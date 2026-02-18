Así fue el ingreso de Fabio Agostini al reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Fabio Agostini es el nuevo integrante de la sexta tempora del reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo. IG.

La sexta temporada de 'La Casa de los Famosos’ de Telemundo ha comenzado con gran expectativa, y uno de los ingresos más comentados es el del español Fabio Agostini, modelo, coach fitness y figura de realities en Latinoamérica.

Su aparición el 17 de febrero, acompañado de la creadora de contenido Zoe Bayona, marcó el inicio de una nueva aventura televisiva para el carismático “chico reality”, que promete dar pelea hasta la gran final.

Fabio Agostini y Zoe Bayona: los españoles que llegan juntos a la casa

La noche de estreno, Fabio hizo su ingreso al reality junto a Zoe Bayona, también española y creadora de contenido digital. Ambos, vestidos con looks llamativos y actitud segura, fueron recibidos por la audiencia como los nuevos “pesos pesados” del formato.

“Nuestra casita hasta junio”, dijo Fabio en su primera aparición, dejando claro que su objetivo es llegar hasta la última instancia del juego.

El ingreso fue celebrado tanto por el público latino como por los seguidores que Fabio ha cosechado en Perú, Chile y Ecuador, países donde ha dejado huella gracias a su carácter frontal y su experiencia en realities de competencia.

¿Quién es Fabio Agostini?

Antes de brillar en la televisión, Fabio Agostini soñaba con ser futbolista profesional. Nacido en Las Palmas, Gran Canaria, llegó a jugar en equipos del Real Madrid hasta que una lesión a los 19 años truncó su carrera deportiva.

El revés lo llevó a explorar nuevos horizontes en Londres, donde trabajó como lavaplatos y en un bar, antes de regresar a España y reinventarse en Barcelona, donde se dedicó al retail.

La oportunidad televisiva llegó gracias a su hermano, Bruno Agostini, quien lo conectó con Calle 7 en Ecuador, marcando el inicio de los “Hermanos Agostini” en la pantalla.

Fabio luego saltó a la fama en Perú con Combate, participando en las temporadas 5, 7 y 11, y consolidándose como uno de los rostros más queridos del entretenimiento de competencia.

El modelo español cuenta con una amplia trayectoria en realities de Perú, Ecuador y Chile, donde incluso ha resultado ganador.

Un recorrido internacional: de Perú a Chile, Ecuador y la conquista de Telemundo

La carrera de Fabio Agostini no se ha limitado a un solo país. Tras su popularidad en “Combate” (Perú), el español participó en Calle 7 (Ecuador) y luego en realities chilenos como Tierra Brava, donde logró la victoria en la final frente a Luis Mateucci.

Su paso por “Ganar o Servir” y su participación en “Palabra de Honor” lo posicionan como uno de los competidores más experimentados y versátiles del género.

Su presencia en ‘La Casa de los Famosos Telemundo’ representa un nuevo desafío y la oportunidad de conquistar a la audiencia hispana de Estados Unidos, donde el reality es uno de los más vistos de Telemundo y genera conversación diaria en redes sociales.

Lista de los famosos confirmados en La Casa de los Famosos 6

La sexta temporada del reality cuenta con un elenco diverso y mediático. Entre los confirmados destacan:

Lupita Jones (Miss Universo 1991)

Kunno (influencer mexicano)

Jailyne Ojeda (influencer mexicoestadounidense)

Laura Zapata (actriz mexicana)

Caeli (youtuber mexicana)

Kenny Rodríguez (dominicano-estadounidense de Love Island USA)

Josh Martínez

Laura González

Fabio Agostini, modelo fitness

Zoe Bayona, creadora de contenido

Stefano Piccioni

Julia Argüelles , actriz mexicana

Celinee Santos, actriz y modelo dominicana

Yoridan Martínez , campeón de Exatlón

Vanessa Arias, actriz mexicana

Kenzo Nudo

Curvy Zelma

Eduardo Antonio “El Divo”

Horacio Pancheri , actor

Oriana Marzoli, personalidad de televisión nacida en Caracas y criada en España

Sergio Mayer, actor y exdiputado mexicano.

El programa sigue el formato de aislamiento total, nominaciones semanales, pruebas de liderazgo y voto del público, que determinará al ganador de un jugoso premio en efectivo.

Un favorito en la competencia y en las redes

El ingreso de Fabio Agostini a ‘La Casa de los Famosos’ ha sido celebrado por seguidores de varias nacionalidades y ha generado expectativa sobre su desempeño en el reality de Telemundo.

Con un historial de triunfos y polémicas, el español se perfila como uno de los favoritos para llegar lejos en la competencia y convertirse, una vez más, en el protagonista de la conversación digital.

Algunos de sus exomcpañeros de lso reality lo han felicitado tales como Ignacio, Baladán, Austin Palao, Eyal Berkover, Renato Rossini, entre otros.

