Perú

Hallan cuerpo de policía que fue arrastrado por el río Rímac mientras rescataba a un perro

La institución policial expresó condolencias a la familia del suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela y destacó su acción como un acto de servicio

Autoridades confirmaron que el agente fue arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a un perro, lo que activó un despliegue de búsqueda de emergencia. (Crédito: Latina Noticias)

Tras una intensa búsqueda, fue hallado sin vida el cuerpo del suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien había sido arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro. El hallazgo se produjo la tarde del 21 de febrero, luego de varias horas de labores de rastreo desplegadas tras reportarse su desaparición en el cauce.

El cadáver fue ubicado en la zona de playa, cercana a la Base Naval del Callao, donde se concentraron equipos especializados de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que participaron en el operativo de búsqueda y recuperación.

La muerte del agente generó muestras de pesar y reconocimiento por parte de autoridades y ciudadanos, quienes destacaron su acción como un acto de valentía y vocación de servicio. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Policía Nacional del Perú (PNP) expresó sus condolencias a sus familiares y señaló que se brindará el acompañamiento correspondiente, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Policía Patrick Hiroshi Ospina Orihuela
Policía Patrick Hiroshi Ospina Orihuela es hallado sin vida luego de operación de rescate en el río Rímac. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Intento de rescate a mascota

Durante la maniobra, el efectivo advirtió que el can se encontraba a mayor distancia de lo previsto, por lo que decidió retirarse la cuerda para alcanzarlo. Cuando estaba a punto de lograrlo, ambos fueron arrastrados por la fuerte corriente en dirección al Callao, desapareciendo de vista en cuestión de segundos. Tras el hecho, unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú iniciaron un amplio operativo de búsqueda a lo largo del río.

Las labores se concentraron principalmente en las inmediaciones del puente del Ejército, zona considerada crítica por rescatistas debido a la formación de una caída de agua que dificulta el rastreo. En el área se desplegaron equipos especializados y un dron para inspeccionar sectores de difícil acceso, lo que permitió ubicar posteriormente el cuerpo del agente. Autoridades expresaron condolencias a sus familiares y destacaron su acción como una muestra de valentía y vocación de servicio.

Policía fue arrastrado por el
Policía fue arrastrado por el río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro en peligro.

(Noticia en desarrollo)

Universitario 0-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volverán a chocar con los rimenses en el Gallardo después de 15 años. Será una final adelantada que marcará el futuro de ambos equipos en la competencia. Sigue las incidencias del partidazo

Universitario 0-0 Sporting Cristal EN

Encuentran a rescatista desaparecido en el río Rímac: Parque y albergue de Surco llevarán nombre del policía que intentó rescatar a perro

El homenaje municipal busca preservar la memoria del suboficial Patrick Hiroshi Ospina, cuya acción solidaria movilizó a rescatistas y vecinos durante dos días de búsqueda

Encuentran a rescatista desaparecido en

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando de suplente, para establecer remontada de FC Cajamarca ante Melgar por Liga 1 2026

El ‘Pirata’ salió al rescate de los suyos desde la banca de suplentes y en tiempo récord (exactamente 13′ minutos) se anotó un triplete para liquidar a los ‘rojinegros’. Su última diana fue una obra de arte de tiro libre

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando

FC Cajamarca vs Melgar 3-1: resumen y goles del triunfo cajamarquino con ‘hat trick’ de Hernán Barcos por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El ‘Pirata’ ingresó a los 56 minutos para darle vuelta al marcador y celebró el primer triunfo de su escuadra en el campeonato

FC Cajamarca vs Melgar 3-1:

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ lucharán contra el cuadro brasileño por su pase a la gran final, el cual asegurará su boleto al próximo Mundial. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza
¿Quién reemplazará a la congresista

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

Falleció Willie Colón: la relación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Ric La Torre lanza fuerte advertencia a Flavia López: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir”

Willie Colón falleció a los 75 años: Daniela Darcourt, Willy Rivera y fans peruanos despiden a la leyenda de la salsa

Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto: “Ya no me vinculen con nadie”

Universitario 0-0 Sporting Cristal EN

Universitario 0-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando de suplente, para establecer remontada de FC Cajamarca ante Melgar por Liga 1 2026

FC Cajamarca vs Melgar 3-1: resumen y goles del triunfo cajamarquino con ‘hat trick’ de Hernán Barcos por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026