Jorge Montoya advierte a José María Balcázar: “Podríamos hacer otra moción de censura si es necesario”

Vocero de Honor y Democracia denunció presunto uso de prefectos para manipular elecciones a favor de la izquierda. De confirmar sus sospechas, no descartó el impulso de un nuevo cambio presidencial

Vocero de Honor y Democracia
Vocero de Honor y Democracia advirtió al flamante mandatario. | Fotocomposición: Infobae Perú

La confrontación política en el país se intensifica a pocos meses de las próximas elecciones generales y a menos de una semana de designarse al nuevo presidente del Perú. El vocero del partido Honor y Democracia, Jorge Montoya, lanzó una advertencia directa a José María Balcázar, señalando que el Congreso no dudará en impulsar su cambio si detecta maniobras que busquen manipular el proceso electoral.

En diálogo con la prensa, denunció que el gobierno estaría preparando cambios en la estructura de prefectos a nivel nacional, con el presunto objetivo de favorecer a partidos de tendencia radical en la contienda electoral. “Están llamando a los prefectos, por ejemplo, van a hacer cambio de prefectos para asegurarse personeros en las elecciones y eso sería manipulación directa”, afirmó.

Advirtió que, de confirmarse esta maniobra, estaría en riesgo la transparencia del proceso democrático e invocó a la ciudadanía y autoridades a estar vigilantes “para que una situación de ese tipo no ocurra porque podría entorpecer la correcta marcha del proceso electoral”. Subrayó que el Parlamento dispone de herramientas para frenar cualquier intento de injerencia política y no descartó el impulso de una nueva moción de censura.

“Tenemos armas que nos da la democracia. Podríamos hacer otra moción de censura o de vacancia si es necesario para proteger la democracia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados”, puntualizó.

El nuevo mandatario interino de
El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ STR

El almirante en retiro y figura emblemática de la oposición, volvió a insistir en la necesidad de mantener la vigilancia frente a lo que calificó como la “ideología comunista” que, en su opinión, ingresó al Gobierno con Pedro Castillo y persiste con José María Balcázar. “Nos hemos pasado todo este gobierno en la lucha contra la extrema izquierda y el comunismo, para hablar más claramente. Logramos sacar a uno y ahora tenemos a otro y tenemos que continuar con la misma labor que hemos hecho antes, serios y rígidos en nuestras ideas, no entrar en negociaciones porque no vamos a conseguir nada”, remarcó.

Enfatizó que el sistema democrático no puede dar concesiones al comunismo y consideró que el país afronta un “quiste comunista” que debe ser controlado. “Somos anticomunistas, por lo tanto, estamos viviendo en un país demócrata que tiene un quiste comunista en este momento que tenemos que controlarlo”, sentenció.

Avances en el gabinete ministerial de José María Balcázar: De Soto asume la presidencia del Consejo de Ministros

En medio de la tensión política, el Ejecutivo anunció la designación del economista y político Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, en el marco de la gestión transitoria que dirige José María Balcázar. Asimismo, confirmaron que la juramentación oficial del nuevo gabinete está prevista para este martes 24 de febrero.

El nombramiento del economista, respaldado por un comunicado oficial, llega tras una reunión de trabajo entre ambos líderes, en la que se definieron las primeras acciones del Ejecutivo dentro del marco constitucional y de las facultades delegadas por el Congreso a la gestión de transición.

Comunicado de Presidencia
Comunicado de Presidencia

De acuerdo al comunicado oficial, el Gabinete De Soto tendrá entre sus prioridades la implementación de medidas orientadas a la estabilidad económica, la protección de los derechos fundamentales y la promoción de la equidad social. Además, se anticipa una agenda internacional con énfasis simbólico, que incluye una eventual visita a líderes indígenas de Estados Unidos y Canadá, buscando fortalecer el diálogo intercultural y la “unión del cóndor y el águila” entre los pueblos originarios de América del Sur y América del Norte.

