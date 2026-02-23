¿Es mejor bañarse en la mañana o en la noche? Esto dice la ciencia sobre higiene y salud

Duchas calientes, una práctica común que ofrece relajación y beneficios, pero debe usarse con precaución para evitar daños en la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es más limpio: el que se baña en la mañana o en la noche? La ciencia responde que la respuesta no es tan simple ni universal, y depende de factores individuales como el tipo de piel, los hábitos diarios y la exposición ambiental. Un repaso de la evidencia y las recomendaciones de especialistas permite entender que ambas opciones pueden ser igualmente válidas, siempre que se mantenga una rutina de higiene coherente y adaptada a las necesidades de cada persona.

Ducha nocturna mejora la calidad de sueño

Diversos estudios indican que la ducha nocturna puede contribuir a mejorar la calidad del sueño, ya que facilita la transición al descanso y ayuda a eliminar los residuos acumulados durante el día. Un metaanálisis de 13 investigaciones, citado por la revista Journal of Sleep Research, concluyó que un baño caliente de 10 minutos, tomado entre una y dos horas antes de acostarse, acorta el tiempo necesario para quedarse dormido. Este efecto se explica por el aumento y posterior descenso de la temperatura corporal, que actúa como señal circadiana para iniciar el reposo. Sin embargo, los expertos advierten que este beneficio varía según los hábitos y la fisiología de cada individuo, y la magnitud del impacto aún requiere mayor investigación.

Ducha matutina incrementa niveles de dopamina

Por su parte, la ducha matutina aporta una sensación de frescura y ayuda a eliminar el sudor y los residuos bacterianos que pueden acumularse durante la noche, especialmente en personas que tienden a sudar mientras duermen o que realizan actividad física al comenzar el día. Estudios publicados en Journal of Physiology han demostrado que la exposición al agua fría en la mañana puede incrementar los niveles de dopamina, lo cual contribuye a mejorar el estado de ánimo y la atención. Además, iniciar la jornada con una ducha resulta particularmente útil para quienes buscan un impulso de energía y concentración.

Una persona disfruta de una refrescante ducha, momentos que forman parte fundamental de las rutinas de bienestar y autocuidado. El agua cae desde la regadera sobre su rostro mientras mantiene los ojos cerrados, transmitiendo una sensación de relajación y limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Higiene de la ropa de cama

La frecuencia de lavado de la ropa de cama es un factor determinante en la salud cutánea y respiratoria, a menudo más importante que la hora de la ducha. Holly Wilkinson, profesora titular en la Universidad de Hull, advierte que las sábanas sucias pueden albergar bacterias, hongos y ácaros, incrementando el riesgo de alergias e irritaciones. La microbióloga Primrose Freestone, de la Universidad de Leicester, añade que, aunque se tome una ducha antes de dormir, la sudoración nocturna permite la proliferación bacteriana sobre la piel y en la ropa de cama. Mantener una rutina semanal de cambio de sábanas y fundas es clave para evitar problemas dermatológicos, independientemente del momento del baño.

El agua elimina eficazmente la suciedad, la grasa, el sudor y los contaminantes ambientales que se acumulan en la piel. La superficie cutánea humana alberga entre 10.000 y 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado, que metabolizan aceites corporales y producen compuestos responsables del olor corporal. Una ducha nocturna puede reducir la transferencia de residuos a la cama, pero no elimina por completo la actividad microbiana durante el sueño.

Persona realizando con cuidado el cambio de sábanas y tendiendo la cama meticulosamente - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Recomendaciones para un buen baño reparador

En cuanto a la higiene óptima, el dermatólogo Sergio Alique García, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, recomienda iniciar el baño por la cabeza, avanzar hacia las axilas y la región genital, y finalizar con los pies, empleando jabones neutros y agua tibia para prevenir irritaciones. El doctor Gary Goldenberg, profesor en la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York, sugiere limitar el baño a entre cinco y diez minutos para conservar el manto lipídico natural de la piel, y evitar duchas muy calientes que favorecen la sequedad.

Adaptar la rutina de higiene a las características personales es la recomendación central de los especialistas. Para quienes viven en ciudades contaminadas o tienen piel sensible, una ducha nocturna ayuda a remover agentes irritantes antes de acostarse. En cambio, quienes sudan abundantemente durante la noche o practican deporte en la mañana pueden beneficiarse de una ducha matutina. En ambos casos, la constancia, la técnica adecuada y el cambio regular de sábanas y toallas resultan más relevantes para la salud general que la hora en sí del baño.

No existe una respuesta definitiva sobre quién es más limpio: el que se baña en la mañana o en la noche, siempre que se mantenga una higiene diaria adecuada y se evite el exceso de duchas que puedan dañar la piel. Los expertos coinciden en que la prioridad debe ser la regularidad, el uso responsable del agua y la atención a las necesidades individuales. Un baño breve, de cinco minutos con agua tibia y productos suaves, permite cuidar tanto la piel como el consumo sostenible del recurso.