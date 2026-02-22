Perú

Mazamorra de membrillo: receta de otro clásico postre peruano

La mazamorra es un postre infaltable en muchas mesas. Hay muchas variantes, y la inclusión del membrillo aporta un sabor único y reconfortante

Mazamorra de membrillo
Mazamorra de membrillo

¡La mazamorra de membrillo tiene un perfil irresistible! Suave, con el dulzor y la acidez característica del membrillo, esta mazamorra se destaca por su textura cremosa y su aroma a canela y clavo. Es ideal para quienes disfrutan los postres tradicionales con frutas locales.

Puede acompañarse con arroz con leche o simplemente espolvoreada con canela molida para realzar su aroma.

Receta de mazamorra de membrillo

La mazamorra de membrillo es un postre cocido a base de frutas, espesado con harina de camote. El proceso clave es hervir el membrillo junto con canela y clavo, formar una compota, y luego espesar con la harina para obtener esa textura característica.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

  1. 1/2 kg de maíz morado
  2. 1/2 piña (con cáscara)
  3. 1 manzana
  4. 1 membrillo
  5. 1 raja grande de canela
  6. 3 clavos de olor
  7. 1/4 cucharadita pequeña de anís
  8. 3 litros de agua
  9. 1/2 taza de guindones
  10. 1/2 taza de huesillos
  11. 1/2 taza de guindas
  12. Azúcar al gusto
  13. Harina de camote (cantidad suficiente para espesar)
  14. Jugo de limón

Cómo hacer mazamorra de membrillo, paso a paso

  1. Sancocha el maíz morado con el agua, la cáscara de piña, el membrillo, la manzana, la canela, el clavo y el anís.
  2. Hierve hasta que el agua tome un color oscuro intenso. Cuela bien el líquido para evitar residuos.
  3. Forma una compota cocinando todas las frutas en suficiente agua que las cubra, añadiendo azúcar al gusto.
  4. Disuelve la harina de camote en un poco de agua fría.
  5. Agrega la harina disuelta al agua del maíz morado junto con las frutas.
  6. Mueve constantemente mientras hierve, hasta que espese (aproximadamente 10 minutos). No dejes de mover para evitar grumos.
  7. Retira del fuego y añade el jugo de limón.
  8. Deja que entibie y espolvorea con canela molida antes de servir. Sirve tibia o fría según tu preferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Mantener en refrigeradora por hasta 3 días en un recipiente hermético.

