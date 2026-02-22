Caída de huaicos provoca aumento en el precio del pollo en mercados. (Foto: Composición - Infobae)

El mercado de Zárate, ubicado en San Juan de Lurigancho, registra un significativo incremento en los precios de productos de primera necesidad a raíz de los recientes huaicos y el desborde de ríos. Comerciantes locales señalan que el bloqueo de rutas dificulta el abastecimiento y afecta directamente el costo del pollo, las verduras, los tubérculos y las frutas.

Consultada por Canal N sobre la situación de los precios en el mercado, una comerciante indicó que la llegada de mercadería se ha vuelto irregular, lo que complica el normal desarrollo de las ventas. “En estos días realmente ha habido muchos cambios, el precio ha variado. Ahora apenas nos alcanza. A veces la mercadería no llega, a veces sí, pero no hay pase; todo ha subido”, indicó.

Tanto vendedores como clientes advierten que el precio del pollo ha registrado un aumento abrupto. La misma comerciante precisó que “cuando comenzamos, el pollo estaba a S/ 7.80. Poco a poco subió un sol, dos soles, a S/ 8, S/ 9... Esta semana, hasta S/ 11.80 o S/ 12. Ya no se puede vender menos, porque no da”.

Precio del pollo baja - Midagri

Este incremento, de hasta 4 soles por kilo, responde al alza de los costos logísticos y la baja disponibilidad del producto, como consecuencia de los problemas derivados de los desastres naturales.

El aumento de precios impacta en los presupuestos familiares. Los comerciantes reportan márgenes de ganancia mínimos y dificultades para sostener sus operaciones. “Ya ni al presupuesto ya no va a parar”, advirtió una vendedora al mismo medio. Según Canal N, algunos minoristas intentan mantener los precios previos para no afectar al público, asumiendo parte de los sobrecostos asociados a la volatilidad.

La tendencia alcista no se limita al pollo. Un comerciante de verduras explicó que “el saco de papa subió de S/ 11 o S/ 12 a un promedio de S/ 14 o S/ 15 por la baja entrada de productos debido al bloqueo de rutas”. En el caso de la arveja, el aumento fue de S/ 7 a S/ 13 por kilo. Las frutas presentan variaciones similares: la fresa se vende hoy a S/ 10 , frente a los S/ 6 previos a la emergencia.

Precio del pollo baja hasta S/ 5.65 por kilo en estos mercados de Lima: ¿dónde es el más caro?| Andina

Emergencia por lluvias afecta carreteras

Según el mapa interactivo de alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), actualizado con información de Provías Nacional, se reportan dos tramos con tránsito completamente interrumpido (alerta roja) y más de una decena con circulación restringida (alerta amarilla) en la Red Vial Nacional, debido a huaicos, deslizamientos y activación de quebradas que han causado las intensas lluvias que se vienen registrando en varias regiones del país.

La alerta roja se registra en el km 197+500 de la carretera Chala–Incuyo–Puquio, en Coracora (Parinacochas, Ayacucho), donde la activación de una quebrada ha dejado numerosos vehículos varados. En el km 337 de la Carretera Longitudinal de la Costa Sur, en Ocucaje (Ica), un huaico mantiene interrumpida la circulación y ha generado congestión en la zona.

Provincias como Arequipa, Ica y Amazonas sufren bloqueos de vías, daños en servicios y pérdidas económicas. (Foto: Andina)

Las alertas amarillas se extienden a diversos puntos del país:

En Ica se reportan afectaciones en los km 442 (Nasca), 378 (Palpa), 366 (Santiago) y 82 de la vía Los Libertadores (Pisco) por huaicos y deslizamientos.

En Cusco , entre los km 219 al 222 y en el km 248 de la carretera Quinua–Quillabamba–Cusco, en la provincia de La Convención, se presentan emergencias por caída de lodo y rocas.

Junín (km 58 de la Longitudinal de la Sierra Sur).

Lima (km 86 en la vía Pativilca–Cajatambo–Oyón).

Huánuco (km 93 en la carretera Huánuco–Tingo María y en el tramo La Pampa–Uchiza).

Áncash (km 104 en la vía Huaraz–Huacaybamba).

La Libertad (km 37+150 en la carretera Huamachuco–Juanjuí).

Piura (km 34+200 en la carretera Piura–Paita).

Ronald Power, vocero de Sutran, sostuvo en RPP que “el mapa se actualiza en tiempo real y recomendamos a los conductores consultar esta herramienta antes de viajar”, dado que las lluvias persisten en varias regiones. Para conocer el estado actual de las vías, INGRESA A ESTE LINK.