El accidente del helicóptero Mi-17 en Arequipa enluta a la FAP: pilotos y oficiales con historias de servicio al país

Tragedia del helicóptero Mi-17 de la FAP: confirman identidad de los 15 fallecidos en Arequipa, entre ellos familiares de miembros de la Fuerza Aérea| FAP

La tragedia aérea ocurrida en Arequipa dejó como víctimas a cinco miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), todos con trayectorias marcadas por el servicio, la capacitación y el compromiso institucional. La tripulación estaba compuesta por el mayor Sergio Danner Paucar Centurión, el alférez Luis Fernando Huertas Cárcamo, la suboficial de primera Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán.

Además, el coronel FAP Javier Nole Gonzales (50) iba a bordo del helicóptero junto a su esposa y sus dos hijas. De la misma manera, otros miembros de la intitución perdieron a sus familiares que iban como ocupantes.

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión era un piloto con gran experiencia en temas de emergencia. Participó como parte de la delegación de la FAP| Foto: Gobierno del Perú

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión

Piloto con amplia experiencia en misiones de emergencia y apoyo social. Participó en el traslado de la antorcha de los Juegos Panamericanos Lima 2019, pilotando la aeronave que sobrevoló la Montaña Vinicunca desde Ollantaytambo, a más de cinco mil metros de altura. En 2022, recibió una invitación para orientar sobre el uso del dispositivo Bambi Bucket en Estados Unidos, herramienta clave en la lucha contra incendios forestales.

Reconocido por su trayectoria en tareas de apoyo social y respuesta ante desastres, el mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión fue protagonista en operativos clave dentro y fuera del país antes de perder la vida en el accidente de Arequipa.| FAP

Durante 2023, pilotó el helicóptero Mi-171SH para entregar cerca de tres toneladas de ayuda alimentaria a familias del centro poblado de Chapangos, en la frontera norte. En 2024, aplicó conocimientos adquiridos en el estado de Virginia para combatir incendios forestales en la región de San Martín, donde realizó vuelos de reconocimiento y monitoreo de focos de calor. Paucar Centurión se distinguía por su dedicación y liderazgo en situaciones críticas, integrando siempre equipos de respuesta en emergencias nacionales.

Responsable de operaciones en escenarios críticos, el mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión participó en la lucha contra incendios forestales, el traslado de ayuda a zonas alejadas y misiones internacionales de la Fuerza Aérea del Perú.| FAP

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Joven oficial que finalizó su formación en la Fuerza Aérea de Brasil, donde obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Aeronáuticas con mención en Aviación Militar y en Administración Pública. Se graduó en la Academia de la Fuerza Aérea Brasileña en Pirassununga, formando parte de la primera promoción de pilotos militares entrenados en la aeronave T-27M, equipada con tecnología avanzada. Acumuló más de 100 horas de vuelo en su entrenamiento y se destacó por su desempeño académico y profesional.

Huertas Cárcamo fue parte de los programas de cooperación internacional entre las fuerzas aéreas de Perú y Brasil, lo que le permitió recibir una formación integral en lo militar, físico y aeronáutico. El joven también era profesional la piloto Ashley Vargas

El Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Aeronáuticas con mención en Aviación Militar y Bachiller en Administración en Brasil| FAP

Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán

Natural del caserío de Succhil, provincia de Huancabamba, Leiner Aguirre inició su carrera en la FAP tras formarse en su tierra natal. Su muerte enluta a la comunidad huancabambina, que reconoce en él a un joven dedicado al servicio y la disciplina militar.

Leiner Aguirre Huamán, suboficial de segunda FAP y natural del caserío de Succhil, Huancabamba, dedicó su vida al servicio en la Fuerza Aérea del Perú y es recordado por su entrega y compromiso con la institución.| Difusión

Suboficial de Primera FAP Kamila Anchapuri Jove

Integrante de la tripulación en la misión de la FAP en Arequipa. Su nombre figura entre los cuatro miembros de la institución fallecidos en el accidente.

Coronel FAP Javier Nole Gonzales

El coronel FAP Javier Nole Gonzales, de 50 años, era natural de Sullana y exalumno del Colegio Particular Santa Rosa. El oficial perdió la vida en el accidente junto a su esposa, Ivis Rodríguez Romero (49), y sus hijas adolescentes de 17 y 15 años, mientras la familia acompañaba la misión de búsqueda y rescate en la región Arequipa.

El coronel FAP Javier Nole Gonzales, natural de Sullana, era reconocido por su vocación de servicio y su carrera ejemplar en la Fuerza Aérea del Perú, cualidades que lo convirtieron en una figura apreciada dentro y fuera de la institución.|Difusión

A lo largo de su trayectoria, forjó una sólida carrera en la Fuerza Aérea del Perú, convirtiéndose en un referente para su comunidad y para la institución.