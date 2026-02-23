Corte de agua y restitución progresiva de agua potable en Arequipa: Sedapar activa plan de emergencia tras huaicos

Funcionarios de Sedapar supervisan los trabajos de rehabilitación y prevención en un área afectada por huaicos e inundaciones en Arequipa, garantizando la continuidad de los servicios esenciales. (Sedapar)

La ciudad de Arequipa enfrenta una restitución progresiva del servicio de agua potable tras los huaicos y lluvias intensas que, durante los últimos días, han provocado daños en la infraestructura de distribución y dejado a miles de familias con restricciones en el acceso al recurso. Sedapar, la empresa responsable del abastecimiento, informó este lunes 23 de febrero, mediante el comunicado oficial 010-2026, que sus principales sistemas de producción ya se encuentran operativos y que el restablecimiento del servicio avanza de manera gradual en las zonas más afectadas.

Según Sedapar, la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Miguel de la Cuba Ibarra mantiene en funcionamiento sus circuitos y reservorios, lo que permite prestar servicio en la mayoría de las zonas altas de la ciudad y en sectores del Cono Norte. Paralelamente, la PTAP La Tomilla produce actualmente un caudal estimado de 600 litros por segundo, permitiendo que el servicio se mantenga habilitado en el Cercado de Arequipa, donde se ubican hospitales y establecimientos de atención esencial para la población.

Las líneas principales de distribución hacia el Cercado y el distrito de José Luis Bustamante y Rivero también cuentan con agua potable, extendiéndose el abastecimiento a partes bajas de este distrito y a zonas de Miraflores y Alto Selva Alegre. Sedapar señaló que estas maniobras hidráulicas han sido fundamentales para asegurar la continuidad del servicio en los puntos neurálgicos de la ciudad, especialmente tras la emergencia ocasionada por el ingreso de huaicos y el colapso de tuberías matrices.

SEDAPAR S.A. emite un comunicado a los usuarios de Arequipa Metropolitana informando sobre la restitución gradual del servicio de agua tras los huaicos y la importancia del uso racional del recurso. (Sedapar Arequipa)

Uso racional del agua potable

En el comunicado, la empresa exhortó a la ciudadanía a realizar un uso racional y solidario del agua, priorizando el consumo básico destinado a alimentación, higiene y salud, y evitando actividades no esenciales como el riego de áreas verdes y el lavado de vehículos. Sedapar subrayó que cada litro ahorrado contribuye a que el servicio llegue con mayor estabilidad a más familias y a los puntos críticos de atención, mientras se estabiliza la operación en toda la ciudad. El monitoreo operativo se mantiene las 24 horas y se continuará informando de cualquier actualización a través de los canales oficiales.

Los efectos de las lluvias han sido especialmente graves en los distritos de Yanahuara y Cayma, donde el ingreso de la torrentera El Chullo generó inundaciones, daños estructurales y la afectación de cientos de viviendas. Según el reporte oficial, entre el 19 y el 22 de febrero, la provincia de Arequipa registró un saldo de 4.231 personas afectadas, 89 damnificados, 2 fallecidos, 1.229 viviendas afectadas y 44 viviendas inhabitables.

Frente a este escenario, el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez dispuso la habilitación de albergues temporales en Yanahuara y Sachaca, así como en el Centro de Convenciones Cerro Juli y coliseos universitarios, para evacuar y proteger a las familias damnificadas. Estas acciones se ejecutan en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.

Trabajadores de Sedapar reparan una tubería en una zanja profunda en Arequipa, crucial para restablecer el servicio de agua afectado por recientes huaicos e inundaciones en la región. (Sedapar)

Camiones cisterna en zonas de emergencia por huaicos

La situación sigue siendo crítica en algunos sectores de Arequipa debido a la persistencia de lluvias y la posibilidad de nuevos cortes en el suministro. El ingreso de caudales con lodo y piedras en la bocatoma de Zamácola obligó a Sedapar a suspender temporalmente la producción de agua potable en la planta La Tomilla, lo que podría generar nuevas restricciones en el servicio en función del nivel de almacenamiento y la ubicación geográfica de los usuarios.

Desde primeras horas del lunes, el personal de la Gerencia de Operaciones de Sedapar trabaja intensamente para reparar la rotura de una línea de conducción que abastece a amplios sectores de Yanahuara, Sachaca, Arequipa y Cerro Colorado. Con maquinaria pesada y equipos de emergencia en campo, la empresa acelera los trabajos con el objetivo de culminarlos antes de que se presenten nuevas precipitaciones.

Una sección de la carretera en Arequipa colapsó tras un fuerte huaico, afectando la infraestructura y provocando la intervención de Sedapar para evaluar los daños y restablecer los servicios. (Sedapar)

Para mitigar el impacto de las restricciones, Sedapar anunció el despliegue de camiones cisterna que asegurarán el abastecimiento en el distrito de Hunter, con puntos de reparto programados en la Urb. La Colina (14:00), P.J. 13 de Agosto - Altura Cementerio (14:15), P.J. Alto Alianza (14:30) y Pampas de Cusco - Pueblo Tradicional (14:45), buscando garantizar el acceso al agua en las zonas más vulnerables.

Sedapar reiteró su llamado a la responsabilidad ciudadana y a la solidaridad, recomendando a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y priorizar el uso del agua potable para cubrir únicamente necesidades básicas mientras se completa la restitución total del servicio. La empresa continuará con el monitoreo permanente y la comunicación directa con la ciudadanía hasta que la situación se normalice en toda la ciudad de Arequipa.