Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

El panorama electoral para el candidato presidencial Carlos Espá ha comenzado a complicarse en el sur del país tras la incorporación de Jorge Montoya en la lista del Senado para las Elecciones 2026. Lo que se proyectaba como una alianza estratégica para captar el voto conservador y de “orden” a través del partido Sí Creo, ha terminado provocando un efecto bumerán en Tacna. En esta región, ciudadanos organizados han iniciado una campaña de eliminación de la propaganda política de la agrupación.
Según reportaron diversos medios locales, grupos de manifestantes recorrieron este jueves diversos sectores de la ciudad heroica provistos de brochas, pintura blanca y baldes. El objetivo fue cubrir los muros que promocionaban el logo del partido y el nombre de Espá.
Bajo la consigna: “No más a los terruqueadores”, los ciudadanos borraron las pintas en un acto de protesta directa contra la presencia del almirante en retiro en la plancha legislativa. Los actos, registrados en video, muestran una población que asegura que Montoya y Carlos Espá “ya no los representa” y aseguran que ambos “han traicionado al pueblo”.
El “factor Montoya” que genera rechazo en el sur del país
El rechazo en Tacna no es un evento aislado ni casual. El descontento radica principalmente en el historial de declaraciones del legislador de la bancada de Honor y Democracia, a quien la población del sur identifica como uno de los principales promotores del calificativo de “terrorista” o “terruco” contra quienes ejercen su derecho a la protesta social. Como se recuerda, Montoya vinculó las movilizaciones en el sur del país con el terrorismo, declaraciones que fueron catalogadas en su momento como racistas y discriminatorias hacia las poblaciones andinas.
A esto se suma el cuestionamiento por su apoyo a la ley que le otorga la doble remuneración, pensión militar y sueldo congresal, y su historial político vinculado a la firma del Acta de Sujeción de 1999, documento que evidenció el respaldo de la cúpula militar al régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
Para los manifestantes tacneños, estos antecedentes invalidan la propuesta de “orden y seguridad” que Montoya pretende encabezar. Este rechazo simbólico representa un duro golpe para la estrategia de Carlos Espá, quien busca posicionarse en una zona del Perú históricamente crítica con las figuras del bloque conservador del actual Parlamento.
El anuncio oficial de su candidatura
Pese a la resistencia en provincias, Jorge Montoya ha oficializado su camino electoral. A través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), el legislador confirmó que ocupará el número 5 en la lista al Senado Nacional por Sí Creo. En su mensaje, Montoya apeló a un discurso de mano dura. “Asumo este reto con la firmeza que exige el momento del país. El Perú necesita orden, seguridad y decisiones sin ambigüedades. Este camino lo recorremos junto a Carlos Espá para recuperar autoridad e institucionalidad”, manifestó.
Sin embargo, esta alianza no fue fortuita. Según reveló el portal Epicentro en septiembre de este año, Carlos Espá ya venía gestando este acercamiento. El candidato presidencial se reunió meses atrás con Montoya y el parlamentario Javier Padilla, ambos integrantes de la bancada de Honor y Democracia y exmiembros de Renovación Popular. Estos encuentros previos sugieren que la estructura del partido Sí Creo ha decidido apostar por figuras de la derecha radical, una decisión que, si bien puede consolidar un núcleo de votos en la capital, parece estar dinamitando las posibilidades de Espá en el sur del país.
El candidato presidencia se pronunció el día de ayer tras las difusión de los videos, y pidió “que confíen” en partido. Sin embargo, los colectivos ciudadanos han advertido que la “limpieza” de muros continuará en toda la región.