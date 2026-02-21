Hallan cuerpo de policía que fue arrastrado por el río Rímac mientras rescataba a un perro

Autoridades confirmaron que el agente fue arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a un perro, lo que activó un despliegue de búsqueda de emergencia. (Crédito: Latina Noticias)

Tras una intensa búsqueda, fue hallado sin vida el cuerpo del suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien había sido arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro. El hallazgo se produjo la tarde del 21 de febrero, luego de varias horas de labores de rastreo desplegadas tras reportarse su desaparición en el cauce.

El cadáver fue ubicado en la zona de playa, cercana a la Base Naval del Callao, donde se concentraron equipos especializados de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que participaron en el operativo de búsqueda y recuperación.

La muerte del agente generó muestras de pesar y reconocimiento por parte de autoridades y ciudadanos, quienes destacaron su acción como un acto de valentía y vocación de servicio. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Policía Nacional del Perú (PNP) expresó sus condolencias a sus familiares y señaló que se brindará el acompañamiento correspondiente, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Intento de rescate a mascota

Durante la maniobra, el efectivo advirtió que el can se encontraba a mayor distancia de lo previsto, por lo que decidió retirarse la cuerda para alcanzarlo. Cuando estaba a punto de lograrlo, ambos fueron arrastrados por la fuerte corriente en dirección al Callao, desapareciendo de vista en cuestión de segundos. Tras el hecho, unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú iniciaron un amplio operativo de búsqueda a lo largo del río.

Las labores se concentraron principalmente en las inmediaciones del puente del Ejército, zona considerada crítica por rescatistas debido a la formación de una caída de agua que dificulta el rastreo. En el área se desplegaron equipos especializados y un dron para inspeccionar sectores de difícil acceso, lo que permitió ubicar posteriormente el cuerpo del agente. Autoridades expresaron condolencias a sus familiares y destacaron su acción como una muestra de valentía y vocación de servicio.

