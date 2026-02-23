Perú

El accidente del helicóptero Mi-17 en Arequipa enluta a la FAP: pilotos y oficiales con historias de servicio al país

La tripulación estaba compuesta por el mayor Sergio Danner Paucar Centurión, el alférez Luis Fernando Huertas Cárcamo, la suboficial de primera Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán

Guardar
Tragedia del helicóptero Mi-17 de
Tragedia del helicóptero Mi-17 de la FAP: confirman identidad de los 15 fallecidos en Arequipa, entre ellos familiares de miembros de la Fuerza Aérea| FAP

La tragedia aérea ocurrida en Arequipa dejó como víctimas a cinco miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), todos con trayectorias marcadas por el servicio, la capacitación y el compromiso institucional. La tripulación estaba compuesta por el mayor Sergio Danner Paucar Centurión, el alférez Luis Fernando Huertas Cárcamo, la suboficial de primera Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán.

Además, el coronel FAP Javier Nole Gonzales (50) iba a bordo del helicóptero junto a su esposa y sus dos hijas. De la misma manera, otros miembros de la intitución perdieron a sus familiares que iban como ocupantes.

Mayor FAP Sergio Danner Paucar
Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión era un piloto con gran experiencia en temas de emergencia. Participó como parte de la delegación de la FAP| Foto: Gobierno del Perú

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión

Piloto con amplia experiencia en misiones de emergencia y apoyo social. Participó en el traslado de la antorcha de los Juegos Panamericanos Lima 2019, pilotando la aeronave que sobrevoló la Montaña Vinicunca desde Ollantaytambo, a más de cinco mil metros de altura. En 2022, recibió una invitación para orientar sobre el uso del dispositivo Bambi Bucket en Estados Unidos, herramienta clave en la lucha contra incendios forestales.

Reconocido por su trayectoria en
Reconocido por su trayectoria en tareas de apoyo social y respuesta ante desastres, el mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión fue protagonista en operativos clave dentro y fuera del país antes de perder la vida en el accidente de Arequipa.| FAP

Durante 2023, pilotó el helicóptero Mi-171SH para entregar cerca de tres toneladas de ayuda alimentaria a familias del centro poblado de Chapangos, en la frontera norte. En 2024, aplicó conocimientos adquiridos en el estado de Virginia para combatir incendios forestales en la región de San Martín, donde realizó vuelos de reconocimiento y monitoreo de focos de calor. Paucar Centurión se distinguía por su dedicación y liderazgo en situaciones críticas, integrando siempre equipos de respuesta en emergencias nacionales.

Responsable de operaciones en escenarios
Responsable de operaciones en escenarios críticos, el mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión participó en la lucha contra incendios forestales, el traslado de ayuda a zonas alejadas y misiones internacionales de la Fuerza Aérea del Perú.| FAP

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Joven oficial que finalizó su formación en la Fuerza Aérea de Brasil, donde obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Aeronáuticas con mención en Aviación Militar y en Administración Pública. Se graduó en la Academia de la Fuerza Aérea Brasileña en Pirassununga, formando parte de la primera promoción de pilotos militares entrenados en la aeronave T-27M, equipada con tecnología avanzada. Acumuló más de 100 horas de vuelo en su entrenamiento y se destacó por su desempeño académico y profesional.

Huertas Cárcamo fue parte de los programas de cooperación internacional entre las fuerzas aéreas de Perú y Brasil, lo que le permitió recibir una formación integral en lo militar, físico y aeronáutico. El joven también era profesional la piloto Ashley Vargas

El Alférez FAP Luis Fernando
El Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Aeronáuticas con mención en Aviación Militar y Bachiller en Administración en Brasil| FAP

Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán

Natural del caserío de Succhil, provincia de Huancabamba, Leiner Aguirre inició su carrera en la FAP tras formarse en su tierra natal. Su muerte enluta a la comunidad huancabambina, que reconoce en él a un joven dedicado al servicio y la disciplina militar.

