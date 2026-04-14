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Bassco Soyer y su instinto goleador: anota y mete al Gil Vicente a los play-offs en la Liga Revelação Sub 23

El mediocampista peruano continúa destacándose con goles decisivos en el Gil Vicente, que tras su reciente victoria sobre Estrela se afianza en la cima de la Liga Revelação Sub 23 y garantiza su presencia en los play-offs

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El peruano se luce con un gol decisivo ante Estrela, asegurando la clasificación del Gil Vicente Sub 23 a la fase de play-offs de la Liga Revelação y su presencia en la próxima Taça Revelação portuguesa (Video: X)

El ascenso de Bassco Soyer en el fútbol portugués se consolida partido a partido. A sus 19 años, el volante peruano se ha convertido en un referente ofensivo para la Sub 23 del Gil Vicente, determinante en el triunfo por 1-0 ante Estrela en la Liga Revelação.

El gol del exjugador de Alianza Lima no solo significó tres puntos vitales, sino que también confirmó la clasificación anticipada de su equipo a la fase de play-offs, además de asegurar la participación en la prestigiosa Taça Revelação, organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol para equipos Sub 23.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos plantearon un partido cerrado, con predominio de las disputas en el centro del campo y escasas oportunidades en la primera mitad. El conjunto visitante intentó sorprender con ataques veloces, pero la defensa local se mostró sólida y evitó mayores sobresaltos.

La segunda mitad reveló el verdadero potencial del equipo anfitrión. A pocos minutos de la reanudación, una presión alta en campo rival propició la recuperación del balón y permitió a Gil Vicente organizar una jugada ofensiva eficaz. Soyer, atento al desarrollo, se ubicó en posición de ventaja y definió con precisión para batir al portero rival y establecer el único gol del encuentro.

Soyer, figura clave en la campaña del Gil Vicente Sub 23

Bassco Soyer – Gil Vicente – Perú – deportes – 14 abril
Bassco Soyer sostiene su impacto en el Gil Vicente Sub 23 con una racha goleadora decisiva, liderando la tabla y consolidando al equipo como principal candidato en la Liga Revelação. (Gil Vicente)

El tanto de Bassco Soyer ante Estrela representa su undécima anotación en 11 partidos disputados esta temporada con la Sub 23 del Gil Vicente, un registro que lo coloca entre los máximos goleadores de la Liga Revelação. La consistencia del mediocampista peruano ha sido fundamental para que el equipo se mantenga en la cima de la clasificación, acumulando 31 puntos, una cifra que le permitió asegurar el primer lugar a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Con esta victoria, Estrela quedó relegado a la quinta posición, sumando 19 unidades, lo que dificulta sus opciones de recortar distancias con el líder. El dominio de Gil Vicente en la competencia se refleja tanto en los resultados como en el rendimiento individual de sus jugadores jóvenes, especialmente Soyer, quien ha demostrado capacidad para anticiparse a las jugadas y definir en momentos clave.

El impacto de Bassco Soyer en el desarrollo del torneo

Bassco Soyer – Gil Vicente – Perú – deportes – 14 abril
Soyer se ha convertido en pieza fundamental del esquema del Gil Vicente, aportando equilibrio y eficacia ofensiva que inciden directamente en el desarrollo del torneo juvenil. (Gil Vicente)

La actuación de Bassco Soyer ha sido determinante para el éxito colectivo del Gil Vicente. Su progresiva adaptación al fútbol europeo y su aporte goleador han generado expectativas sobre una eventual promoción al primer equipo. El exjugador de Alianza Lima se ha destacado por su capacidad para interpretar el juego, ubicarse en zonas de peligro y definir con eficacia, cualidades que han sido resaltadas por el cuerpo técnico del club portugués.

En declaraciones recientes, miembros del staff de Gil Vicente subrayaron: “Bassco ha mostrado una madurez táctica y una lectura del juego poco habitual para su edad. Su aporte en ofensiva y su disciplina defensiva lo convierten en un jugador completo para el esquema del equipo”.

El rendimiento del peruano no solo beneficia a su club, sino que también incrementa su proyección internacional, ya que la Liga Revelação es monitoreada regularmente por ojeadores de otros equipos europeos interesados en jóvenes promesas.

La clasificación a la Taça Revelação y el futuro inmediato

Bassco Soyer – Gil Vicente – Perú – deportes – 14 abril
Gil Vicente aseguró su presencia en la Taça Revelação y los play-offs, proyectando un cierre de temporada prometedor con Soyer como uno de sus principales referentes ofensivos. (Gil Vicente)

Gracias a su rendimiento sobresaliente, Gil Vicente no solo lidera la Liga Revelação Sub 23, sino que también ha asegurado su participación en la Taça Revelação, un torneo de eliminación directa que reúne a los mejores equipos juveniles de Portugal. Esta competencia, organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol, busca impulsar el desarrollo de futbolistas menores de 23 años y brindarles visibilidad ante clubes de mayor jerarquía.

En la tabla de posiciones, Gil Vicente ostenta el primer lugar con 31 puntos, mientras que Estrela permanece en la quinta plaza con 19 unidades. A falta de dos jornadas para concluir la etapa regular, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico local ya tiene garantizada su presencia tanto en los play-offs como en la copa nacional.

El presente de Bassco Soyer en Portugal representa un ejemplo del crecimiento de futbolistas sudamericanos en ligas europeas formativas. Su desempeño en la presente temporada, reflejado en goles y actuaciones determinantes, refuerza el impacto de la cantera peruana en el fútbol internacional y anticipa nuevas oportunidades en su carrera profesional.

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