Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este miércoles, 15 de abril es:

Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 33ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Tarapoto?

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Alianza Lima 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El club ‘blanquiazul’ busca dejar atrás la derrota sufrida en el clásico y apunta a redimirse en Tarma, que se ha convertido en un escenario complicado en los últimos años. Sigue las incidencias

Alianza Lima 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Fondo Monetario Internacional prevé que Perú crecerá 2,8% en 2026 y 2027

El organismo internacional advierte que, pese a un desempeño superior al promedio regional, la economía peruana enfrentará un entorno externo desafiante, marcado por tensiones globales, menor demanda internacional y condiciones financieras más restrictivas en los próximos años

Fondo Monetario Internacional prevé que Perú crecerá 2,8% en 2026 y 2027

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘dorado’ busca dar la el golpe sobre la mesa en territorio argentino frente a un Estudiantes que lidera el campeonato local. No te pierdas el minuto a minuto del encuentro

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Anuncian paro de transportistas para este 15 de abril: demandan subsidio ante alza del combustible

La medida responde al incremento sostenido del precio del diésel, que según los gremios ha elevado sus costos operativos en más de 40% en el último año

Anuncian paro de transportistas para este 15 de abril: demandan subsidio ante alza del combustible

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

La veterinaria reafirmó su relación con Salcedo tras las recientes declaraciones de Maju, asegurando que disfrutan juntos su presente y confía en el vínculo sentimental que mantienen.

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 78.463 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Resultados ONPE al 78.463 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Resultados ONPE al 79.976 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Perú responde a Colombia por enfrentamiento en río Putumayo: nave extranjera atacó a fuerzas peruanas durante patrullaje

Perú compraría 24 cazas F-16 de EE.UU para renovar la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea

Subgerente de la ONPE, clave en el reparto del material, enfrenta pedido de 10 años de prisión por integrar presunta red de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens aconseja ayuda psicológica urgente para Gustavo Salcedo en medio del escándalo con Maju Mantilla y María Pía Vallejos

Rebeca Escribens aconseja ayuda psicológica urgente para Gustavo Salcedo en medio del escándalo con Maju Mantilla y María Pía Vallejos

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo al volver con veterinaria: “Detesto a la mujer lastimera”

Said Palao feliz tras viajar con Alejandra Baigorria a España: “Tocó viaje con mi familia”

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

DEPORTES

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Golazo de Eryc Castillo con definición mano a mano en Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026

A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata HOY: partido por fecha 2 del Grupo A de Copa Libertadores 2026