etílico de Laura Spoya: especialista calcula que habría tenido 0.65 g/l al momento del accidente

Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre: fecha, lugar y precios de entradas

Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: “preocúpate en el fracaso de tu rating”

La Tigresa del Oriente se proclama como “la primera therian” de la historia del Perú: “lo reconozco”

Andrea Llosa enfrenta a Magaly Medina y expone las cifras de su rating: “Ella no es ambiciosa, es una suerte de Gollum”

DEPORTES

Facundo Morando demuestra optimismo de

Facundo Morando demuestra optimismo de cara al debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes 2026: “El equipo está preparado”

Expulsión rigurosa de Luis Iberico tras imprudente infracción en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Río Open 2026

Gol de Martín Távara para empate salvador en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026