Cuál es la mejor hora del día para bañarse, según la edad

Bañarse en el momento adecuado y siguiendo buenas prácticas ayuda a prevenir diversas enfermedades y molestias

En la adultez, lo importante es mantener la frecuencia diaria, además se recomienda un baño breve (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene diaria es clave para mantener una buena salud y bienestar. Bañarse no solo elimina gérmenes y células muertas, sino que también previene infecciones, mejora la apariencia de la piel y fortalece la autoestima. El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) promueve la higiene personal como herramienta esencial para prevenir enfermedades y promover estilos de vida saludables tanto en bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) destaca que una adecuada rutina de baño y cuidado corporal es fundamental para evitar condiciones dermatológicas y fomentar el bienestar emocional, especialmente en diferentes etapas de la vida. Dicho esto, el mejor momento del día para bañarse varía según la edad y las necesidades de cada persona.

La mejor hora del día para bañarse, según la edad

La piel de los niños es muy sensible, por lo que los baños deben ser con productos suaves y a una temperatura templada (Mennen Central America)
  • Bebés y niños pequeños: para lactantes y niños en edad temprana, lo ideal es bañarlos por la tarde o noche. Un baño tibio antes de dormir favorece la relajación y establece una rutina que ayuda a conciliar el sueño. Además, la piel de los niños es muy sensible, por lo que los baños deben ser breves, con productos suaves y a una temperatura templada.
  • Adolescentes: durante la adolescencia, hay mayor sudoración y actividad física, por lo que bañarse por la mañana ayuda a iniciar el día más fresco y limpio. Si se practica deporte u otra actividad física intensa, un baño adicional al final del día es recomendable para evitar acné o irritaciones cutáneas por sudor acumulado.
  • Adultos: en la adultez, muchas personas prefieren bañarse por la mañana, lo cual activa el cuerpo y mejora la concentración. Otros optan por la noche para relajarse después de un día estresante y favorecer un mejor descanso. En ambos casos, lo importante es mantener la frecuencia diaria, además se recomienda un baño breve (con una duración de entre 1 y 5 minutos) para eliminar células muertas y bacterias sin dañar la piel.
  • Adultos mayores: en el caso de las personas mayores, la piel se vuelve más seca y delicada, por lo que no es necesario un baño diario. Bañarse entre dos y tres veces por semana suele ser suficiente para mantener la higiene sin causar irritación, resequedad o daños en la barrera cutánea. En los días sin baño completo, es esencial realizar una limpieza por zonas: axilas, genitales, pliegues y pies, para evitar infecciones y malos olores.

La temperatura ideal de agua que debes usar al bañarte

En los adultos mayores, bañarse entre dos y tres veces por semana suele ser suficiente para mantener la higiene sin causar irritación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura ideal del agua es tibia, nunca caliente. El agua muy caliente puede eliminar los aceites naturales de la piel, causando sequedad, picazón, sensibilidad e incluso comprometer la barrera protectora cutánea. Especialmente en adultos mayores, se recomienda verificar el agua antes de entrar para evitar cambios bruscos de temperatura que puedan provocar mareos o caídas.

Qué enfermedades se previenen al bañarse a la hora adecuada

Bañarse en el momento adecuado y siguiendo buenas prácticas ayuda a prevenir diversas enfermedades y molestias:

  • Infecciones cutáneas (hongos, bacterias, irritaciones): especialmente si se eliminan sudor y bacterias en zonas propensas, como axilas, pies o pliegues.
  • Dermatitis e irritaciones: mantener la piel limpia y usar agua tibia reduce la probabilidad de resequedad y dermatitis.
  • Problemas cutáneos en adultos mayores (úlceras, irritación por presión, infecciones): al evitar baños frecuentes y optar por higiene focalizada, se reduce el riesgo de lesiones cutáneas.
  • Trastornos emocionales y de autoestima: la higiene adecuada tiene un impacto positivo en el bienestar psicológico; mantenerse limpio favorece la autopercepción y reduce el aislamiento social.
  • Higiene regulada según la edad: evita los efectos adversos del exceso de baño, como la alteración de la microbiota cutánea, la pérdida de aceites naturales y la sensibilidad exacerbada.

