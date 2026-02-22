Mazamorra de membrillo: receta de otro clásico postre peruano

¡La mazamorra de membrillo tiene un perfil irresistible! Suave, con el dulzor y la acidez característica del membrillo, esta mazamorra se destaca por su textura cremosa y su aroma a canela y clavo. Es ideal para quienes disfrutan los postres tradicionales con frutas locales.
En el Perú, la mazamorra es un postre infaltable en muchas mesas. Hay muchas variantes, y la inclusión del membrillo aporta un sabor único y reconfortante. Puede acompañarse con arroz con leche o simplemente espolvoreada con canela molida para realzar su aroma.
Receta de mazamorra de membrillo
La mazamorra de membrillo es un postre cocido a base de frutas, espesado con harina de camote. El proceso clave es hervir el membrillo junto con canela y clavo, formar una compota, y luego espesar con la harina para obtener esa textura característica.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
- Tiempo total: 45 minutos
Ingredientes
- 1/2 kg de maíz morado
- 1/2 piña (con cáscara)
- 1 manzana
- 1 membrillo
- 1 raja grande de canela
- 3 clavos de olor
- 1/4 cucharadita pequeña de anís
- 3 litros de agua
- 1/2 taza de guindones
- 1/2 taza de huesillos
- 1/2 taza de guindas
- Azúcar al gusto
- Harina de camote (cantidad suficiente para espesar)
- Jugo de limón
Cómo hacer mazamorra de membrillo, paso a paso
- Sancocha el maíz morado con el agua, la cáscara de piña, el membrillo, la manzana, la canela, el clavo y el anís.
- Hierve hasta que el agua tome un color oscuro intenso. Cuela bien el líquido para evitar residuos.
- Forma una compota cocinando todas las frutas en suficiente agua que las cubra, añadiendo azúcar al gusto.
- Disuelve la harina de camote en un poco de agua fría.
- Agrega la harina disuelta al agua del maíz morado junto con las frutas.
- Mueve constantemente mientras hierve, hasta que espese (aproximadamente 10 minutos). No dejes de mover para evitar grumos.
- Retira del fuego y añade el jugo de limón.
- Deja que entibie y espolvorea con canela molida antes de servir. Sirve tibia o fría según tu preferencia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Mantener en refrigeradora por hasta 3 días en un recipiente hermético.