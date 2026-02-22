El costo oculto de la especialización en el Perú: solo el 36,8% de los hogares accede a una computadora

La compra de computadoras portátiles en Perú requiere una inversión mínima de S/1.200, lo que profundiza la brecha digital en el acceso educativo.

Un impacto económico silencioso entre los hogares del Perú. El aumento de los costos escolares y universitarios se ha convertido en un fenómeno con repercusiones directas no solo en las familias, sino en la estructura económica y el desarrollo del país.

Los desembolsos ligados a la educación básica y superior, junto con la creciente demanda de tecnología, marcan diferencias en la capacidad de especialización, movilidad social y productividad de la mano de obra peruana.

Gasto familiar y presión sobre la economía doméstica

En el ciclo 2025-2026, el presupuesto destinado por los hogares para educación puede superar los S/4.000 por estudiante en instituciones privadas, mientras que en el sector público los costos básicos rondan entre S/800 y S/1.500, de acuerdo con un análisis de Baldecash.

A esto se suma la inversión obligatoria en equipos tecnológicos, cuyo precio fluctúa entre S/1.200 y S/2.500 por laptop. Esta dinámica impone una presión significativa sobre el consumo y la capacidad de ahorro de los hogares, afectando el flujo de recursos hacia otros sectores y condicionando el comportamiento del mercado interno.

El financiamiento educativo y los esquemas de pago en cuotas son claves para que las familias peruanas puedan acceder a equipos tecnológicos. Baldecash comenzó con una línea dirigida a estudiantes universitarios.

El crecimiento de la matrícula universitaria, que superó los 1,5 millones de estudiantes en 2025, refleja el interés de las familias en mejorar las perspectivas laborales, pero también revela profundas brechas.

Solo el 30,9% de los jóvenes logra ingresar a la educación superior, mientras que en zonas rurales esta cifra desciende al 12%, según datos de INEI. El acceso desigual a la formación universitaria y a recursos tecnológicos limita la competitividad de la fuerza laboral, reproduce la segmentación del mercado y restringe la movilidad social.

Especialización y demanda laboral: el peso de la inversión educativa

Las carreras con mayor egreso —Administración, Derecho, Contabilidad, Psicología y Educación Inicial— concentran una parte importante de la demanda laboral en el país. La capacidad de especialización, sin embargo, depende del acceso a recursos educativos y tecnológicos que solo una parte de la población puede costear.

La brecha en competencias digitales, reflejada en que solo el 36,8% de los hogares cuenta con computadora y que el acceso a internet aún no supera el 60% a nivel nacional, condiciona la productividad y la inserción en sectores de mayor valor agregado.

Frente al peso de los costos y las restricciones del crédito bancario tradicional, surgen estrategias para afrontar el gasto educativo y tecnológico. Desde BaldeCash, recomiendan que las familias opten por esquemas de pago en cuotas al adquirir equipos tecnológicos necesarios para la educación, como laptops y tablets.

Según la empresa especializada, que acaba de dar un salto al segmento escolar para financiar equipos hasta en 24 cuotas, medidas de este tipo pueden reducir el impacto sobre el presupuesto familiar y facilitar el acceso a recursos que, a largo plazo, fortalecen la competitividad de la mano de obra especializada en el país.

Competencias digitales y transformación de la fuerza laboral

El avance en habilidades informáticas —con más del 70% de la población de 15 años o más realizando actividades digitales básicas y un 10% desarrollando funciones avanzadas como programación— amplía las oportunidades de empleo en sectores emergentes y mejora la capacidad de adaptación del país frente a cambios tecnológicos.

La inversión en educación y tecnología, respaldada por opciones de financiamiento accesibles, es un factor decisivo para el crecimiento económico y la inserción de Perú en cadenas de valor globales.

El desafío para la economía peruana radica en convertir el gasto educativo y tecnológico en una verdadera palanca de desarrollo, capaz de reducir la desigualdad, estimular la innovación y fortalecer la competitividad de la mano de obra nacional.