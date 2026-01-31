Bolsa de Valores de Lima sufrió baja, luego de reportes de perspectivas favorables para 2026

Acciones mineras bajaron en la Bolsa de Valores de Lima, junto a la caída del precio del oro y la plata en el mercado internacional. - Crédito Andina

Luego de reportes celebrando las ganancias y rentabilidad de las acciones peruanas en la Bolsa de Valores de Lima durante el 2025, la inversiones peruanas tuvieron una caída en la sesión del viernes 30 de enero.

“La Bolsa de Valores de Lima (BVL) empieza la jornada de hoy con indicadores negativos, en línea con el desempeño de la Bolsa de Valores de Nueva York (Wall Street) y las principales plazas bursátiles de Asia”, reportó ayer Andina.

Así, varias acciones, sobre todo de empresas mineras, cayeron hasta 15 % (como Volcan, Nexa Resoruces Atacocha, Buenaventura) de la mano de la caída del precio de metales como el oro y la plata, justamente tras el anuncio de la nominación de Kevin Warsh (por Donald Trump) como nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El precio del oro cayó internacionalmente. - Crédito Andina

Bolsa de Valores de Lima cae

El Índice General de la BVL, el más representativo de la bolsa local, inició la jornada del pasado viernes 30 de enero bajando 0,16%, al pasar de 55,744 a 55,657 puntos.

“En tanto que el Índice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 2.47%, al pasar de 2,721 a 2,654 puntos", reportó Andina.

Asimismo, las principales bolsas asiáticas tuvieron resultados negativos al cierre, igual que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) al comienzo de la jornada. Mientras, el índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina bajaba 0,17%, en tanto que el índice Standard & Poor’s perdía 0,19% y el indicador tecnológico Nasdaq retrocedía 0,23%.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) obtuvo buen crecimiento en 2025. Este año las proyecciones son positivas, pero se enfrentarán al proceso electoral. - Crédito Andina

El resultado en 2025

Sin embargo, en 2025, la Bolsa de Valores de Lima —el mercado donde se realizan operaciones de compra-venta con valores, ya sean acciones, bonos, papeles comerciales, entre otros— registró un buen resultado, un crecimiento anual de 44%.

Así, según apuntó el funcionario de inversión de Juan Magot & Asociados SAB, Ángel Alcalá Canales, para Andina, esta gran rentabilidad de la BVL había sido impulsada principalmente por un fuerte repunte de los precios del oro y la plata, movimiento que favoreció a las principales empresas mineras del país. Estas fueron algunas de las empresas que fueron clave para este avance:

Buenaventura

Volcan

Atacocha

Alicorp (ALICORC1)

Credicorp (CREDITC1)

Ferreycorp (FERREYC1)

InRetail (INRETC1)

Southern Copper.

Algunas de estas fueron las que justamente se vieron afectadas en la BVL el pasado 30 de enero, con la caída de los precios de metales como el oro y la plata.

Cientos de peruanos invierten dinero en acciones en la Bolsa de Valores de Lima, una opción que puede ser muy rentable, pero que conlleva riesgos. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Andina/Renato Pajuelo

Perspectivas para el 2026

Invertir en acciones lleva un riesgo, por lo que las recomendaciones de inversión deben ser tomadas con cautela. Sin embargo, el experto sí reveló sus perspectivas para este 2026: sobre esto, en su momento, sostuvo que mientras los precios de los metales continúen al alza, mientras que las acciones mineras seguirían mostrando un comportamiento positivo

En 2025, en este sector destaco especialmente empresas como Volcan, Minsur y Atacocha, pero también a algunas compañías junior del sector; así, recordó que firmas como PPX registraron incrementos superiores al 500%. De igual manera, Alcalá Canales añadió que el comportamiento del mercado durante el primer y segundo trimestre del 2026 también estará influenciado por el inminente proceso electoral.

Además, también proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú crecería alrededor de 3% en el 2026, y que este crecimiento vendría impulsado por el avance de la demanda interna y los elevados precios de los metales. En este último punto, estimó que el cobre y el oro cotizarían en promedio 17,5% y 19,1% por encima de sus precios promedio del 2025, respectivamente.