Leiner Aguirre Huamán, suboficial de
Leiner Aguirre Huamán, suboficial de segunda FAP y natural del caserío de Succhil, Huancabamba, dedicó su vida al servicio en la Fuerza Aérea del Perú y es recordado por su entrega y compromiso con la institución.| Difusión

Suboficial de Primera FAP Kamila Anchapuri Jove

Integrante de la tripulación en la misión de la FAP en Arequipa. Su nombre figura entre los cuatro miembros de la institución fallecidos en el accidente.

Coronel FAP Javier Nole Gonzales

El coronel FAP Javier Nole Gonzales, de 50 años, era natural de Sullana y exalumno del Colegio Particular Santa Rosa. El oficial perdió la vida en el accidente junto a su esposa, Ivis Rodríguez Romero (49), y sus hijas adolescentes de 17 y 15 años, mientras la familia acompañaba la misión de búsqueda y rescate en la región Arequipa.

El coronel FAP Javier Nole
El coronel FAP Javier Nole Gonzales, natural de Sullana, era reconocido por su vocación de servicio y su carrera ejemplar en la Fuerza Aérea del Perú, cualidades que lo convirtieron en una figura apreciada dentro y fuera de la institución.|Difusión

A lo largo de su trayectoria, forjó una sólida carrera en la Fuerza Aérea del Perú, convirtiéndose en un referente para su comunidad y para la institución.

Temas Relacionados

helicóptero Mi-17peru-noticiasFAPFuerza Aérea del PerúArequipa

Más Noticias

La experiencia del cliente hacia 2026: lo que las empresas aún no están leyendo

La tendencia muestra que los consumidores actuales escogen retirarse en silencio frente a malas experiencias, impulsando a las empresas a comprender mejor el recorrido emocional que viven sus usuarios a lo largo del proceso de compra

La experiencia del cliente hacia

Pedro García lanzó indirecta tras triplente de Hernán Barcos: “Cada gol es una puñalada a quienes decidieron su salida de Alianza Lima”

El periodista deportivo se pronunció por la destacada actuación del ‘Pirata’ en el reciente duelo de FC Cajamarca contra Melgar, dejando un mensaje a la directiva ‘íntima’

Pedro García lanzó indirecta tras

Alerta en el norte del Perú: lluvias inundan Máncora, rayos caen en zona urbana y hay bloqueo en la Panamericana Norte

La prolongada tempestad causó interrupciones en carreteras principales y afectó miles de viviendas, mientras comunidades y turistas enfrentan cortes de energía y dificultades para movilizarse por la región

Alerta en el norte del

Martín Vizcarra en campaña: expresidente se comunicó por teléfono desde el penal de Barbadillo con sus seguidores en Chiclayo

El exmandatario participó de un evento político organizado por Mily Campos y Alejandro Salas, ambos candidatos al Senado del partido Perú Primero. Vizcarra incluso habló con una de sus seguidoras en el evento al interior de un local de campaña

Martín Vizcarra en campaña: expresidente

Robbie Williams en Perú: precios de entradas, zonas, preventa y link de compra

El cantante británico prepara su show por primera vez en nuestro país y las entradas saldrán pronto a la venta

Robbie Williams en Perú: precios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra en campaña: expresidente

Martín Vizcarra en campaña: expresidente se comunicó por teléfono desde el penal de Barbadillo con sus seguidores en Chiclayo

Elecciones 2026: Más del 35 % de peruanos no ha elegido por quién votar o no desea hacerlo

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

Keiko Fujimori 2026: Hoja de vida, estudios, experiencia y patrimonio de la candidata presidencial de Fuerza Popular

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Perú: precios

Robbie Williams en Perú: precios de entradas, zonas, preventa y link de compra

Robbie Williams confirma show en Perú y fans solicitan Estadio Nacional: esto dice la productora sobre la sede

Robbie Williams llega por primera vez a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre el show de la estrella británica

Julián Zucchi asegura que tiene una buena relación con Yiddá Eslava: “Todo lo que sucedió fue un aprendizaje”

Nicole Zignago revela que tiene una relación con artista internacional: “Estoy emocionada”

DEPORTES

Pedro García lanzó indirecta tras

Pedro García lanzó indirecta tras triplente de Hernán Barcos: “Cada gol es una puñalada a quienes decidieron su salida de Alianza Lima”

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: goles, jugadas y remontadas que deja la jornada