Perú

Policía Patrick Ospina será ascendido por “acción distinguida” tras fallecer al intentar rescatar a una mascota en el río Rímac

El general PNP Francisco Vargas indicó que la madre del joven tendrá los beneficios correspondientes por ley. Asimismo, programan una ceremonia por su despedida

Encuentran el cuerpo sin vida del suboficial PNP Patrick Ospina, quien fue arrastrado por la corriente del río Rímac. Según el General PNP Francisco Vargas, el valiente agente murió mientras intentaba rescatar a un perro, un acto que refleja su gran amor por los animales. | Exitosa Noticias

El suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela recibirá un ascenso póstumo por acción distinguida después de perder la vida en el río Rímac. El agente, quien también era bombero voluntario, ingresó el viernes a las aguas a la altura del puente Rayito del Sol, en el Cercado de Lima, para socorrer a un perro atrapado en un islote.

De acuerdo con las imágenes de diversos medios, la corriente arrastró al policía, quien desapareció en pocos segundos junto al animal.

La búsqueda del cuerpo involucró a equipos especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El hallazgo ocurrió la tarde del 21 de febrero, en una playa cercana a la Base Naval del Callao, donde la desembocadura del río Rímac conecta con el mar.

Reconocerán con ascenso a policía
Reconocerán con ascenso a policía y bombero fallecido al intentar salvar a una mascota en el Rímac | Facebook

El cadáver fue trasladado a la Dirección de Aviación Policial, mientras que el área permaneció bajo custodia de la Marina de Guerra del Perú.

Madre de policía recibirá los beneficios por ley

El general Francisco Vargas, en declaraciones a Exitosa Noticias, confirmó que la familia de Ospina recibirá los beneficios correspondientes por ley. Asimismo, resaltó el compromiso del agente con la protección animal.

“Era un animalista, una persona que amaba mucho a los animales”, destacó la madre del policía. El general Vargas agregó que la PNP mantiene un acompañamiento permanente a los familiares.

Ascenso póstumo para policía que
Ascenso póstumo para policía que murió en el Rímac: reconocimiento a su labor animalista| Foto: Andina

“La señora no va a estar sola [...] se le está dando sus beneficios correspondientes. Su oficial va a ser ascendido póstumamente”. Además, explicó que las autoridades gestionarán la necropsia de ley y la entrega del féretro para realizar una ceremonia en el Escuadrón de Emergencia de la avenida 28 de Julio.

De acuerdo con el comunicado del Cuerpo de Bomberos, Ospina cumplía funciones como voluntario activo en la Compañía de Bomberos Huachipa N.° 236. El agente desapareció cuando intentó llegar hasta el islote conocido como “El Hablador” con una línea de vida, para auxiliar al can que se encontraba aislado por el aumento del caudal.

Policía Patrick Hiroshi Ospina Orihuela
Policía Patrick Hiroshi Ospina Orihuela es hallado sin vida luego de operación de rescate en el río Rímac. (Foto composición: Infobae Perú/X: PNP)

Los reportes oficiales describen que el policía alcanzó el islote, pero el perro se alejó por temor y cayó al agua. Ospina trató de alcanzarlo, perdió estabilidad y la corriente lo arrastró río abajo. Un testigo aseguró que el agente levantó la mano pidiendo ayuda a la altura del puente Dulanto, pero después no se volvió a tener información sobre su paradero. Desde entonces se intensificó su búsqueda.

Canales de ayuda

  • La Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú atiende reportes de accidentes, situaciones de riesgo y solicitudes de apoyo policial a través de una línea gratuita disponible las 24 horas.
  • El número 116 de los Bomberos Voluntarios del Perú permite reportar incendios, emergencias con animales y accidentes de cualquier tipo, ofreciendo atención inmediata en todo el país.
  • El SAMU 106 (Servicio de Atención Médica de Urgencia) brinda atención prehospitalaria y traslado de heridos en caso de accidentes o situaciones críticas.
  • La línea 115 de Defensa Civil (INDECI) ofrece orientación y asistencia en situaciones de desastres, inundaciones y rescates, coordinando con las autoridades competentes.

