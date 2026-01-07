11 empresas extranjeras comprometen más de USD 2.489 millones en inversiones para el Perú

Los fondos se asignan mediante 12 proyectos de inversión impulsados por 11 empresas de capital extranjero. Foto: Instagram

La promoción de la inversión extranjera directa registró un avance significativo en el 2025, con compromisos que alcanzaron los USD 2.489.364.000, impulsados por Promperú. El monto comprometido representa más de cuatro veces lo obtenido el año previo y consolida un resultado relevante en la estrategia de atracción de capitales.

Estos recursos se canalizan a través de 12 iniciativas de inversión pertenecientes a 11 compañías extranjeras, procedentes de España, China, Argentina, Bolivia, Chile, México y Estados Unidos. El conjunto de proyectos refleja una cartera diversificada tanto por origen empresarial como por sectores productivos y regiones del país.

Proyectos y sectores estratégicos

La cartera de inversiones comprometidas se distribuye en sectores considerados prioritarios para el desarrollo económico. Tres proyectos corresponden a alimentos y bebidas, enfocados en actividades agroindustriales, mientras que otros tres se orientan al turismo mediante la construcción y puesta en marcha de nuevos hoteles en distintas regiones.

A estas iniciativas se suman dos proyectos vinculados a energías renovables, destinados a la generación de energía solar y al desarrollo de hidrógeno verde. Asimismo, los sectores de manufacturas diversas y de servicios intensivos en conocimiento concentran dos proyectos cada uno, ampliando el alcance de la inversión hacia actividades con mayor valor agregado.

Tres de las iniciativas están vinculadas al sector de alimentos y bebidas, con énfasis en el desarrollo de actividades agroindustriales. Foto: Calero Group

Los 12 proyectos se encuentran en distintas etapas de avance, que van desde el predesarrollo hasta la ejecución. Su implementación se distribuye en Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima y Piura, lo que evidencia una presencia descentralizada de la inversión extranjera en el territorio nacional.

Articulación institucional y promoción de inversiones

Para concretar estos compromisos, Promperú desempeñó un rol de articulación entre las empresas inversionistas y los actores públicos y privados del país, como ministerios, gobiernos regionales, gremios empresariales y socios estratégicos. Esta coordinación permitió agilizar procesos y facilitar la toma de decisiones vinculadas a los acuerdos de inversión.

La entidad también brindó acompañamiento técnico a las compañías extranjeras, con orientación sobre el marco regulatorio, requisitos sectoriales, oportunidades territoriales y procedimientos de instalación, además de información estratégica para la validación de los proyectos.

Como parte de su labor institucional, Promperú, entidad adscrita al Mincetur, orienta la promoción de la inversión extranjera directa hacia cinco sectores: manufacturas diversas, alimentos y bebidas, energías renovables, turismo y servicios intensivos en conocimiento. Durante el 2025, esta estrategia incluyó la organización de 16 eventos de promoción de inversiones en el extranjero, la atención de 117 empresas interesadas en el mercado peruano y la elaboración de más de 120 documentos especializados para potenciales inversionistas.

En el marco de sus funciones, Promperú, organismo adscrito al Mincetur, dirige la atracción de inversión extranjera directa a cinco sectores estratégicos. Foto: Turiweb

El cacao del Vraem despierta interés en mercados internacionales

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) desarrolló, entre el 10 y el 13 de diciembre, una misión comercial en el marco de la I Feria Internacional de Cacao de Excelencia (FICACAO), que se llevó a cabo en el distrito de Pichari, en la región Cusco, dentro del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La iniciativa reunió a seis compradores internacionales procedentes de Rusia, Francia, Canadá, Países Bajos y Alemania, interesados en conocer de primera mano el origen, la calidad y los procesos de cosecha y poscosecha del cacao producido en la zona, con miras a establecer vínculos comerciales sostenidos en el tiempo vinculados al cacao y sus derivados.

Como resultado de los encuentros y visitas técnicas, se proyecta la concreción de negocios por 250 toneladas de cacao, con un valor estimado superior a S/ 5,7 millones, lo que generaría un impacto directo en las familias productoras, cooperativas y empresas que forman parte de la cadena de valor del cacao y el chocolate del Vraem.

Durante su visita, los compradores recorrieron cooperativas y asociaciones locales, entre ellas la Asociación Agroindustrial de Mujeres Productoras de Cacao del Vraem (OTARI’S). Estas actividades facilitaron el intercambio de experiencias y conocimientos entre productores y representantes internacionales, fortaleciendo el entendimiento mutuo entre las capacidades locales y las exigencias de los mercados externos.