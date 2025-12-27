Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

Carlos Espá pierde adeptos en el sur del país. Ciudadanos en Tacna borran muros con pintas del partido por la inclusión de Jorge Montoya. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

El panorama electoral para el candidato presidencial Carlos Espá ha comenzado a complicarse en el sur del país tras la incorporación de Jorge Montoya en la lista del Senado para las Elecciones 2026. Lo que se proyectaba como una alianza estratégica para captar el voto conservador y de “orden” a través del partido Sí Creo, ha terminado provocando un efecto bumerán en Tacna. En esta región, ciudadanos organizados han iniciado una campaña de eliminación de la propaganda política de la agrupación.

Según reportaron diversos medios locales, grupos de manifestantes recorrieron este jueves diversos sectores de la ciudad heroica provistos de brochas, pintura blanca y baldes. El objetivo fue cubrir los muros que promocionaban el logo del partido y el nombre de Espá.

Bajo la consigna: “No más a los terruqueadores”, los ciudadanos borraron las pintas en un acto de protesta directa contra la presencia del almirante en retiro en la plancha legislativa. Los actos, registrados en video, muestran una población que asegura que Montoya y Carlos Espá “ya no los representa” y aseguran que ambos “han traicionado al pueblo”.

Momento en que un exsimpatizante del partido político Sí Creo en Tacna borra un mural de campaña tras la incorporación de Jorge Montoya a la lista para el Senado. | Video: La Voz del Peruano sin Corrupción/Facebook

El “factor Montoya” que genera rechazo en el sur del país

El rechazo en Tacna no es un evento aislado ni casual. El descontento radica principalmente en el historial de declaraciones del legislador de la bancada de Honor y Democracia, a quien la población del sur identifica como uno de los principales promotores del calificativo de “terrorista” o “terruco” contra quienes ejercen su derecho a la protesta social. Como se recuerda, Montoya vinculó las movilizaciones en el sur del país con el terrorismo, declaraciones que fueron catalogadas en su momento como racistas y discriminatorias hacia las poblaciones andinas.

A esto se suma el cuestionamiento por su apoyo a la ley que le otorga la doble remuneración, pensión militar y sueldo congresal, y su historial político vinculado a la firma del Acta de Sujeción de 1999, documento que evidenció el respaldo de la cúpula militar al régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Para los manifestantes tacneños, estos antecedentes invalidan la propuesta de “orden y seguridad” que Montoya pretende encabezar. Este rechazo simbólico representa un duro golpe para la estrategia de Carlos Espá, quien busca posicionarse en una zona del Perú históricamente crítica con las figuras del bloque conservador del actual Parlamento.

Ciudadanos en Tacna expresan públicamente su renuncia al partido político 'Sí Creo', acusando a Carlos Espá y Jorge Montoya de traición. Se quitan y arrojan polos del partido. | Video: Facebook

El anuncio oficial de su candidatura

Pese a la resistencia en provincias, Jorge Montoya ha oficializado su camino electoral. A través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), el legislador confirmó que ocupará el número 5 en la lista al Senado Nacional por Sí Creo. En su mensaje, Montoya apeló a un discurso de mano dura. “Asumo este reto con la firmeza que exige el momento del país. El Perú necesita orden, seguridad y decisiones sin ambigüedades. Este camino lo recorremos junto a Carlos Espá para recuperar autoridad e institucionalidad”, manifestó.

Sin embargo, esta alianza no fue fortuita. Según reveló el portal Epicentro en septiembre de este año, Carlos Espá ya venía gestando este acercamiento. El candidato presidencial se reunió meses atrás con Montoya y el parlamentario Javier Padilla, ambos integrantes de la bancada de Honor y Democracia y exmiembros de Renovación Popular. Estos encuentros previos sugieren que la estructura del partido Sí Creo ha decidido apostar por figuras de la derecha radical, una decisión que, si bien puede consolidar un núcleo de votos en la capital, parece estar dinamitando las posibilidades de Espá en el sur del país.

Jorge Montoya anuncia su postulación al Senado por el partido SíCreo de Carlos Espá. (Captura X)

El candidato presidencia se pronunció el día de ayer tras las difusión de los videos, y pidió “que confíen” en partido. Sin embargo, los colectivos ciudadanos han advertido que la “limpieza” de muros continuará en toda la región.