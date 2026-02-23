Julián Zucchi asegura que tiene una buena relación con Yiddá Eslava: “Todo lo que sucedió fue un aprendizaje”

Julián Zucchi y Yidda Eslava sonríen juntos, demostrando la buena relación que mantienen y cómo ven su pasado como un aprendizaje valioso.

Julián Zucchi confirmó que mantiene una relación estable y cordial con Yiddá Eslava, madre de sus hijos, tras superar conflictos públicos y legales que marcaron su separación. El actor argentino afirmó que ambos han logrado establecer una dinámica saludable, donde el bienestar de los niños ocupa el centro de sus prioridades.

Durante una entrevista reciente, Zucchi explicó que la etapa de confrontación ha quedado atrás y que, tras un proceso de reflexión, ambos aprendieron a manejar sus diferencias.

“Por suerte ahora nos estamos llevando bien, todo lo que sucedió fue un aprendizaje. Todas las cosas buenas y malas que nos toca vivir nos ayudan a crecer y madurar. Por mi parte, he perdonado todo, cuando uno más rápido perdona y sana, es más saludable para todos”, expresó.

El artista argentino remarcó que la decisión de dejar atrás los conflictos obedece al compromiso que ambos tienen con la estabilidad emocional de sus hijos.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava.

“Cuando se tiene hijos no es fácil el tema de las separaciones, pero por suerte después de la tormenta ha llegado la calma. Todo es por el bienestar de nuestros hijos”, indicó, dejando en claro que el objetivo principal es evitar que los menores resulten afectados por las diferencias de sus padres.

Yiddá Eslava, reconocida actriz y figura mediática en Perú, también ha dado muestras de apertura en su trato con Zucchi, tras meses de tensiones mediáticas y procesos legales. El argentino reconoció que la resolución de los asuntos materiales y legales, como las propiedades que compartían, ha sido clave para alcanzar el actual escenario.

“Eso se ha solucionado hace un tiempo, quedan algunos temas, pero los verán las autoridades”, aclaró, señalando que los temas pendientes serán tratados en las instancias correspondientes.

En paralelo al proceso de reconciliación familiar, Zucchi abordó aspectos de su vida sentimental fuera de su vínculo con Eslava. Al referirse a su expareja Priscilla Mateo, el actor optó por palabras de reconocimiento y respeto.

Julián Zucchi y Priscila Mateo se reencuentran en ‘Estás en todas’ y confiesan. IG

“Fue una relación bonita, es una persona hermosa, una gran mujer. Estoy feliz por todos sus logros. No puedo decir que somos amigos, pero la quiero mucho”, sostuvo, evidenciando una postura de cordialidad y gratitud hacia Mateo.

Juzgado archivó pedido de medidas de protección de Yiddá Eslava contra Julián Zucchi

La situación familiar de Julián Zucchi y Yiddá Eslava registró un giro cuando el Poder Judicial de Perú decidió archivar el pedido de medidas de protección solicitado por la actriz contra el actor argentino. Según se conoció el Décimo Juzgado de Familia de Lima Sur analizó los hechos y concluyó que no existían elementos suficientes para mantener la orden de alejamiento, lo que permitió que el exmatrimonio retomara la comunicación directa para coordinar temas relacionados a sus hijos.

La resolución judicial determinó el archivo definitivo del caso Eslava-Zucchi por falta de riesgo real y pruebas contundentes.

La decisión del tribunal se sustentó en la evaluación de los riesgos y circunstancias presentadas en el expediente. El juzgado resolvió que no se configuraba una situación de peligro grave para la integridad de Eslava, por lo que dejó sin efecto las restricciones que impedían a Zucchi acercarse o comunicarse con ella. Este fallo judicial representó un avance significativo en la normalización de la relación entre ambos.

El proceso judicial fue seguido de cerca por los medios en Perú y Argentina, dada la exposición pública de los protagonistas. La resolución permitió que ambas partes pudieran enfocar sus esfuerzos en la crianza y el bienestar de los menores. Personas cercanas a la familia señalaron que la decisión judicial facilitó que padres e hijos recuperaran la convivencia pacífica.